ГУВЕР ГЕРБЕРТ КЛАРК

ГУВЕР ГЕРБЕРТ КЛАРК - американский государственный деятель, 31-й президент США.

Ро­дил­ся в бед­ной ква­кер­ской се­мье фер­ме­ров. Оси­ро­тев в 9-лет­нем воз­рас­те, Гувер ис­клю­чи­тель­но бла­го­да­ря собственному усер­дию и спо­соб­но­стям по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние. Окон­чил Стан­форд­ский университет (1895). Ус­пеш­но за­ни­мал­ся пред­при­ни­ма­тель­ст­вом в гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, на железнодорожном транс­пор­те и в ме­тал­лур­гии, был пай­щи­ком и ад­ми­ни­ст­ра­то­ром на ря­де пред­при­ятий Рос­сии. К 1915 году лич­ное со­стоя­ние Гувера дос­тиг­ло 4 миллионов долларов. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны Гувер стал чле­ном ад­ми­ни­ст­ра­ции Т.В. Виль­со­на, воз­гла­вил Американский комитет про­до­вольственной по­мо­щи ев­ропейским стра­нам («АРА»), по­стра­дав­шим от вой­ны. «АРА» ока­зы­вал по­мощь и Рос­сии, ну­ж­дав­шей­ся в ней из-за го­ло­да 1920-1921 годов. З

а­няв пост министра тор­гов­ли в при­шед­шей к вла­сти в 1921 году рес­пуб­ли­кан­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции У. Гар­дин­га - К. Ку­лид­жа, стал про­во­дить идеи, от­ра­жав­шие но­вую ста­дию в управ­ле­нии круп­ным биз­не­сом и ко­ор­ди­на­ции его дея­тель­но­сти с пра­ви­тельственной промышленно-тор­го­вой по­ли­ти­кой. Был вы­дви­нут в 1928 году кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США. Одер­жав по­бе­ду под ло­зун­гом дос­ти­же­ния все­об­ще­го про­цве­та­ния, Гувер столк­нул­ся с жес­то­чай­шим эко­но­мическим кри­зи­сом 1929-1933 годов. Ос­та­ва­ясь на по­зи­ци­ях «твёр­до­го ин­ди­ви­дуа­лиз­ма», Гувер не су­мел най­ти вы­ход из кри­зи­са, что при­ве­ло к па­де­нию его по­пу­ляр­но­сти. Это­му же спо­соб­ст­во­ва­ли его при­вер­жен­ность «су­хо­му за­ко­ну» и не­эф­фек­тив­ная внеш­няя по­ли­ти­ка. В об­ста­нов­ке, близ­кой ко все­об­ще­му сти­хий­но­му бун­ту, Гувер, вы­дви­ну­тый вто­рич­но на пост пре­зи­ден­та в 1932 году, по­тер­пел по­ра­же­ние от кан­ди­да­та де­мо­кра­тов Ф.Д. Руз­вель­та , обе­щав­ше­го стра­не «но­вый курс».

Ока­зав­шись не у дел, Гувер со­сре­до­то­чил­ся на кри­ти­ке ре­фор­ми­ст­ско­го кур­са Руз­вель­та и его внеш­ней по­ли­ти­ки, в ча­ст­но­сти ре­ше­ния о ди­пло­ма­тическом при­зна­нии СССР. В ев­ропейской по­ли­ти­ке Гувер вы­сту­пал за па­ци­фи­ка­цию Гер­ма­нии. В 1942 году он в со­ав­тор­ст­ве с Х. Гиб­со­ном опуб­ли­ко­вал книгу «Про­бле­мы проч­но­го ми­ра», в ко­то­рой на­стаи­вал на идее строи­тель­ст­ва бу­ду­ще­го ми­ро­по­ряд­ка дер­жа­ва­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции с опо­рой на си­ло­вой фак­тор. Став в го­ды «хо­лод­ной вой­ны» ду­хов­ным ли­де­ром пра­во­го рес­пуб­ли­ка­низ­ма, Гувер вклю­чил­ся в дви­же­ние за от­каз от по­ли­тического на­сле­дия Руз­вель­та. Под­дер­жи­вая стра­те­гию «сдер­жи­ва­ния ком­му­низ­ма», Гувер не по­ры­вал с тра­ди­ци­ей американского изо­ля­цио­низ­ма. В 1950 году Гувер, ис­хо­дя из во­ен­но-тех­нического пре­вос­ход­ст­ва США, вы­дви­нул план эко­но­мии сил и ог­ра­ни­че­ния во­енного при­сут­ст­вия США Западным по­лу­ша­ри­ем («док­три­на кон­ти­нен­та­лиз­ма»).

Гувер - ав­тор мно­го­том­ных ме­муа­ров. Ос­но­ва­тель Гу­ве­ров­ско­го института вой­ны, ре­во­лю­ции и ми­ра при Стан­форд­ском университете (1919) - круп­но­го ис­сле­до­ва­тель­ско­го цен­тра, рас­по­ла­гаю­ще­го многими цен­ны­ми до­ку­мен­та­ми по ис­то­рии Рос­сии XX века (смотри Гу­ве­ров­ско­го ин­сти­ту­та ар­хив).