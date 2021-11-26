ИТАЛО-ГРЕЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1919-1920

ИТАЛО-ГРЕЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1919-1920 годов - соглашения по тер­ри­то­ри­аль­ным во­про­сам на Бал­ка­нах и в Ма­лой Азии.

1) Со­гла­ше­ние от 29 июля 1919 года , под­пи­са­но в Па­ри­же с це­лью уре­гу­ли­ро­вать про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми, воз­ник­шие в свя­зи с предъ­яв­ле­ни­ем ими пре­тен­зий на об­ла­да­ние тер­ри­то­рия­ми, ко­то­рые бы­ли ут­ра­че­ны Тур­ци­ей в ре­зуль­та­те Первой ми­ро­вой вой­ны . Ита­лия обя­за­лась под­дер­жать греческие при­тя­за­ния на Южную Ал­ба­нию (Северный Эпир), Восточную и Западную Фра­кию, Гре­ция - тре­бо­ва­ния Ита­лии о пре­до­став­ле­нии ей ман­да­та на Ал­ба­нию и пе­ре­да­чу под итальянский су­ве­ре­ни­тет пор­та Влё­ра (Ва­ло­на) с при­ле­гаю­щей к не­му тер­ри­то­ри­ей. Со­гла­ше­ние под­твер­жда­ло ней­тра­ли­за­цию пролива Кор­фу. В слу­чае удов­ле­тво­ре­ния сво­их тре­бо­ва­ний на Бал­ка­нах Гре­ция обе­ща­ла от­ка­зать­ся в поль­зу Ита­лии от сво­их пре­тен­зий на Южную Ана­то­лию. Ита­лия ус­ту­па­ла Гре­ции острова До­де­ка­нес, за ис­клю­че­ни­ем острова Ро­дос. Со­гла­ше­ни­ем пре­ду­смат­ри­ва­лось, что по­сле пе­ре­хо­да к Гре­ции пор­тов Из­мир (Смир­на) в Ма­лой Азии и Са­раи­да (Сан­ти-Куа­ран­та) в Южной Ал­ба­нии Ита­лии бу­дет пре­дос­тав­ле­но пра­во арен­до­вать там уча­ст­ки. Сто­ро­ны до­го­во­ри­лись, что по­лу­чат пол­ную сво­бо­ду дей­ст­вий, ес­ли при­тя­за­ния Гре­ции на Фра­кию и Южную Ал­ба­нию, а Ита­лии на тер­ри­то­рии в Ма­лой Азии не бу­дут удов­ле­тво­ре­ны. Со­гла­ше­ние не бы­ло реа­ли­зо­ва­но в свя­зи с вос­ста­ни­ем албанского на­ро­да и ос­лож­не­ни­ем ме­ж­ду­народной об­ста­нов­ки.

2) Ита­ло-греческий до­го­вор от 10 августа 1920 года , за­клю­чён в городе Севр (смотри Международный договор ). По его ус­ло­ви­ям Ита­лия обя­за­лась пе­ре­дать Гре­ции острова До­де­ка­нес, а так­же при­мы­каю­щие к ним бо­лее мел­кие ост­ро­ва. Ост­ров Ро­дос в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром ос­та­вал­ся у Ита­лии; она при­ни­ма­ла обя­за­тель­ст­во ор­га­ни­зо­вать оп­рос его на­се­ле­ния о же­ла­нии при­сое­ди­нить­ся к Гре­ции, но не ра­нее чем че­рез 15 лет и лишь по­сле то­го, как Ве­ли­ко­бри­та­ния при­мет ре­ше­ние о пе­ре­да­че острова Кипр Гре­ции. Идя на эти ус­туп­ки, итальянское пра­ви­тель­ст­во рас­счи­ты­ва­ло на под­держ­ку греческого пра­ви­тель­ст­ва при ре­ше­нии воп­ро­са о тер­ри­то­рии в Ма­лой Азии, пе­ре­да­вав­шей­ся ей в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми Севр­ско­го мир­но­го до­гово­ра 1920 года. Ита­ло-гречесикй до­го­вор 1920 года дол­жен был всту­пить в си­лу од­но­вре­мен­но с Севр­ским мир­ным до­го­во­ром. В свя­зи с по­ра­же­ни­ем Гре­ции в гре­ко-ту­рец­кой вой­не 1919-1922 годов итальянсоке пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от пе­ре­да­чи ей тер­ри­то­рий. В 1924 году Ита­лия вклю­чи­ла все острова До­де­ка­нес в свой со­став.

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