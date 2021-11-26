МАУНТБЕТТЕНА ПЛАН
МАУНТБЕТТЕНА ПЛАН - план раздела британских колониальных владений на полуострове Индостан по религиозно-общинному принципу.
Разработан Л. Маунтбеттеном, изложен в заявлении британского правительства от 03.06.1947 года.
Согласно плану, на месте бывшей Британской Индии создавались государство индусов – Индийский Союз и государство мусульман - Пакистан, которым предоставлялись права британских доминионов. Вопрос о вхождении в одно из создаваемых государств Северо-Западной Пограничной провинции и Силхетского округа Ассама решался референдумом, Синда - голосованием в его Законодательном собрании; в Пенджабе и Бенгалии - голосованием в Законодательном собраниях, осуществлявшимся раздельно депутатами от округов с преобладанием мусульманского населения и депутатами от округов с преобладанием индусского населения.
Каждому из индийских княжеств предоставлялось право принятия самостоятельного решения о вхождении в одно из новых государств; для княжеств, которые не пожелают вступить в один из доминионов, предусматривалось сохранение прежнего подчинения Великобритании без предоставления статуса доминионов.
Заложенное в плане разделение Пенджаба на Западный и Восточный привело к кровопролитным столкновениям между мусульманами, с одной стороны, и сикхами и индусами - с другой. В ходе раздела Британской Индии погибли свыше 1 млн. человек и 15,6 млн. человек стали беженцами. Территориальное размежевание Индийского Союза и Пакистана завершилось 15.08.1947 года. Впоследствии план был утверждён королём Великобритании в качестве Закона о независимости Индии.