РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (королевство Тэханмингук)
Государство в Восточной Азии, в южной части Корейского полуострова.
На западе омывается водами Жёлтого м., на востоке – Японского м.; на юго-востоке отделено от Японии Корейским прол. На севере граничит с КНДР. Занимает ряд прибрежных островов. Общая протяжённость береговой линии 2413 км. Пл. 99,3 тыс. км2. Нас. 48,5 млн. чел. (2009). Столица – Сеул. Офиц. язык – корейский. Денежная единица – вона. В адм. отношении территория К. состоит из 9 провинций и 7 городов центр. подчинения (ГЦП).
К. – член ООН (1991), МВФ (1955), МБРР (1955), Азиат. банка развития (1966), АТЭС (1989), ВТО (1995), ОЭСР (1996).
Государственный строй
Республика Корея – унитарное гос-во. Конституция принята 17.7.1948. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва и исполнит. власти – президент, избираемый на всеобщих прямых выборах путём тайного голосования на 5 лет (без права переизбрания). Президент является главой государства и Верховным главнокомандующим вооруж. силами.
Высший законодат. орган – однопалатный парламент (Нац. собрание). Состоит из 299 депутатов: 243 избираются по одномандатным территориальным округам, а 56 мест распределяются между партиями согласно системе пропорционального представительства. Срок полномочий Нац. собрания 4 года.
Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Члены правительства назначаются президентом и утверждаются Нац. собранием.
В РК – многопартийная система. Ведущие политич. партии: Партия великой страны, Наша открытая партия, Демократич. партия, Демократич. партия труда.
Природа
Берега. Протяжённость береговой линии св. 2500 км. У Японского м. берега гл. обр. гористые, слабо расчленённые, у Жёлтого м. и Корейского прол. – риасовые, с многочисл. заливами, полуостровами и островами причудливых очертаний. Крупнейшие острова – Коджедо, Чеджудо, Чиндо. В юж. части РК имеются естеств. гавани, но небольшие глубины у берега, высокие приливы (до 10 м) и большая скорость приливно-отливных течений затрудняют судоходство. Вдоль юж. берегов ведутся работы по осушке отмелей для увеличения площади с.-х. угодий.
Рельеф. Преобладает горный рельеф. На востоке субмеридионально протягиваются Восточно-Корейские горы. На юге простираются хребты Норён и Собэк выс. до 1915 м (гора Чирисан) – юго-зап. отроги Восточно-Корейских гор. Высшая точка РК – потухший вулкан Халласан (1950 м) с кратерным озером – находится на о. Чеджудо.
Равнины, занимающие ок. 1/3 территории страны, расположены преим. в зап. части К. в низовьях крупных рек и на побережьях (Ханганская равнина, низменности в бассейнах рек Кымган и Йонсанган и др.); все они густо заселены и интенсивно освоены. На вост. побережье равнины протягиваются узкой полосой вдоль берегов.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория РК расположена в области байкальской складчатости на сев.-вост. окраине Китайско-Корейской платформы. Верхнепротерозойский комплекс (филлиты, углеродистые сланцы, кварциты, песчаники, известняки) слагает прогиб, протягивающийся с юго-запада на северо-восток через территорию страны. На востоке и северо-западе РК комплекс основания перекрыт чехлом палеозойско-нижнемезозойских мелководно-морских и континентальных отложений терригенного и карбонатного состава, включающих угленосную серию. В мезозое происходили деформации пород чехла и внедрение интрузий гранитов. B период мезозойско-кайнозойской тектономагматич. активизации на юго-вост. окраине Корейского п-ова образовался наложенный Цусимский прогиб, заполненный юрскими, меловыми и более молодыми песчаниками, конгломератами, глинистыми сланцами, мергелями, вулканитами и туфами. Юж. часть Корейского п-ова – зона повышенной сейсмичности. В неоген-четвертичное время в результате проявления базальт-трахитового вулканизма на шельфе Жёлтого м. возник о. Чеджудо, надстроенный вулканом Халласан.
