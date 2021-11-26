КАРМАЛЬ БАБРАК
КАРМАЛЬ БАБРАК - государственный и политический деятель Афганистана.
Отец Кармаля - генерал-майор Мухаммад Хусейн, бывший губернатор провинции Пактия, пуштун из рода моллахель племени гильзай. В начале 1950-х годов, будучи студентом Кабульского университета, Кармаль увлёкся идеями марксизма, принимал активное участие в оппозиционном студенческом движении. Был арестован, в 1953-1957 годах находился в заключении. В 1960 году окончил юридический факультет Кабульского университета. В 1961-1965 годах работал в Министерстве образования, затем в Министерстве планирования. В 1965-1969, 1969-1973 годах депутат Народной палаты. В 1965 году один из основателей Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). После её раскола в апреле 1967 года возглавил фракцию «Парчам». В 1977 году член Политбюро и секретарь ЦК объединённой НДПА. После прихода НДПА к власти в результате Апрельской революции 1978 года занял пост заместителя председателя Революционного совета и заместителя премьер-министра. В июле 1978 года назначен послом в Чехословакию. Вернулся в Афганистан в конце декабря 1979 года после ввода советских войск и гибели Х. Амина. Занимал посты генерального секретаря ЦК НДПА, председатель Революционного совета и премьер-министра (до 1981 года). Пытался при всесторонней поддержке руководства СССР проводить в стране социально-экономические преобразования, против которых выступила вооруженная исламская оппозиция, получившая помощь из-за рубежа. По рекомендации Политбюро ЦК КПСС в мае 1986 года под предлогом ухудшения здоровья подал в отставку с поста генерального секретаря ЦК НДПА, в конце того же года - с поста председателя Революционного совета, в 1987 году выехал в Москву на лечение. 19.06.1991 года возвратился в Кабул, но после падения правительства М. Наджибуллы вновь выехал в Россию, где вскоре умер. Похоронен в городе Мазари-Шариф.