Пол Пот – палач Камбоджи Имя этого человека, ставшего одним из самых кровавых диктаторов 20 века – Салот Сар (Пол Пот – партийный псевдоним). Родился он в 1925 году в зажиточной крестьянской семье и был 8-м из 9-ти детей. Семья была не простая: Двоюродная сестра Меак и родная сестра Роёнг были наложницами королевских особ, брат служил при дворе. Поэтому будущий Пол Пот отнюдь не был примитивным неграмотным крестьянином. Грамоте выучился с 4-х лет, учился сначала во французской католической начальной школе École Miche, затем – в колледже Нородома Сианука, а в 1949 году получил правительственную стипендию для получения высшего образования во Франции. Где получил высшее образование и заодно нахватался марксистских идей.

Имя этого человека, ставшего одним из самых кровавых диктаторов XX века – Салот Сар (Пол Пот – партийный псевдоним, образованный от французского «politique potentielle» - «политический потенциал»). Родился он в 1925 году в зажиточной крестьянской семье и был 8-м из 9-ти детей. Семья была не простая: Двоюродная сестра Меак и родная сестра Роёнг были наложницами королевских особ, брат служил при дворе. Поэтому будущий Пол Пот отнюдь не был примитивным неграмотным крестьянином. Грамоте выучился с 4-х лет, учился сначала во французской католической начальной школе École Miche, затем – в колледже Нородома Сианука, а в 1949 году получил правительственную стипендию для получения высшего образования во Франции. Где получил высшее образование и заодно нахватался марксистских идей.

Вернувшись на родину в 1953 году вступил в ряды коммунистов, а 10 лет спустя стал её генеральным секретарём и во главе "красных кхмеров" (основу которых составляли малограмотные и совершенно неграмотные молодые крестьяне) воевал с королевскими войсками. Борьба велась при поддержке Северного Вьетнама, однако идеологически Пол Пот всё более ориентировался на Китай с его "Большим скачком" и "культурной революцией".

Главной движущей силой революции и будущего социалистического общества он считал не пролетариат, а крестьян, и заявлял: "Все кампучийцы должны стать крестьянами". Города считал средоточием всех пороков и контрреволюции. Поэтому, как только в 1975 году "красные кхмеры" заняли столицу Пномпень, все жители 2,5 миллионного города были принудительно выселены в деревню "на перевоспитание". Сотни тысяч людей (включая стариков, инвалидов и беременных женщин) в условиях самого жаркого тропического сезона погнали пешком в долгий путь. Десятки тысяч недовольных были расстреляны по дороге, ещё больше умерло от потери сил, солнечных ожогов и голода. Впрочем, и жизнь уцелевших была не лучше: образованных горожан заставляли мотыжить землю и выращивать рис, от чего многие умирали медленной смертью.

Что интересно, вместе со всеми высланы были и родственники Пол Пота, ничего не знавшие о нём с начала 1960-х. Его старший брат умер в пути, другой брат с женой стали крестьянами, а их единственный сын умер от голода.

Внимания заслуживает отношение Пол Пота к национальному и религиозному вопросу. Согласно новой Конституции, "Категорически запрещаются реакционные религии, наносящие вред Демократической Кампучии и кампучийскому народу". Там же единым целым объявлялась кампучийская нация. Все прочие национальности оказались под запретом (а в Камбодже проживало и проживает 5 крупных этнических групп: сами кхмеры, китайцы, вьетнамцы, тайцы и полинезийцы). Единственный допустимый язык – кхмерский, имена – только кхмерские. Языки, этнические, религиозные и культурные особенности всех меньшинств решительно искоренялись. Согласитесь, всё это разительно напоминает подходы этнобандеровцев на Украине после 2014 года.

С несогласными не церемонились: так от 20-тысячного тайского меньшинства (на 1975 год) в провинции Кохонг к январю 1979 года осталось всего 8 тысяч. Ещё большему геноциду подвергли этнических вьетнамцев. При этом Пол Пот постоянно апеллировал к "славному историческому прошлому" Ангкорской империи, включавшей ряд территорий Вьетнама, Тайланда и Лаоса, и призывал к "возвращению утраченных земель" В одной из распространяемых в приграничье листовок говорилось: "Кампучия будет простираться до Сайгона". Всего режим "красных кхмеров" продержался 3 года 8 месяцев и 20 дней. Но число его жертв было огромным. Массовые убийства творились с запредельной жестокостью. Патроны были слишком ценными, поэтому людей забивали мотыгами, ножами и острыми пальмовыми листьями перерезали горло, вспарывали животы, извлекая печень (которую съедали) и желчный пузырь ("для производства лекарств"). Давили людей бульдозерами, закапывали и сжигали заживо, постепенно срезали с людей мясо, обрекая на медленную смерть, бросали в пруды с крокодилами.

Сколько всего погибло людей в ходе полпотовских экспериментов – неясно до сих пор. Сочувствовавшие Пол Поту американцы утверждали, что казнено было "всего" 150 тыс. человек, а ещё 1,2-1,8 млн. "трагически погибли" при выселении из городов и от голода. Однако в протоколе Комиссии по расследованию преступлений от 25 июля 1983 года сказано, что между 1975 и 1978 годами погибло 2 746 105 человек, а ещё 568 663 человека пропали без вести и либо погибли в джунглях или похоронены в массовых захоронениях. Таким образом количество убитых оценивается в 3 374 768 человек, что для 16-миллионной страны – огромная цифра.

Покончили с режимом Пол Пота вьетнамцы. Тут важно понимать, что в тот момент произошёл раскол между ориентированным на СССР Вьетнамом и сторонником Китая Пол Пото. Его отношения с СССР были почти враждебными, более того, он активно пытался договориться с США о помощи против соседей. Соответственно, начавшиеся пограничные столкновения Вьетнама и Камбоджи поддерживались американцами как позитивные, а советник президента США Збигнев Бжезинский назвал их "войной через посредников" (proxy war) между СССР и Китаем. Этот термин еще долго будет поминаться в военных сводках со всего света.

Но вот 25 декабря 1978 года вьетнамские войска вошли в Камбоджу, и уже 7 января 1979г, разгромив "касных кхмеров", заняли Пномпень, а через месяц – и все прочие крупные города страны. Был установлен про-вьетнамский режим, руководителями которого стали порвавшие с "красными кхмерами" камбоджийские коммунисты. Пол Пот со своими сторонниками ушёл в джунгли к тайландской границе и продолжил борьбу привычными партизанскими методами. При всем этом он получал поддержку не только Китая (сблизившегося тогда с США после смерти Мао), но и самих США (а также союзного им Тайланда), считавших войну в Камбодже прокси-войной между Китаем и СССР. Кровавый след Пол Пота американцев при этом не смущал.

Пол Пот в 1985 году передал руководство Сон Сену, но, когда в 1990-х при посредничестве ООН начаты были усилия по национальному примирению, он, опасаясь выдачи правосудию, организовал убийство своего преемника и всех членов его семьи. Благодаря организованному ООН "примирению" он так и не попал под суд, в 1998 году был формально помещён соратниками под домашний арест и 15 апреля 1998 году умер. Официально – от инфаркта, но есть версия, что от отравления. Тело кремировали.

ООН осудило преступления его и назвала их геноцидом только задним числом – в начале 2000-х. Что интересно, и в современной Камбодже часть населения продолжает считать его выдающимся политическим деятелем: так при опросе студентов Пномпеньского университета в 2008 году 1/3 из них включили Пол Пота в число "величайших камбоджийцев".