В РК имеется крупное месторождение висмутсодержащих вольфрам-молибденовых руд (Сандон в пров. Канвондо). Известны мелкие месторождения руд меди (Тальсон, Кунбук на юго-востоке), свинца и цинка (Сихын в пров. Кёнгидо, Йонхва в пров. Сев. Кёнсан, Имчхон в пров. Юж. Чхунчхон), золота и серебра (осн. коренные месторождения находятся в провинциях Канвондо, Кёнгидо, Сев. Чхунчхон, Юж. Чхунчхон и Сев. Кёнсан; россыпные – в провинциях Сев. Чхунчхон, Сев. Чолла, Сев. Кёнсан), железа (в провинциях Канвондо, Юж. Кёнсан, Кёнгидо, Сев. Чхунчхон и на островах Соёнпхёндо и Порымдо), урана [на севере (Капхён) и в центр. части, близ г. Тэджон], а также кадмия, марганца, никеля, олова, кобальта, сурьмы. Осн. месторождения углей (гл. обр. антрацитов) находятся на востоке центр. части РК (Чонсон и др.) и в юго-зап. части (Хвасун). Буроугольные месторождения расположены на юго-востоке страны. Пром. значение имеют месторождения индустриального сырья – графита, пирофиллита, талька, цеолитов, барита, полевых шпатов, кварцитов, слюды, каолина, цементных известняков, диатомита, каменной соли, песков и песчано-гравийных смесей. На шельфе Жёлтого м. выявлены месторождения природного горючего газа.
Климат. На б. ч. территории климат умеренный муссонный, на крайнем юге – субтропич. муссонный. Ср. темп-ры самого холодного месяца (января) от –7 °C на севере до 4 °C на юге. Зимой при прорывах холодного воздуха с севера из Азиатского антициклона возможны непродолжительные морозы (в течение 10–20 дней). Ср. темп-ры самого тёплого месяца (августа, местами – июля или июня) составляют 25–26 °C. Осадков в год 1000–1400 мм; чётко выражен максимум осадков с июня по сентябрь, связанный с летним мор. муссоном. В конце лета и осенью территория подвергается воздействию тайфунов; на юго-западе периодически случаются засухи.
Внутренние воды. Речная сеть густая. Все крупные реки впадают в Жёлтое м. или в Корейский прол. Осн. реки: Нактонган (св. 520 км), Ханган (514 км), Кымган (св. 400 км). Преобладает дождевое или снегово-дождевое питание. Минимальный сток рек отмечается зимой, максимальный – летом; нередки наводнения. На р. Ханган функционирует крупнейшее комплексное водохранилище Чанжин-Чангжу (полный объём 3 км3). Для нужд ирригации (св. 61% пахотных земель – орошаемые) создано св. 18 тыс. небольших водохранилищ.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 70 км3, водообеспеченность 1,5 тыс. м3/чел. в год. Используется 36% имеющихся водных ресурсов (из них 63% идёт на нужды с. х-ва, 11% потребляют пром. предприятия, 26% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение). Отмечается загрязнение вод в черте городов пром. и коммунально-бытовыми стоками.
Почвы, растительный и животный мир. В составе флоры ок. 3 тыс. видов высших растений, в т. ч. св. 220 эндемиков. Коренная растительность на б. ч. территории была представлена лесами, почти полностью вырубленными в 20 в. Совр. лесистость составляет 63%, крупные массивы лесов сохранились в осн. в горных районах. Вырубки лесов привели к активизации эрозии почв и усилению наводнений. Осуществляются программы по восстановлению лесов в осн. из быстрорастущих видов сосны.
