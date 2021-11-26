ЛЕЕБ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ФРАНЦ ФОН

ЛЕЕБ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ФРАНЦ ФОН - германский военачальник, генерал-фельдмаршал.

Из се­мьи офи­це­ра ба­вар­ской ар­мии. По­сту­пил на во­ин­скую служ­бу в 1895 году. В 1900-1901 годах в со­ста­ве германских экс­пе­диционных сил при­ни­мал уча­стие в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Ихэ­ту­ань в Ки­тае . В 1903-1906 годах слу­ша­тель Ба­вар­ской во­енной ака­де­мии. В 1907-1909 годах офи­цер ба­вар­ско­го, в 1909-1911 годах прусского ген­шта­бов.

По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны начальник шта­ба 1-го ба­вар­ско­го ар­мей­ско­го кор­пу­са, за­тем 11-й ба­вар­ской пехотной ди­ви­зии. За вклад в ус­пеш­ное про­ве­де­ние на­сту­пательной опе­ра­ции ав­ст­ро-германской ар­мии в Га­ли­ции в ап­ре­ле - ию­не 1915 года (смотри Гор­лиц­кий про­рыв 1915 года) по­жа­ло­ван ры­цар­ским ти­ту­лом . С мая 1917 года на различных долж­но­стях в выс­ших штаб­ных ин­стан­ци­ях. С 1919 года в рейх­с­ве­ре.

Ле­том 1921 года на­зна­чен начальником шта­ба 2-й ди­ви­зии, осе­нью 1923 года - начальник шта­ба 7-й ди­ви­зии рейхс­ве­ра, за­тем командрит артиллерийского пол­ка той же ди­ви­зии. 1 февраля 1929 года при­свое­но зва­ние генерал-май­о­ра, 1 декабря 1929 года - генерал-лей­те­нан­та. В 1930-1933 годах ко­мандующий 7-м во­енным ок­ру­гом, в 1933-1938 годах - 2-й ар­мей­ской груп­пой. 1 января 1934 года при­свое­но зва­ние генерала ар­тил­ле­рии. В свя­зи с «де­лом» ге­не­ра­лов В. фон Блом­бер­га и В. Фри­ча 1 марта 1938 года от­прав­лен в от­став­ку. Вновь при­зван в ок­тяб­ре то­го же го­да, в долж­но­сти ко­мандующего 12-й ар­ми­ей при­ни­мал уча­стие в ок­ку­па­ции Су­дет­ской области Че­хо­сло­ва­кии .

С на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны ко­мандовал груп­пой ар­мий «Ц» на Западном фрон­те. 1 ноября 1939 года при­свое­но зва­ние генерал-пол­ков­ни­ка. 19 июля 1940 года про­из­ве­дён в генерал-фельд­мар­ша­лы. По­сле на­па­де­ния гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии на СССР ко­мандующий Груп­пой ар­мий «Се­вер». Не су­мев взять Ле­нин­град, вы­ска­зал­ся про­тив его бло­ка­ды, за от­вод германских войск на бо­лее вы­год­ные по­зи­ции. 16 января 1942 ггода ос­во­бо­ж­дён от за­ни­мае­мой дол­ж­но­сти по собственному же­ла­нию и пе­ре­ве­дён в ре­зерв вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­до­ва­ния вер­мах­та. В 1944 году по­лу­чил в по­да­рок от А. Гит­ле­ра име­ние в Ба­ва­рии. Аре­сто­ван американскими ок­ку­пационными вла­стя­ми 2 мая 1945 года. В октябре 1948 года при­го­во­рён Ме­ж­ду­народным во­енным три­бу­на­лом в Нюрн­бер­ге к 3 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния, то­гда же ос­во­бо­ж­дён из-под аре­ста, по­сколь­ку на­хо­ж­де­ние в пле­ну бы­ло за­счи­та­но в срок на­ка­за­ния.

Сочинения:

Die Abwehr. В., 1938;

Tagebuchaufzeich­nun­gen und Lagebeurteilungen aus zwei Welt­kriegen / Hrsg. von G. Meyer. Stuttg., 1976.