НОВЫЙ КУРС

НОВЫЙ КУРС (англ. New Deal) - ком­плекс чрез­вы­чай­ных мер в эко­но­ми­ке, со­ци­аль­ной сфе­ре, по­ли­ти­ке, об­ра­зо­ва­нии и куль­ту­ре, про­во­див­ших­ся Ф.Д. Руз­вель­том по­сле его из­бра­ния пре­зи­ден­том США в 1932 году с це­лью пре­одо­ле­ния Ве­ли­кой де­прес­сии 1929-1933 годов и её по­след­ст­вий.

Про­воз­гла­ше­ние «Нового курса» бы­ло вы­зва­но рез­ким ухуд­ше­ни­ем со­ци­аль­но- эко­но­мической си­туа­ции в США вес­ной 1933 года в свя­зи с кра­хом бан­ков­ской сис­те­мы, ка­та­ст­ро­фическим па­де­ни­ем уров­ня про­изводства, рез­ким воз­рас­та­ни­ем без­ра­бо­ти­цы, аг­рар­ным кри­зи­сом и раз­ва­лом сис­те­мы ча­ст­ной бла­го­тво­рительной по­мо­щи. В этих ус­ло­ви­ях ад­ми­ни­ст­ра­ция Руз­вель­та в спеш­ном по­ряд­ке раз­ра­бо­та­ла и про­ве­ла че­рез Кон­гресс США (в ре­жи­ме, близ­ком к па­ни­ке) се­рию за­ко­но­дательных ак­тов, при­зван­ных ис­пра­вить по­ло­же­ние. Руз­вельт при­звал Кон­гресс дей­ст­во­вать не­за­мед­ли­тель­но, как по­до­ба­ет вла­стям стра­ны, от­ра­жаю­щей «вра­же­ское на­ше­ст­вие».

Спа­се­ние ока­зав­шей­ся в со­стоя­нии кол­лап­са бан­ков­ской сис­те­мы рас­смат­ри­ва­лось в ка­че­ст­ве пер­во­оче­ред­ной за­да­чи и ос­но­вы для при­ня­тия мер по оз­до­ров­ле­нию эко­но­ми­ки под кон­тро­лем го­су­дар­ст­ва. 8 марта 1933 года фак­ти­че­ски еди­но­глас­но Кон­грес­сом США был при­нят и ут­вер­ждён пре­зи­ден­том чрез­вы­чай­ный за­кон о бан­ков­ской дея­тель­но­сти, объ­яв­ляв­ший о врем. по­все­ме­ст­ном за­кры­тии бан­ков и за­пре­щав­ший вы­воз зо­ло­та за ру­беж. За­кон пре­дос­та­вил пре­зи­ден­ту ис­клю­чи­тель­ные пол­но­мо­чия в об­лас­ти кре­дит­ной по­ли­ти­ки, а так­же в сфе­ре мо­не­тар­ных опе­ра­ций с зо­ло­том и об­ме­ном ва­лю­ты. Ло­ги­че­ским про­дол­же­ни­ем «пе­ре­на­ла­жи­ва­ния» бан­ков­ской сис­те­мы в це­лях ус­та­нов­ле­ния над ней опе­ки го­су­дар­ст­ва ста­ло при­ня­тие Кон­грессом 16 июня 1933 года за­ко­на Глас­са - Сти­гол­ла о бан­ков­ской дея­тель­но­сти. Он пре­ду­смат­ри­вал от­де­ле­ние ком­мерч. бан­ков от ин­ве­стиционных уч­ре­ж­де­ний и га­ран­тию бан­ков­ских вкла­дов. Тем са­мым был на­не­сён ощу­ти­мый удар по бир­же­вым спе­ку­лян­там. Уч­ре­ж­де­ние Фе­де­раль­ной кор­по­ра­ции стра­хо­ва­ния бан­ков­ских вкла­дов соз­да­ло прин­ци­пи­аль­но но­вую си­туа­цию в сфе­ре сбе­ре­же­ния де­неж­ных на­ко­п­ле­ний как для бан­ков, так и для ря­до­вых вклад­чи­ков. Рас­ши­ре­ние пол­но­мо­чий Фе­де­раль­ной ре­зерв­ной сис­те­мы, со­сре­до­то­че­ние в ру­ках го­су­дар­ст­ва все­го зо­ло­то­го за­па­са стра­ны, от­каз от зо­ло­то­го стан­дар­та и де­валь­ва­ция дол­ла­ра, на­ря­ду с ме­ра­ми по эко­но­мии бюд­жет­ных средств, не толь­ко вне­сли ре­шаю­щий вклад в оз­до­ров­ле­ние фи­нан­со­вой сис­те­мы США, но и в крат­чай­шие сро­ки со­дей­ст­во­ва­ли уст­ра­не­нию об­щественной сму­ты, гро­зив­шей пе­ре­рас­ти в со­ци­аль­ный взрыв.

