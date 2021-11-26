ДЕМОКРАТИЯ
ДЕМОКРАТИЯ (от греческого δῆμος - земля, область, народ и ϰράτος - сила, могущество, власть) - политическая система, в которой народ признаётся источником власти, граждане обладают равными политическими правами и свободами, позволяющими им участвовать в управлении обществе делами непосредственно или через своих представителей, а политические решения принимаются в соответствии с волей большинства.
Термин «Демократия» используется также для обозначения соответствующих принципов устройства, функционирования организаций и институтов (внутрипартийная демократия, производственная демократия и другая), а также течений социально-политической мысли и общественных движений, ориентирующихся на демократические идеалы и их воплощение в общественной практике.
Конкретные формы демократии существенно варьируются в зависимости от исторической эпохи, размера социума и национальной специфики, поэтому термин «Демократия» употребляется применительно к разным политическим системам. Демократии различаются в зависимости от характера участия граждан в принятии политических решений (непосредственная демократия и представительная демократия), прочности либеральных институтов и степени защищённости меньшинства (либеральная демократия и нелиберальная демократия), наличия или отсутствия дискриминации тех или иных групп населения в отношении права участвовать в политике, специфики государственного устройства и правовой системы и тому подобного.
Исторические формы демократии. На начальных этапах развития человеческого общества преобладала непосредственная демократия Её примитивные формы возникли уже в первобытном обществе, когда люди жили отдельными сравнительно небольшими группами (род, племя) и в условиях борьбы за выживание совместно участвовали как в производственной деятельности, так и в управлении делами рода. По мере усложнения управленческой сферы, структурно-функциональной дифференциации и формирования первых политич. институтов происходило постепенное ограничение числа людей, непосредственно участвующих в управлении социумом. Выделение в отдельную группу вооружённых мужчин, принявших на себя ответственность за безопасность племени, привело к тому, что именно они стали играть главную роль в принятии решений (военная демократия, вождество). Дальнейшая социальная дифференциация, укрепление иерархических начал и переход к государственной форме организации общественного управления постепенно вытеснили демократические элементы, и место демократии заняли монархии, деспотии и олигархии.
Следующей исторической формой демократического общественного устройства стала полисная демократия, получившая наибольшее развитие в греческих городах-государствах (смотреть Полис) с середины 1-го тысячелетия до нашей эры. В это время появляется и сам термин «Демократия». Так же, как при родовом строе, древнегреческая демократия была непосредственной: основные вопросы государственной жизни решались народным собранием, в котором принимали участие все граждане; собрание избирало главных должностных лиц и органы власти, осуществлявшие управление полисом в промежутках между народными собраниями; граждане обладали равными правами, но в их число не включались рабы, женщины, дети и метеки. Аналогичная система правления возникла и в Риме, где право на участие в управлении государством наряду с имевшими его изначально патрициями получили и простолюдины (плебеи). Однако в отличие от греческих городов-государств римская республика (так предпочитали называть демократию римляне) вышла за пределы города и была распространена на всю Италию и завоёванные Римом территории, что ограничивало возможности граждан принимать непосредственное участие в управлении.
В средние века формы непосредственной демократии были у викингов, в швейцарских кантонах, в ряде городов Северной Италии, в Новгороде и Пскове, где важнейшие вопросы государственной жизни решались на народных собраниях. Однако непосредственная демократия могла функционировать лишь в сравнительно небольших общностях, поскольку народные собрания свободных граждан не могут охватывать большие территории и целые страны. Процессы модернизации и складывания национальных государств в Новое время изменили условия появления и возможности существования демократии, стимулировав возникновение представительной демократии, в которой народ осуществляет власть опосредованно - через своих представителей в органах государства. Соответственно главными институтами демократии становятся выборы и парламент. В ряде европейских стран (Великобритания, Нидерланды, Франция) появились представительные институты (парламент, органы местного самоуправления), которые позднее станут основой представительной демократии. Но элементы демократических форм правления этого периода проявлялись только в жизни дворянского сословия и христианских орденов (например, тамплиеров, госпитальеров, Тевтонского ордена), другие сословия были бесправными. Вплоть до XIX века демократическая практика имела эпизодический и локальный характер; в Европе и во всём мире утвердились авторитарные, преимущественно монархические, режимы, роль представительных институтов была ограниченной и в них доминировала аристократия, а демократические взгляды и убеждения не получали широкого одобрения.
