ГУВЕР ГЕРБЕРТ КЛАРК
ГУВЕР ГЕРБЕРТ КЛАРК - американский государственный деятель, 31-й президент США.
Родился в бедной квакерской семье фермеров. Осиротев в 9-летнем возрасте, Гувер исключительно благодаря собственному усердию и способностям получил образование. Окончил Станфордский университет (1895). Успешно занимался предпринимательством в горнодобывающей промышленности, на железнодорожном транспорте и в металлургии, был пайщиком и администратором на ряде предприятий России. К 1915 году личное состояние Гувера достигло 4 миллионов долларов. В годы 1-й мировой войны Гувер стал членом администрации Т.В. Вильсона, возглавил Американский комитет продовольственной помощи европейским странам («АРА»), пострадавшим от войны. «АРА» оказывал помощь и России, нуждавшейся в ней из-за голода 1920-1921 годов. З
аняв пост министра торговли в пришедшей к власти в 1921 году республиканской администрации У. Гардинга - К. Кулиджа, стал проводить идеи, отражавшие новую стадию в управлении крупным бизнесом и координации его деятельности с правительственной промышленно-торговой политикой. Был выдвинут в 1928 году кандидатом на пост президента от Республиканской партии США. Одержав победу под лозунгом достижения всеобщего процветания, Гувер столкнулся с жесточайшим экономическим кризисом 1929-1933 годов. Оставаясь на позициях «твёрдого индивидуализма», Гувер не сумел найти выход из кризиса, что привело к падению его популярности. Этому же способствовали его приверженность «сухому закону» и неэффективная внешняя политика. В обстановке, близкой ко всеобщему стихийному бунту, Гувер, выдвинутый вторично на пост президента в 1932 году, потерпел поражение от кандидата демократов Ф.Д. Рузвельта, обещавшего стране «новый курс».
Оказавшись не у дел, Гувер сосредоточился на критике реформистского курса Рузвельта и его внешней политики, в частности решения о дипломатическом признании СССР. В европейской политике Гувер выступал за пацификацию Германии. В 1942 году он в соавторстве с Х. Гибсоном опубликовал книгу «Проблемы прочного мира», в которой настаивал на идее строительства будущего миропорядка державами антигитлеровской коалиции с опорой на силовой фактор. Став в годы «холодной войны» духовным лидером правого республиканизма, Гувер включился в движение за отказ от политического наследия Рузвельта. Поддерживая стратегию «сдерживания коммунизма», Гувер не порывал с традицией американского изоляционизма. В 1950 году Гувер, исходя из военно-технического превосходства США, выдвинул план экономии сил и ограничения военного присутствия США Западным полушарием («доктрина континентализма»).
Гувер - автор многотомных мемуаров. Основатель Гуверовского института войны, революции и мира при Станфордском университете (1919) - крупного исследовательского центра, располагающего многими ценными документами по истории России XX века (смотри Гуверовского института архив).