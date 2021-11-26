ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА США
ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА США - важнейший элемент политического устройства Соединённых Штатов Америки, обеспечивающий сохранение существующего общественного строя и его развитие в рамках действующей конституции.
В основе Двухпартийной системы США лежит консенсус между Демократической партией США и Республиканской партией США по ключевым социально-экономическим и политическим вопросам при различном понимании путей эволюции, способов упрочения и совершенствования американского общества, а также средств и методов решения текущих проблем. Современной Двухпартийной системе США предшествовали другие двухпартийные комбинации. С конца 1780-х годов и до 1816 года ведущую роль в политической жизни американского общества играли федералисты и демократическо-республиканская оппозиция. Промышленный переворот, хлопковый бум и освоение западных земель способствовали возникновению новой двухпартийной системы: Демократическая партия (основана в 1828 году) - виги (просуществовала до середины 1850-х годов). Вопрос о рабстве привёл к внутреннему размежеванию в этих партиях. К началу Гражданской войны в США 1861-1865 годов главными политическими партиями стали Республиканская партия (образовалась в 1854 году в результате слияния фрисойлеров, северных демократов и остатков партии вигов) и Демократическая партия, сохраняющие лидирующие позиции по сей день.
В истории соперничества республиканцев и демократов условно выделяют три этапа: «эра республиканцев» (1861-1933 годы; в этот период лишь двум кандидатам от Демократической партии удалось прийти к власти - С.Г. Кливленду в 1885 и 1893 годах и Т.В. Вильсону в 1913 и 1917 годах); «эра демократов» [1933-1980 годы, когда лишь двум кандидатам от республиканцев удавалось выиграть президентские выборы - Д.Д. Эйзенхауэру (1952 и 1956 годы) и Р. Никсону (1968 и 1972 годы)]; «эра равновесия» (с 1980 года); в эти годы, несмотря на победы республиканцев на президентских выборах в 1980 и 1984 (Р. Рейган), 1988 (Дж.Г.У. Буш) и 2000 и 2004 годах (Дж. У. Буш), демократы сохраняют прочные позиции в обеих палатах Конгресса США.
Со времени Великой депрессии (1929 - конец 1930-х годов) Демократическая партия в механизме Двухпартийной системы США традиционно занимает положение центра и чуть левее центра, противодействуя созданию третьей партии слева, а Республиканская партия - центра и чуть правее центра, выполняя сходную функцию в отношении третьей партии справа. На практике главное различие между демократами и республиканцами заключается в их оценке роли государства в социально-экономической жизни страны. Со времени президентства Ф.Д. Рузвельта (1933-1945 годы) демократы высказываются за усиление регулирующей роли государства и проведение реформ, в большей степени учитывавших интересы широких слоёв населения США, в то время как республиканцы выступают как последовательные сторонники ограничения роли государства. Хотя демократы считаются либеральной, а республиканцы консервативной (неоконсервативной) партией, такая оценка отражает только самые общие тенденции в их политике: среди демократов есть консерваторы, а среди республиканцев - либералы. Как республиканцы, так и демократы пользуются поддержкой различных социальных, этнических и религиозных групп населения США.