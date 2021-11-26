ГУДЖРАЛ ИНДЕР КУМАР

ГУДЖРАЛ ИНДЕР КУМАР - государственный деятель Индии.

Ро­дил­ся в се­мье уча­ст­ни­ков национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Панд­жа­бе (Пенд­жа­бе). В 1940-х годах при­сое­ди­нил­ся к ос­во­бо­дительному дви­же­нию. Под­вер­гал­ся аре­стам и тю­рем­но­му за­клю­чению (1942). С 1964 года депутат пар­ла­мен­та от Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК), в 1967-1976 годах за­ни­мал различные ми­ни­стер­ские по­сты в пра­ви­тель­ст­ве И. Ган­ди . В 1976-1980 годах по­сол Ин­дии в СССР. В 1976 году по­ки­нул ИНК и примк­нул к пар­тии «Джа­на­та дал», вхо­див­шей в оп­по­зи­ци­он­ный ИНК Национальный фронт (позд­нее - Объ­е­ди­нён­ный фронт). В 1989-1990, 1996-1997 годах министр иностранных дел, в 1997-1998 годах пре­мьер-министр Ин­дии. Вы­сту­пал с ини­циа­ти­ва­ми, на­прав­лен­ны­ми на улуч­ше­ние по­ли­тического кли­ма­та в Южной Азии, нор­ма­ли­за­цию индийско-па­кистистанских от­но­ше­ний и ре­ше­ние каш­мир­ской про­бле­мы.