В широколиственных лесах Восточно-Корейских гор произрастают неск. видов дуба, липы, клёна, ясеня, вяза и граба, встречаются маньчжурский орех, бархатное дерево, акация. Стволы деревьев перевиты лианами (лимонник, плющ, актинидия); в напочвенном покрове встречается женьшень. Под этими лесами развиты бурозёмы. На крайнем юге РК до выс. 300–400 м распространены субтропич. смешанные вечнозелёные леса на краснозёмах. В древесном ярусе преобладают вечнозелёные дубы (острый и сизый), магнолии, кастанопсис, бумажное дерево, коричник, встречаются сосны. Кустарниковый ярус образуют японская камелия, бересклет японский, бамбуки. Выше по склонам появляются горные листопадные широколиственные леса (граб, каштаны и др.).
На равнинах господствует культурная растительность. Аллювиальные почвы равнин значительно изменены многовековой агрикультурой, в т. ч. возделыванием риса.
Известно ок. 90 видов млекопитающих (в т. ч. 12 видов под угрозой исчезновения, напр. белогрудый медведь), 150 видов гнездящихся птиц (19 видов под угрозой исчезновения), 20 видов пресмыкающихся и 14 видов земноводных. Значительны биологич. ресурсы прибрежных вод. Большим разнообразием отличается орнитофауна побережий (цапли, аисты, гуси, утки, в т. ч. мандаринки, чёрные кряквы, а также чайки, бакланы и др.).
Создано 37 охраняемых природных территорий, занимающих 3,6% пл. страны. Среди них – 8 водно-болотных угодий междунар. значения и 2 биосферных резервата (гора Сораксан и о. Чеджудо). Вулканич. о. Чеджудо с лавовыми туннелями включён в список Всемирного наследия (2007). В связи с осушением водно-болотных угодий, в т. ч. в приливно-отливной полосе, отмечается снижение видового разнообразия прибрежных экосистем.
Автор раздела: Н. Н. Алексеева.
Население
Подавляющее большинство населения – корейцы (99%), китайцы составляют 0,3%, остальные – филиппинцы, американцы, монголы, вьетнамцы, индонезийцы, малайцы, японцы, русские и др.
Рост численности населения (31,9 млн. чел. в 1971; 38,2 млн. чел. в 1980; 47,3 млн. чел. в 2001) замедляется за счёт снижения рождаемости при одновременном уменьшении смертности. Среднегодовые темпы естеств. прироста населения сокращаются: 2,2% в 1949–66; 1,7% в 1966–85; 0,8% в 1985–2005; 0,2% в 2008. Рождаемость 9,1 на 1000 жит. в 2008 (14,7 в 1995; 26,3 в 1975; 41,4 в 1955), смертность 5,7 на 1000 жит. (5,5 в 1995; 7,7 в 1975; 15,9 в 1955); младенческая смертность 4,3 на 1000 живорождённых (107,5 в 1955). Показатель фертильности 1,2 ребёнка на 1 женщину в 2008 (один из самых низких в странах Азии). Низкие уровни рождаемости и смертности служат причиной «старения» населения. Доля детей до 15 лет 17,4% в 2008 (42,9% в 1960), лиц трудоспособного возраста (15–64 лет) 72,1% (53,8%), людей 65 лет и старше 10,5% (3,3%). В ср. на 100 женщин приходится 99,5 мужчины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 78,6 года (мужчины – 75,3, женщины – 82,2 года). Внешние миграции незначительны, имеют положительное сальдо. В нач. 21 в. ежегодно из страны в ср. выезжает 3,2 тыс. чел. (гл. обр. для учёбы в США, Японию и страны Зап. Европы). С нач. 1990-х гг. увеличивается число приезжающих в РК на заработки (из Китая, Вьетнама, Филиппин, Таиланда и др.); в крупных городах (особенно в Сеуле) работают высококвалифициров. специалисты из мн. стран мира (в т. ч. США, Японии, Зап. Европы). В стране присутствует амер. воен. контингент (ок. 31 тыс. чел., 2008).