В российской истории имели место отдельные элементы демократии (Новгородская республика; Земские соборы в XVI-XVII века), местного самоуправления (войсковой круг у казаков, крестьянская община, земства во 2-й половине XIX - начале XX веков). Однако в основе политического сознания во 2-й половине XV - конца XIX веков лежала идея единого централизованного государства во главе с абсолютным монархом. В начале XX века, в период кризиса самодержавной власти, в Российской империи началось движение к демократии, были законодательно закреплены политические права и свободы граждан, разрешена деятельность политических партий и общественно-политических организаций, создан представительный институт - Государственная дума. В результате Февральской революции 1917 года в России ликвидирована монархия и на повестку дня встал вопрос о конституировании новой демократической государственности (смотреть Учредительное собрание). Однако в результате острой политической борьбы эти тенденции были прерваны после Октябрьской революции 1917 года.
Современная либеральная демократия. Становление современных форм демократии началось в XIX веке. Она формировалась как представительная и либеральная демократия и включала в себя важнейшие либеральные институты. В их числе: конституционализм, правление закона (правовое государство), разделение властей, гарантии прав и свобод граждан, защита меньшинства от произвола большинства (смотреть Билль о правах) и другие. Современная либеральная демократия (для её обозначения часто используется термин «полиархия», предложенный в 1950-е годы американскими исследователями Р. Далем и Ч. Линдбломом) также предполагает выборность высших должностных лиц в государстве (президента, членов центрального и местных представительных органов), честные, свободные, регулярно проводимые выборы, в которых может участвовать практически всё взрослое население страны. Граждане обладают правом претендовать на выборные должности в государстве, создавать независимые ассоциации и организации, в том числе политические; они имеют доступ к альтернативным источникам информации и реальную свободу выражения своих политичеких убеждений, включая критику должностных лиц, правительства, режима и социально-экономического порядка. Политическая система носит плюралистический характер, и политические решения принимаются в процессе взаимодействия политических партий, движений и групп давления. Страны, в которых данные институты устойчиво функционируют, считаются демократическими; при этом конкретные формы демократии в различных странах складываются под влиянием исторических, национальных, географических, социально-экономических, культурных, религиозных и других факторов. Демократические политические режимы отличаются по форме государственного управления (президентская, парламентская, смешанная), типу административно-территориального устройства (унитарные государства и федерации), степени централизации/фрагментации власти (мажоритарные демократии и консенсусные демократии), соотношению непосредственных и представительных институтов, различных форм политического участия и так далее.
Существенно различаются и модели объяснения современных демократических режимов, а вопрос о том, какая из них адекватна современного обществу и/или наиболее соответствует демократическим идеалам, остаётся дискуссионным. Сторонники «элитарной демократии» (Й. Шумпетер, американские учёные Т. Дай, У. Домхофф и другие) считают, что институты либеральной демократии (полиархии) не препятствуют сохранению и воспроизводству элитарного характера политической власти: главная роль в демократических политических системах играют конкурирующие между собой элиты, диспропорциональное влияние на процесс принятия политических решений оказывает наиболее преуспевающая часть социума, прежде всего крупный бизнес, обладающий большими материальными ресурсами и связями, а участие в политике осн. массы граждан ограничивается выборами. Теории «плюралистической демократии» (американские учёные А. Бентли, Д. Труман, Р. Даль, Р. Уэйст и другие) акцентируют внимание на процессе взаимодействия и соревнования различных политических сил (партий, политических организаций, групп давления, общественных движений), стремящихся влиять на принятие государственных решений. Политический плюрализм рассматривается как средство против монополизации политической власти, которая имеет место в недемократических режимах. Теоретики «демократии участия» (Б. Барбер, К. Макферсон, К. Пейтман и другие) подчёркивают, что демократия должна развиваться в направлении расширения непосредственного участия граждан в управлении государством, прежде всего на местном уровне. Сторонники «совещательной» концепции демократии (Ю. Хабермас, Дж. Элстер и другие) полагают, что степень демократичности системы прямо пропорциональна количеству общественных дискуссий по актуальным вопросам, которые обеспечивают демократический характер процедурам принятия политических решений.
