ЛЕЕБ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ФРАНЦ ФОН
ЛЕЕБ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ФРАНЦ ФОН - германский военачальник, генерал-фельдмаршал.
Из семьи офицера баварской армии. Поступил на воинскую службу в 1895 году. В 1900-1901 годах в составе германских экспедиционных сил принимал участие в подавлении восстания Ихэтуань в Китае. В 1903-1906 годах слушатель Баварской военной академии. В 1907-1909 годах офицер баварского, в 1909-1911 годах прусского генштабов.
После начала Первой мировой войны начальник штаба 1-го баварского армейского корпуса, затем 11-й баварской пехотной дивизии. За вклад в успешное проведение наступательной операции австро-германской армии в Галиции в апреле - июне 1915 года (смотри Горлицкий прорыв 1915 года) пожалован рыцарским титулом. С мая 1917 года на различных должностях в высших штабных инстанциях. С 1919 года в рейхсвере.
Летом 1921 года назначен начальником штаба 2-й дивизии, осенью 1923 года - начальник штаба 7-й дивизии рейхсвера, затем командрит артиллерийского полка той же дивизии. 1 февраля 1929 года присвоено звание генерал-майора, 1 декабря 1929 года - генерал-лейтенанта. В 1930-1933 годах командующий 7-м военным округом, в 1933-1938 годах - 2-й армейской группой. 1 января 1934 года присвоено звание генерала артиллерии. В связи с «делом» генералов В. фон Бломберга и В. Фрича 1 марта 1938 года отправлен в отставку. Вновь призван в октябре того же года, в должности командующего 12-й армией принимал участие в оккупации Судетской области Чехословакии.
С началом Второй мировой войны командовал группой армий «Ц» на Западном фронте. 1 ноября 1939 года присвоено звание генерал-полковника. 19 июля 1940 года произведён в генерал-фельдмаршалы. После нападения гитлеровской Германии на СССР командующий Группой армий «Север». Не сумев взять Ленинград, высказался против его блокады, за отвод германских войск на более выгодные позиции. 16 января 1942 ггода освобождён от занимаемой должности по собственному желанию и переведён в резерв верховного главнокомандования вермахта. В 1944 году получил в подарок от А. Гитлера имение в Баварии. Арестован американскими оккупационными властями 2 мая 1945 года. В октябре 1948 года приговорён Международным военным трибуналом в Нюрнберге к 3 годам тюремного заключения, тогда же освобождён из-под ареста, поскольку нахождение в плену было засчитано в срок наказания.
Сочинения:
Die Abwehr. В., 1938;
Tagebuchaufzeichnungen und Lagebeurteilungen aus zwei Weltkriegen / Hrsg. von G. Meyer. Stuttg., 1976.