Ср. плотность населения одна из самых высоких в мире – 488 чел./км2 (2009). Наиболее густо заселены провинции (2009, чел./км2): столичная Кёнгидо (1193), островная Чеджудо (298), а также Юж. Кёнсан (297); наименьшая плотность населения в пров. Канвондо (86). Интенсивно развиваются процессы урбанизации и субурбанизации. Доля гор. населения 81,5% в 2008 (78,2% в 1995; 48,0% в 1975; 24,4% в 1955). Крупнейшие города (2009, тыс. чел.): Сеул (9660,5), Пусан (3352,0), Инчхон (Чемульпо; 2602,3), Тэгу (2413,6), Коян (1518,3), Тэджон (1437,1), Сувон (1374,5), Кванджу (1360,2), Ульсан (1073,6), Соннам (1023,2). Крупнейшая гор. агломерация – т. н. район Сеула (22456,2 тыс. чел. в 2009 – св. 46% нас. страны; в составе агломерации – города Анян, Ансан, Инчхон, Коян, Пучхон, Соннам, Сувон, Ыйджонбу и др.); крупные гор. агломерации (2009, тыс. чел.): Пусан (4395,1), Тэгу (3159,1), Тэджон (1988,3), Кванджу (1581,2), Ульсан (1346,0).
Структура занятости характерна для развитых стран мира. Всего в экономике занято 24,2 млн. чел. (2007), в т. ч. 75,2% – в сфере услуг, 17,3% – в обрабатывающей пром-сти и строительстве, 7,5% – в добывающей пром-сти, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве. Уровень безработицы 3,1% экономически активного населения (2007).
Религия
Верующими называют себя 53,1% граждан РК (2005, перепись). Из них 43% – буддисты, 0,5% – последователи вон-буддизма (течение маргинального буддизма, возникшее в 1924), 34,5% – протестанты, 20,6% – католики, 0,4% – практикующие конфуцианцы, 1% – представители др. религий. После 1945 христианство получило широкое распространение среди воен. и адм. элиты, в нач. 21 в. христианами называет себя большинство верующих корейцев. В 1960–90-х гг. переживал подъём буддизм, ассоциирующийся с нац. культурой. В РК действует большое число буддийских монастырей, издательств, а также университетов и др. учебных заведений. Наибольшим авторитетом пользуется буддистская школа сон и особенно её ответвление – элитная школа чогё, которая имеет влияние в 90% монастырей, а также ведает высшей подготовкой монахов в ун-те Тонгук (Сеул). Для совр. общества РК характерны широкие межконфессиональные контакты.
Исторический очерк
Правление Ли Сын Мана (1948–60). Республика Корея образовалась 15.8.1948 [см. в ст. Корея (гос-во до 1948)]. 20.7.1948 её президентом был избран Ли Сын Ман. В нояб. 1948 он принял Закон о нац. безопасности, отменявший ряд положений Конституции (принята 17.7.1948) и запретивший деятельность левых, рабочих и националистич. объединений и организаций. Правящей партией стала образованная Ли Сын Маном в том же году Либеральная партия.
Амер. войска оставались на территории РК до июня 1949. Правительство США оказывало РК экономич. помощь на основе соглашений, заключённых в 1948. По окончании Корейской войны 1950–53 США и РК был подписан Договор об обеспечении взаимной безопасности (вступил в силу в 1954), в котором предусматривалось пребывание войск США на кор. территории на постоянной основе; в 1956 – Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии.
В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. экономика РК находилась в упадке. Уровень пром. произ-ва в 1954 составлял 20% от уровня 1945, в стране была массовая безработица. В 1950 правительство РК при поддержке США провело земельную реформу, предусматривавшую выкуп у крупных землевладельцев излишков земли и их распределение среди крестьян.
В авг. 1952 Ли Сын Ман вновь одержал победу на президентских выборах. В нояб. 1954 он внёс поправки в Конституцию, в соответствии с которыми президенту предоставлялись неогранич. полномочия и урезались прерогативы парламента. Эти меры, а также продолжавшийся рост инфляции и безработицы стали причиной дестабилизации внутриполитич. обстановки в стране. Нарушения, допущенные в ходе подготовки и проведения президентских выборов, состоявшихся 15.3.1960, послужили поводом для Апрельского восстания 1960. Нац. собрание (парламент) 26.4.1960 приняло резолюцию о признании недействительными результатов выборов и потребовало отставки президента. В июне 1960 парламент утвердил поправки к Конституции, существенно ограничивавшие власть главы гос-ва (отныне президент должен был избираться двухпалатным парламентом, его полномочия сводились к представительским функциям). Был отменён запрет на деятельность левых и рабочих партий и организаций. В авг. 1960 президентом стал лидер Демократич. партии Юн Бо Сон. 1.10.1960 правительство провозгласило установление в РК т. н. Второй республики.
