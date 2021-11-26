МИРНЫЙ ДОГОВОР
МИРНЫЙ ДОГОВОР - международный договор, закрепляющий прекращение состояния войны между договаривающимися сторонами.
Помимо главного вопроса - закрепления воли сторон об окончании войны - решает многие другие вопросы (условия и порядок прекращения военных операций на всём театре войны, отвода войск, освобождения территорий, репараций и реституций и т. д.). Может быть двух- и многосторонним, общим или сепаратным. В XVIII-XIX веках практиковались прелиминарные мирные договоры - предварительные формальные соглашения между воюющими государствами относительно прекращения военных действий и заключения окончательного мирного ддоговора; в современных международных отношениях вместо них заключаются соглашения о капитуляции или перемирии.
Смотрите также Договор международный.