Воз­рас­та­ние ре­гу­ли­рую­щей ро­ли го­су­дар­ст­ва в сфе­ре кре­дит­но-де­неж­ной по­ли­ти­ки и уст­ра­не­ние им наи­бо­лее во­пию­щих про­яв­ле­ний про­из­во­ла фи­нан­со­вых спе­ку­лян­тов по­зво­ли­ло из­бе­жать на­цио­на­ли­за­ции бан­ков­ской сис­те­мы. Су­ще­ст­вен­но вы­иг­ра­ли и не­иму- щие клас­сы, в осо­бен­но­сти до­ве­дён­ные до ни­ще­ты фер­мер­ст­во и ма­лый биз­нес. 12 мая 1933 года бы­ли при­ня­ты ини­ции­ро­ван­ные пра­ви­тель­ст­вом 2 важ­ней­ших за­ко­на. Глав­ный из них - за­кон о вос­ста­нов­ле­нии с. х-ва (ААА) ста­вил це­лью по­вы­ше­ние цен на сельско-хозяйственные про­дук­ты по­сред­ст­вом со­кра­ще­ния по­сев­ных пло­ща­дей и по­го­ло­вья ско­та. За­кон о по­мо­щи фер­ме­рам пре­ду­смат­ри­вал ре­фи­нан­си­ро­ва­ние фер­мер­ской ипо­теч­ной за­дол­жен­но­сти. Зай­мы, пре­дос­тав­лен­ные в 1933-1935 годы фер­ме­рам-долж­ни­кам (св. 1,5 млрд. долл.), сня­ли уг­ро­зу их то­таль­но­го ра­зо­ре­ния. Вви­ду дос­тиг­ше­го ог­ром­ных раз­ме­ров об­ни­ща­ния на­се­ле­ния ис­клю­чи­тель­ное зна­че­ние имел при­ня­тый 12 мая 1933 года фе­де­раль­ный за­кон о чрез­вы­чай­ной по­мо­щи. Им бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы нац. сис­те­мы со­ци­аль­ной по­мо­щи не­иму­щим гра­ж­да­нам, ко­то­рые ра­нее мог­ли по­ла­гать­ся ис­клю­чи­тель­но на бла­го­тво­ри­тель­ность.

Центральное ме­сто в по­ли­ти­ке ре­фор­ми­ро­ва­ния эко­но­ми­ки при­над­ле­жа­ло при­ня­то­му 16 июня 1933 года за­ко­ну о вос­ста­нов­ле­нии промышленности (НИРА), ко­то­рый увен­чал пер­вые 100 дней пре­бы­ва­ния у вла­сти ад­ми­ни­ст­ра­ции «Нового курса». В со­от­вет­ст­вии с ним под кон­тро­лем го­су­дар­ст­ва бы­ли про­ве­де­ны ме­ро­прия­тия по ре­гу­ли­ро­ва­нию хо­зяйственной дея­тель­но­сти в промышленности, ог­ра­ни­че­нию кон­ку­рент­ной борь­бы, кво­ти­ро­ва­нию про­изводства и сбы­та, оп­ре­де­ле­нию то­вар­ных цен и ус­ло­вий тру­да. Ст. 7а НИРА ле­га­ли­зо­ва­ла проф­сою­зы, пре­до­ста­вив им пра­во за­клю­чать кол­лек­тив­ные до­го­во­ры с пред­при­ни­ма­те­ля­ми. Эта ста­тья бы­ла под­кре­п­ле­на вклю­че­ни­ем в за­кон раз­де­ла о соз­да­нии сис­те­мы об­щественных ра­бот для без­ра­бот­ных, фи­нан­си­руе­мой го­су­дар­ст­вом. Хо­тя она рас­смат­ри­ва­лась как врем. ме­ра, сис­те­ма об­ществ. ра­бот для без­ра­бот­ных по­зво­ли­ла за­нять мил­лио­ны ос­тав­ших­ся без средств к су­ще­ст­во­ва­нию ра­бо­чих, слу­жа­щих, лиц сво­бод­ных про­фес­сий. Их тру­дом бы­ли соз­да­ны ог­ром­ные ма­те­ри­аль­ные цен­но­сти - му­ни­ци­паль­ные зда­ния, до­ро­ги, аэ­ро­пор­ты, национальные пар­ки, куль­тур­ные цен­тры и т. д.

