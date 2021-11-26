ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЕМИЛИТАРИЗА́ЦИЯ ТЕРРИТО́РИИ (от де... и лат. militaris - военный) - международно-правовой режим определённой территории, запрещающий её использование в военных целях в мирное время.
Демилитаризация территории (полная и частичная) осуществляется на основании договора между заинтересованными государствами. В практике международных отношений Демилитаризация территории обычно распространяется на приграничные зоны, районы временных демаркационных линий (смотри в статье Государственная граница). Демилитаризация территории может распространяться на международные проливы и каналы (например, Магелланов пролив, Суэцкий канал); демилитаризованными являются Аландские острова и архипелаг Шпицберген. Договор об Антарктике (1959) предусматривает полную Демилитаризацию территории Антарктики. Формой частичной Демилитаризации территории является создание безъядерных зон.