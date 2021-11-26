ЛАФОНТЕН АНРИ
ЛАФОНТЕН АНРИ - бельгийский политический деятель, юрист.
По окончании в 1877 году юридического факультета Свободного университета Брюсселя работал адвокатом в Брюссельском апелляционном суде, одновременно занимался педагогической деятельностью в экспериментальной Технической школе для молодых женщин, возглавлял Ассоциацию профессионального образования женщин. В 1889-1914 годах генеральный секретарь бельгийского отделения Ассоциации мира и международного арбитража, созданной британским пацифистом Х. Праттом. В начале 1890-х годов один из учредителей Нового университета Брюсселя, в 1893-1940 годах (с перерывом) заведующий кафедрой международного права этого университета.
С 1891 года член Бельгийской социалистической партии, участвовал в издании её печатного органа - журнала «La Justice». В 1895-1936 годах, с небольшими перерывами, сенатор (в 1907-1919 годах секретарь, в 1919-1932 годах вице-президент Сената). В 1895 году совместно с библиографом и социологом П. Отле основал Палату документации в Брюсселе, задачей которой был сбор и обработка публикаций по международной политике, а в 1907 году на её основе - Союз международных ассоциаций (в 1951 году влился в ООН).
В 1907 году избран президентом Международного бюро мира в Брюсселе, в том же году вступил в Межпарламентский союз, занимал пост председателя юридического комитета этой организации, участвовал в разработке проекта создания мирового парламента и договора о международном арбитраже как средстве урегулирования конфликтов. После вторжения германской армии в Бельгию эмигрировал в Великобританию (1915 год), затем в США.
В книге «Ключевое решение: величайшая хартия» («The great solution: magnissima charta», 1916 год) наметил принципы, которые предлагал положить в основу международных отношений, выступил с идеей создания всемирной конституции, мирового парламента, всемирных банка, суда, статистических центров по труду, торговле и др.
По окончании Первой мировой войны вернулся на родину. Член бельгийской делегации на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов и первой Ассамблее Лиги Наций в 1920-1921 годах. Активно пропагандировал идею реформы образовательной системы Бельгии и заключения Бельгией экономического союза с Люксембургом. Лафонтен председательствовал более чем на 20 международных конгрессах по проблемам мира и разоружения. Издатель многочисленных библиографических, документальных, справочных изданий, а также ж. «La Vie Internationale» и ежегодника «Yearbook of International Organizations». Нобелевская премия мира (1913 год).
Сочинеия:
Pasicrisie internationale: Histoire documentaire des arbitrages internationaux: 1794–1900. Berne, 1902. The Hague a. o., 1997
Bibliographie de la paix et de l’arbitrage international. Monaco, 1904.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.