Реа­ги­руя на подъ­ём со­ци­аль­ных дви­же­ний, ад­ми­ни­ст­ра­ция «Нового курса» на­ка­ну­не пре­зи­дент­ских вы­бо­ров 1936 года сде­ла­ла но­вый шаг вле­во, при­няв ис­то­рич. Ваг­не­ра за­кон 1935 года о тру­до­вых от­но­ше­ни­ях. Им пра­ви­тель­ст­во в им­пе­ра­тив­ной фор­ме дек­ла­ри­ро­ва­ло пра­ва ра­бо­чих на ор­га­ни­за­цию в проф­сою­зы «по их соб­ст­вен­но­му вы­бо­ру» и ле­га­ли­зо­ва­ло прин­цип «за­кры­то­го це­ха» как выс­шей фор­мы проф­со­юз­ных га­ран­тий и за­щи­ты от «не­че­ст­ной тру­до­вой прак­ти­ки» пред­при­ни­ма­те­лей. Кон­троль за осу­ще­ст­в­ле­ни­ем за­ко­на был воз­ло­жен на вновь сфор­ми­ро­ван­ное Национальное управ­ле­ние по тру­до­вым от­но­ше­ни­ям. Руз­вельт 14 августа 1935 года под­пи­сал за­кон о соз­да­нии сис­те­мы стра­хо­ва­ния по ста­рос­ти и вве­де­нии по­со­бий по без­ра­бо­ти­це. Ша­гом на­встре­чу ак­тив­но зая­вив­шим о се­бе в этот пе­ри­од ле­вым си­лам ста­ло при­ня­тие за­ко­на, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го но­вые круп­ные ас­сиг­но­ва­ния на про­грам­му об­щественных ра­бот и соз­да­ние специальных организации по их реа­ли­за­ции - Ад­ми­ни­ст­ра­ции гражднских ра­бот во гла­ве с Г.Л. Гоп­кин­сом.

По­ли­ти­ка «Нового курса», пе­ре­жив­шая пе­рио­ды подъ­ё­мов и спа­дов, име­ла во мно­гом ком­про­мисс­ный, а в ря­де слу­ча­ев весь­ма ог­ра­ни­чен­ный ха­рак­тер. Тем не ме­нее она вне­сла круп­ные по­ло­жи­тель­ные из­ме­не­ния в пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние национальной эко­но­ми­ки и тру­до­вых от­но­ше­ний, на­ло­го­об­ло­же­ние, обес­пе­чи­ла оп­ре­де­лён­ные со­ци­аль­ные га­ран­тии низ­шим сло­ям амер. об­ще­ст­ва. В це­лом она име­ла ле­во­цен­три­ст­скую, де­мо­кра­тич. на­прав­лен­ность. В январе 1941 года Ф.Д. Руз­вельт в сво­ей ре­чи «о че­ты­рёх сво­бо­дах» чёт­ко сфор­му­ли­ро­вал прин­ци­пы и це­ли, к дос­ти­же­нию ко­то­рых на­ме­ре­ва­лась стре­мить­ся его ад­ми­ни­ст­ра­ция по­сле одер­жан­ной им оче­ред­ной (треть­ей) по­бе­ды на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах осе­нью 1940 года. Дол­го­вре­мен­ная про­грам­ма, оз­ву­чен­ная Руз­вель­том, пред­став­ля­ла со­бой от­вет на внутренние и внеш­ние вы­зо­вы в об­ста­нов­ке уже иду­щей Второй ми­ро­вой вой­ны : обес­пе­че­ние для всех сво­бо­ды сло­ва и ве­ро­ис­по­ве­да­ния, борь­ба с бед­но­стью и из­бав­ле­ние от стра­ха за бу­ду­щее. Ор­га­нич­ным про­дол­же­ни­ем пла­на об­нов­ле­ния об­ще­ст­ва ста­ла дек­ла­ра­ция о на­ме­ре­ни­ях, из­ло­жен­ная в по­сла­нии Руз­вель­та Кон­грес­су США 11 января 1944 год (т. н. Вто­рой билль о пра­вах). В нём пре­зи­дент зая­вил о сво­ей ре­ши­мо­сти и впредь до­би­вать­ся по­сле­до­ва­тель­но­го улуч­ше­ния жиз­ни аме­ри­кан­цев. «Новый курс» в пер­спек­ти­ве дол­жен был обес­пе­чить им га­ран­ти­ро­ван­ное пра­во на ра­бо­ту, дос­той­ную зар­пла­ту и жи­ли­ще, аде­к­ват­ное медицинское об­слу­жи­ва­ние, пол­но­цен­ное об­ра­зо­ва­ние для мо­ло­дё­жи и без­бед­ную жизнь для по­жи­лых лю­дей, ин­ва­ли­дов и без­ра­бот­ных. Од­на­ко по­сле­во­ен­ные по­ли­тич. реа­лии вы­зва­ли кон­со­ли­да­цию сил со­про­тив­ле­ния «но­во­му кур­су».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)