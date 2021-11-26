ОДА
ОДА - жанр лирической поэзии и музыки.
В античности слово «Ода» сначала не имело терминологического значения, затем стало обозначать преимущественно написанную строфами лирическую хоровую песню торжественного, приподнятого, морализирующего характера (особенно песни Пиндара). В византийской гимнографии одой называлась каждая из 9 частей канона. В эпохи Возрождения и барокко слово применялось в основном к патетической высокой лирике, ориентирующейся на античные образцы (Пиндар, Гораций) и написанной строфическими стихами (П. де Ронсар во Франции, Г. Кьябрера в Италии, Дж. Драйден в Англии). В поэзии классицизма ода - ведущий жанр высокого стиля с каноническими темами (прославление Бога, отечества, жизненной мудрости и др.), приёмами («тихий» или «стремительный» приступ, наличие отступлений, дозволенный «лирический беспорядок») и видами (оды духовные, торжественные - «пиндарические»; нравоучительные – «горацианские»; любовные – «анакреонтические»): Ф. Малерб, Вольтер, Ж. Б. Руссо, Э. Лебрен (Франция). В русскую поэзию оду ввёл В.К. Тредиаковский (1734); классиками жанра стали М.В. Ломоносов и А.П. Сумароков (соответственно «восторженный» и «ясный» типы од). В эпоху предромантизма жанровые признаки оды расшатываются (Г.Р. Державин и др.). В XIX-XX веках жанровая система в лирике размывается (оды романтиков - Дж. Китса, В. Гюго, А. Мандзони и других лишены канонических жанровых примет) и термин «ода» употребляется часто лишь в переносном значении («Ода революции» В.В. Маяковского, 1918).
С XVII века в западно-европейских странах термин "ода" стал обозначением музыкального жанра - вокально-инструментальной (разновидности кантаты, оратории) или инструментальной композиции, обычно гимнического характера, созданной к празднованию какого-либо события либо прославляющей определённую идею (например, «Ода к радости» на текст Ф. Шиллера в финале 9-й симфонии Л. ван Бетховена, «Ода на окончание войны» для 8 арф, 4 флейт, контрабасов, духовых и ударных инструментов С.С. Прокофьева). Встречаются оды сатирической направленности: «Ода Наполеону» А. Шёнберга (на одноименный текст Дж. Байрона) для чтеца, фортепиано, струнного квартета или струнного оркестра (1942), в которой объектом сатиры был А. Гитлер.