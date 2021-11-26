ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА США

ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА США - важнейший элемент политического устройства Соединённых Штатов Америки, обеспечивающий сохранение существующего общественного строя и его развитие в рамках действующей конституции .

В ос­но­ве Двухпартийной системы США ле­жит кон­сен­сус ме­ж­ду Де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей США и Рес­пуб­ли­кан­ской пар­ти­ей США по клю­че­вым со­ци­аль­но-эко­но­мическим и по­ли­тическим во­про­сам при различном по­ни­ма­нии пу­тей эво­лю­ции, спо­со­бов уп­ро­че­ния и со­вер­шен­ст­во­ва­ния американского об­ще­ст­ва, а так­же средств и ме­то­дов ре­ше­ния те­ку­щих про­блем. Современной Двухпартийной системе США пред­ше­ст­во­ва­ли другие двух­пар­тий­ные ком­би­на­ции. С конца 1780-х годов и до 1816 года ве­ду­щую роль в по­ли­тической жиз­ни американского об­ще­ст­ва иг­ра­ли фе­де­ра­ли­сты и де­мо­кра­ти­че­ско-рес­пуб­ли­кан­ская оп­по­зи­ция. Промышленный пе­ре­во­рот, хлоп­ко­вый бум и ос­вое­ние западных зе­мель спо­соб­ст­во­ва­ли воз­ник­но­ве­нию но­вой двух­пар­тий­ной сис­те­мы: Де­мо­кра­тическая пар­тия (ос­но­ва­на в 1828 году) - ви­ги (про­су­ще­ст­во­ва­ла до середины 1850-х годов). Во­прос о раб­ст­ве при­вёл к внутреннему раз­ме­же­ва­нию в этих пар­ти­ях. К на­ча­лу Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов главными по­ли­тическими пар­тия­ми ста­ли Рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия (об­ра­зо­ва­лась в 1854 году в ре­зуль­та­те слия­ния фри­сой­ле­ров, северных де­мо­кра­тов и ос­тат­ков пар­тии ви­гов) и Де­мо­кра­тическая пар­тия, со­хра­няю­щие ли­ди­рую­щие по­зи­ции по сей день.

В ис­то­рии со­пер­ни­че­ст­ва рес­пуб­ли­кан­цев и де­мо­кра­тов ус­лов­но вы­де­ля­ют три эта­па: «эра рес­пуб­ли­кан­цев» (1861-1933 годы; в этот пе­ри­од лишь двум кан­ди­да­там от Де­мо­кра­тической пар­тии уда­лось прий­ти к вла­сти - С.Г. Клив­лен­ду в 1885 и 1893 годах и Т.В. Виль­со­ну в 1913 и 1917 годах); «эра де­мо­кра­тов» [1933-1980 годы, ко­гда лишь двум кан­ди­да­там от рес­пуб­ли­кан­цев уда­ва­лось вы­иг­рать пре­зи­дент­ские вы­бо­ры - Д.Д. Эй­зен­хау­эру (1952 и 1956 годы) и Р. Ник­со­ну (1968 и 1972 годы)]; «эра рав­но­ве­сия» (с 1980 года); в эти го­ды, не­смот­ря на по­бе­ды рес­пуб­ли­кан­цев на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в 1980 и 1984 (Р. Рей­ган), 1988 (Дж.Г.У. Буш) и 2000 и 2004 годах (Дж. У. Буш), де­мо­кра­ты со­хра­ня­ют проч­ные по­зи­ции в обе­их па­ла­тах Кон­грес­са США.

Со вре­ме­ни Ве­ли­кой де­прес­сии (1929 - конец 1930-х годов) Де­мо­кра­тическая пар­тия в ме­ха­низ­ме Двухпартийной системы США тра­ди­ци­он­но за­ни­ма­ет по­ло­же­ние цен­тра и чуть ле­вее цен­тра, про­ти­во­дей­ст­вуя соз­да­нию треть­ей пар­тии сле­ва, а Рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия - цен­тра и чуть пра­вее цен­тра, вы­пол­няя сход­ную функ­цию в от­но­ше­нии треть­ей пар­тии спра­ва. На прак­ти­ке главное раз­ли­чие ме­ж­ду де­мо­кра­та­ми и рес­пуб­ли­кан­ца­ми за­клю­ча­ет­ся в их оцен­ке ро­ли го­су­дар­ст­ва в со­ци­аль­но-эко­но­мической жиз­ни стра­ны. Со вре­ме­ни пре­зи­дент­ст­ва Ф.Д. Руз­вель­та (1933-1945 годы) де­мо­кра­ты вы­ска­зы­ва­ют­ся за уси­ле­ние ре­гу­ли­рую­щей ро­ли го­су­дар­ст­ва и про­ве­де­ние ре­форм, в боль­шей сте­пе­ни учи­ты­вав­ших ин­те­ре­сы ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния США, в то вре­мя как рес­пуб­ли­кан­цы вы­сту­па­ют как по­сле­до­ва­тель­ные сто­рон­ни­ки ог­ра­ни­че­ния ро­ли го­су­дар­ст­ва. Хо­тя де­мо­кра­ты счи­та­ют­ся ли­бе­раль­ной, а рес­пуб­ли­кан­цы кон­сер­ва­тив­ной (не­окон­сер­ва­тив­ной) пар­ти­ей, та­кая оцен­ка от­ра­жа­ет толь­ко са­мые об­щие тен­ден­ции в их по­ли­ти­ке: сре­ди де­мо­кра­тов есть кон­сер­ва­то­ры, а сре­ди рес­пуб­ли­кан­цев - ли­бе­ра­лы . Как рес­пуб­ли­кан­цы, так и де­мо­кра­ты поль­зу­ют­ся под­держ­кой различных со­ци­аль­ных, эт­нических и ре­лигиозных групп на­се­ле­ния США.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)