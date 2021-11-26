ГХОШ АДЖОЙ КУМАР
ГХОШ АДЖОЙ КУМАР - деятель индийского и междунарадного коммунистического и рабочего движения.
Родился в семье врача. Окончил физико-математический факультет Аллахабадского университета. Принимал участие в национально-освободительном движении, неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению. В 1928 году вступил в Социалистическую республиканскую ассоциацию Индии. В 1931 году стал одним из лидеров профсоюзного движения в Соединённых провинциях Британской Индии (ныне штат Уттар-Прадеш). Гхош был в числе организаторов Коммунистической партии Индии (КПИ), после достижения независимости (1947) и провозглашения Индии республикой (1950) стал генеральным секретарём КПИ (1951) и находился на этом посту вплоть до своей кончины. С его именем связано преодоление левосектантских изоляционистских настроений в индийском коммунистическом движении и курс на создание единого демократического фронта и поддержку прогрессивных преобразований правительств независимой Индии, возглавляемых Индийским национальным конгрессом (ИНК).
Сочинения:
Статьи и речи. М., 1962.