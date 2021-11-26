МАРКОС ИМЕЛЬДА

МАРКОС ИМЕЛЬДА - государственный и политический деятель Филиппин.

Из се­мьи учё­но­го. Учи­лась в университете Святого Пав­ла в Ма­ни­ле. В мае 1954 года всту­пи­ла в брак с Ф. Мар­ко­сом . В 1965-1986 годах иг­ра­ла зна­чительную роль в по­ли­тической жиз­ни Фи­лип­пин, в т. ч. за­ни­ма­ла долж­но­сти гу­бер­на­то­ра Национального столичного округа и министра эко­ло­гии и по­се­ле­ний. Ини­ции­ро­ва­ла про­ве­де­ние пре­об­ра­зо­ва­ний в аг­рар­ном сек­то­ре («зе­лё­ной ре­во­лю­ции»).

В долж­но­сти по­сла по специальным по­ру­че­ни­ям по­се­ти­ла Ки­тай, СССР, стра­ны Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра , Ли­вию, Ку­бу, Юго­сла­вию и др. го­су­дар­ст­ва. В 1972 году во вре­мя те­ле­эфи­ра на неё бы­ло со­вер­ше­но по­ку­ше­ние. В 1978 году из­бра­на членом Временного национального со­б­ра­ния. По­ощ­ря­ла строи­тель­ст­во до­ро­го­стоя­щих ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов (Куль­тур­ный центр, Сер­деч­ный и Лё­гоч­ный цен­тры и др.), чем вы­зва­ла об­щественное не­до­воль­ст­во. В 1986 году по­сле на­ча­ла мас­со­вых бес­по­ряд­ков и вы­сту­п­ле­ний в под­держ­ку оп­по­зи­ци­он­но­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ты К. Аки­но вме­сте с му­жем бе­жа­ла из стра­ны на Га­вай­ские острова.

В 1990 году пред­ста­ла пе­ред су­дом в городе Нью-Йорк по об­ви­не­нию в утаи­ва­нии соб­ст­вен­но­сти США. В 1991 году вер­ну­лась на Фи­лип­пи­ны, в 1992 году бал­ло­ти­ро­ва­лась на пост пре­зи­ден­та. В 1993 году об­ви­не­на в кор­руп­ции, при­го­во­ре­на к дли­тель­но­му сро­ку тю­рем­но­го за­клю­че­ния, од­на­ко ос­та­лась на сво­бо­де под за­лог. C 1995 года депутат ниж­ней па­ла­ты фи­лип­пин­ско­го пар­ла­мен­та.