Основные этапы становления современной демократии. Процесс складывания современных демократий не был плавным и прямолинейным и зависел от того, как протекала борьба различных слоёв и групп за расширение своих прав и свобод. При этом основные институты либеральной демократии вызревали и укреплялись неравномерно, а за периодами роста числа демократических стран часто следовал спад. Некоторые институты современной демократии (национальный парламент, выборы в органы законодательной власти) начали складываться уже в средние века. Многие либерально-демократические идеи и принципы были высказаны и обоснованы ещё мыслителями XVII-XVIII веков (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо). Однако демократизация существующих политических режимов как устойчивый процесс началась только в XIX веке. В политической науке (С. Хантингтон, Р. Даль) выделяются три этапа («волны») демократизации, затрагивавшие разные группы стран. На 1-м этапе, начавшемся в 1820-е годы и завершившемся в 1930-е годы, демократия установилась в наиболее развитых странах Европы (Великобритания, Франция, Швеция, Бельгия и другие) и Северная Америки (США). (Провозглашение и конституционное закрепление основных демократических принципов в некоторых странах произошло раньше. Смотреть Декларация независимости США 1776 года, Декларация прав человека и гражданина.) При этом до последней трети XIX века многие демократические институты оставались недостаточно развитыми, а всеобщее избирательное право появилось только в XX века (исключение - Новая Зеландия, 1893). В 1930-е годы произошёл спад «демократической волны», выразившийся в поражении демократии в Германии, Испании, Португалии. 2-й этап демократизации (1940-1960-е годы) был связан с победой антигитлеровской коалиции во 2-й мировой войне (переход к демократии в Германии, Италии, Японии и других странах) и с крушением колониальной системы (переход к Д. в Индии, Ботсване, Нигерии, Малайзии и др. странах). 3-й (продолжающийся и поныне) этап демократизации начался с середины 1970-х годов свержением авторитарных режимов в Европе (Греция, Испания, Португалия). Демократия установилась в ряде стран Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Эквадор и другие), Азии (Турция, Филиппины, Южная Корея). В 1990-х годах на этот путь встали и страны Центральной и Восточной Европы после крушения в них коммунистических режимов, в которых провозглашалась так называемая социалистическая демократия. Она формально воспроизводила основные нормы демократии (выборы, Советы как органы представительной власти, конституционного права и свободы), но фактически имело место господство партийно-государственной бюрократии. В России новый этап демократизации начался во 2-й половины 1980-х годов в ходе реформ М.С. Горбачёва, получивших название «перестройка». В 1991 году Россия была провозглашена самостоятельным демократическим правовым государством. В Конституции РФ 1993 года законодательно закреплены принципы представительной демократии.
К началу XXI века свыше 120 стран относились к числу демократических. Однако во многих из них процесс складывания либерально-демократических институтов и норм остаётся незаконченным и носит противоречивый характер: формальные демократические процедуры в них уживаются с неформальной авторитарной практикой; руководство государства выбирается демократическим большинством, но у граждан и меньшинств нет гарантий от нарушения их прав со стороны властей; политический плюрализм и свобода выражения политических убеждений существуют, но реальная политическая конкуренция и возможности оппозиции существенно ограничены. В России сильны коллективистские и патерналистские установки у большей части населения; наблюдается идейно-политический и культурный раскол в обществе, а также недовольство людей резким снижением уровня их благосостояния в результате рыночных реформ; сохраняются сложные межнациональные отношения и другие. Перспективы укрепления либерально-демократических институтов в новых демократиях «третьей волны» отнюдь не очевидны и зависят как от соотношения объективных факторов, благоприятствующих или препятствующих демократии, так и от расстановки социально-политических сил внутри них.
