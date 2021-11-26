НИДЕРЛАНДСКО-ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ВОЙНА 1945-1949 ГОДОВ
НИДЕРЛАНДСКО-ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ВОЙНА 1945-1949 ГОДОВ - вызвана Августовской индонезийской революцией 1945 года и провозглашением независимости Индонезии.
Нидерланды и Великобритания, не признавшие независимое индонезийское государство, в сентябре 1945 года высадили на его территории свои войска. В январе 1946 года в связи с захватом Джакарты правительство Сукарно перенесло свою резиденцию в Джокьякарту, ставшую на время столицей Индонезии. Вернувшаяся в Индонезию нидерландская колониальная администрация во главе с Х. ван Моком начала при поддержке британских войск восстанавливать прежние порядки, что вызвало массовый протест со стороны местного населения.
В стране развернулось мощное антиколониальное движение. В ноябре 1945 - ноябре 1946 годоа боевые действия велись на островах Бали и Сулавеси. Одновременно проходили переговоры между нидерландской администрацией и правительством Республики Индонезия (РИ). 14 (по другим данным, 15) ноября 1946 года было парафировано и 25 марта 1947 года подписано Лингаджатское соглашение, в соответствии с которым Нидерланды признавали власть РИ на островах Ява, Мадура и Суматра при условии создания Соединённых Штатов Индонезии (СШИ) под эгидой нидерл. короны. Однако 27 мая 1947 года Х. ван Mок предъявил Сукарно ультиматум, сводивший на нет суверенитет РИ. 21 июля 1947 года нидерландская армия при поддержке авиации нанесла удар по правительственым войскам РИ.
Началась т. н. первая колониальная война, в ходе которой нидерландцы захватили основные города и побережье Явы, плантационные районы Восточной Суматры и нефтепромыслы Южной Суматры. Национальная армия РИ отступила в горы и развернула партизанскую войну. Под нажимом СССР и ряда государств Азии Совет Безопасности ООН потребовал прекращения огня и создал Комиссию добрых услуг, организовавшую переговоры. 17 января 1948 года заключено Ренвильское соглашение, восстановившее основные положения Лингаджатского соглашения. Нидерландцы приступили к созданию марионеточных государств, стремясь противопоставить их РИ. Воспользовавшись обострением внутриполитической борьбы в РИ и разгромом левых сил (см. Мадиунские события), Нидерланды 17 декабря 1948 года ультимативно потребовали от РИ вхождения в СШИ на равных с марионеточными режимами правах, а 19 декабря 1948 года возобновили военные действия (т. н. вторая колониальная война).
После захвата нидерландскими войсками Джокьякарты и взятия в плен Сукарно, М. Хатты и ряда других руководителей государства было сформировано «запасное» правительство РИ на Суматре. Армия под командованием генерала Судирмана, опираясь на заранее созданные базы, блокировала нидерландские войска в крупных городах. Сопротивление индонезийского народа, политическая изоляция Нидерландов, поддержка Индонезии со стороны СССР и других социалистических стран, а также давление США на Нидерланды привели к тому, что 24 апреля 1949 года Совет Безопасности ООН потребовал прекращения огня и освобождения руководителей РИ. В августе - ноябре 1949 года в г. Гаага прошла «конференция круглого стола», по итогам которой нидерландцы возвратили Сукарно и Хатту в Джокьякарту и подписали соглашение об окончательном прекращении военных действий, урегулировании нидерландско-индонезийских отношений и признании суверенитета СШИ под эгидой нидерландской короны в составе Нидерландско-индонезийского союза.
Дополнительная литература:
Севортян Р.Э. Борьба Индонезийской Республики против второй голландской агрессии (декабрь 1948 г. – май 1949 г.) // Проблемы современной Индонезии. М., 1968;
Кямилев Э.Х. Завоевание Индонезией независимости. М., 1972.