АРМИЯ ОБОРОНЫ БИРМЫ (АОБ)

Вооруженные формирования, созданные в июле 1942 при поддержке Японии лидерами бирманского национально-освободительного движения Аун Саном и Не Вином .

Главной ее задачей объявлялось несение гарнизонной и пограничной службы в условиях фактической японской оккупации Бирмы . В этот период многие представители местной элиты питали иллюзии, что Япония предоставит их стране независимость. После того как стало ясно, что этого не произойдет, и сторонники подлинного суверенитета Бирмы стали подвергаться преследованиям, руководители АОБ, используя свое привилегированное положение в стране, начали готовиться к вооруженному восстанию против оккупантов. 27 марта 1945 руководство Антифашистской лиги народной свободы подняло бирманский народ на восстание против японцев. АОБ, насчитывавшая в то время ок. 10 тыс. чел., развернула борьбу против японских оккупантов и была переименована в Национальную армию Бирмы (НАБ).

Автор статьи: Селиванов И.Н.

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