Широкое распространение демократии по всему миру и её консолидация во многих странах были обусловлены следующими факторами: уровнем экономического развития (рыночная экономика, индустриализация, урбанизация, развитость массовых коммуникаций, высокая грамотность и другое); наличием значительного среднего класса, обеспечивающего стабильность и устойчивость социальной системы; распространением в обществе демократических убеждений и политической культуры (преодоление коллективистских и патриархальных установок, консенсус по базовым демократическим ценностям, гражданская ответственность, толерантность, слабая выраженность межкультурных конфликтов и другое); развитостью гражданского общества; контролем над силовыми структурами и сведением к минимуму опасности военного переворота; отсутствием реальной внешней угрозы. Без наличия этих условий вероятность возникновения и/или укрепления демократических институтов невелика, хотя она полностью не исключается (пример Индии, где демократия достаточно стабильна, несмотря на сравнительно низкий уровень экономического развития).
Проблемы и перспективы демократии. В политической мысли и общественном сознании с древних времён существовало критическое отношение к демократии. Начиная с Платона основной аргумент против демократии, воспроизводимый философами самых разных эпох, состоял в том, что большинство людей не обладает ни достаточными знаниями и навыками государственной деятельности, ни высокой моралью. Поэтому успешное управление государством, обеспечивающее достижение общего блага, могут осуществлять только самые достойные и компетентные граждане, которые всегда составляют меньшинство. В начале XX века наиболее обстоятельная критика демократических идей, получивших к тому времени широкое распространение, была дана теоретиками элиты (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс), утверждавшими, что демократия не только нежелательна, но и фактически невозможна, поскольку в любом обществе политическая власть неизбежно концентрируется в руках элиты, которая лучше организована, обладает моральным и интеллектуальным превосходством над остальными гражданами и способна эффективно использовать свои ресурсы для сохранения власти. В современных теориях элит (Т. Дай и других) подчёркивается нецелесообразность существенного расширения влияния граждан на процесс принятия политических решений, поскольку это может подорвать стабильность общества и эффективность государственного управления; главная роль в политической системе отводится конкурирующим между собой политическим элитам, которые могут обеспечить воспроизводство и функционирование либеральных институтов.
Сложный и противоречивый опыт «новых демократий» XX века вызвал оживление критики демократии. Утверждается, что демократия может стать средством завоевания власти экстремистскими силами, не заинтересованными в сохранении демократических свобод; она ориентирует правящую элиту на удовлетворение сиюминутных запросов населения (от которого зависит её нахождение у власти) в ущерб стратегическим решениям, стимулирует рост социальной нетерпимости в результате активного использования соперничающими элитами религиозного, расового и национального факторов в качестве инструментов политической мобилизации и ведёт к чрезмерному влиянию групповых интересов, препятствующему осуществлению эффективной социально-экономической политики государства.
Однако история стран развитой демократии показывает, что данные проблемы могут успешно решаться. В этих странах определены пределы власти большинства и предусмотрены меры, препятствующие ограничению политических прав и свобод; основная масса населения разделяет ценности либеральной демократии и поддерживает демократические институты. В целом они существенно превосходят другие страны по главным показателям социального и экономического развития, а граждане имеют больше возможностей для защиты своих основополагающих интересов. Демократия в XXI веке считается желательной формой власти в большинстве стран мира, и остаётся совсем немного государств, не называющих себя демократическими; за счёт устойчивых прямых и обратных связей демократия обеспечивает более оптимальные по сравнению с другими политическими системами взаимоотношения между государством и гражданским обществом; демократия наиболее полно воплощает фундаменатльные ценности равенства и свободы, даёт возможность людям самим совместно определять свою судьбу, способствует формированию активной жизненной позиции и ответственности гражданина. Демократическая идея сохраняет свою привлекательность и для людей в недемократических странах; соотношение сил в мире и международная обстановка в целом благоприятствуют распространению демократии, и по мере складывания её предпосылок авторитарным режимам становится труднее противодействовать демократическим преобразованиям. Под влиянием глобализации демократическая практика выходит за пределы национальных государств, проникая в систему мировой политики. Мировое сообщество стремится построить «демократический миропорядок», который утверждает равноправие и демократической процедуры во взаимоотношениях государств и исключает действия государств в обход или в нарушение международного права и решений международных политических организаций (ООН), хотя в отдельных случаях данный процесс воспринимается как угроза национальным демократиям и правам граждан.