Период военной диктатуры. Правительство «Второй республики» не смогло справиться с бедностью, коррупцией и преступностью. Уровень жизни населения стал ниже, чем до обретения независимости. На фоне экономич. успехов КНДР такая ситуация могла привести к новым массовым выступлениям населения. 16.5.1961 группа офицеров во главе с Пак Чон Хи совершила гос. переворот. Управление страной перешло к Высшему совету реконструкции гос-ва (ВСРГ), который ввёл воен. положение, распустил парламент, политич. партии и обществ. организации, учредил революц. суды. 6.6.1961 ВСРГ принял Закон о чрезвычайных мероприятиях, заменивший Конституцию. Верховным органом власти официально провозглашён ВСРГ (под рук. Пак Чон Хи). Законом «Об упорядочении политич. деятельности», принятым в марте 1962, была запрещена на 6 лет деятельность всех политич. партий и организаций. В дек. 1962 вступили в действие поправки к Конституции, предоставившие президенту право назначать главу правительства и кабинет министров, объявлять войну, заключать мир и ратифицировать договоры. В окт. 1963 пост президента РК занял Пак Чон Хи. 17.12.1963 состоялась церемония провозглашения т. н. Третьей республики.
К сер. 1960-х гг. экономика страны вышла из кризиса. Не последнюю роль в этом сыграла помощь США (более 50% бюджета РК и 70% её воен. расходов покрывались за счёт финансовых средств, поступавших из США). Руководство РК взяло курс на усиление регулирующей роли гос-ва в экономике, введя в практику разработку и выполнение 5-летних планов экономич. развития страны. Были определены приоритетные отрасли пром-сти и разработаны законодат. и кредитно-финансовые меры по обеспечению их ускоренного развития. Рост пром. произ-ва достигался также путём замораживания заработной платы, что повышало конкурентоспособность юж.-кор. товаров на мировых рынках. Создана система отраслевых профсоюзов, объединённых в Федерацию профсоюзов РК и находившихся под контролем гос-ва. Забастовки могли проводиться только с согласия отраслевого профсоюза. В то же время были приняты законы о страховании производств. травматизма, о безопасности труда и др., 1 мая объявлено нерабочим праздничным днём (День трудящегося). В сер. 1960-х гг. правительство перешло к политике «индустриализации через экспорт», предусматривавшей стимулирование развития экспортных отраслей за счёт привлечения иностр. капитала. В дек. 1970 Пак Чон Хи отменил ограничения на торговлю юж.-кор. фирм с социалистич. государствами.
В 1962 и 1971 в Кор. н.-и. институте ядерной энергии осуществлён пуск двух амер. исследовательских реакторов. 1.7.1968 РК присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ратифицировала его в 1975) и поставила свои ядерные программы под контроль МАГАТЭ.
Важное значение для экономич. развития РК имела нормализация отношений с Японией. В июне 1965 япон. правительство обязалось оказывать РК финансовую помощь в качестве компенсации за ущерб, причинённый Корее в период колониального господства Японии. В 1965 РК направила воинский контингент во Вьетнам (в 1965–73 в воен. действиях в Юж. Вьетнаме участвовали св. 350 тыс. юж.-кор. солдат и офицеров, из них св. 3 тыс. чел. погибли).
Представители РК и КНДР подписали 4.7.1972 Совместное заявление, определившее условия возможного объединения страны мирным путём на основе нац. консолидации. Однако уже в 1974 отношения между двумя кор. государствами обострились в связи с покушением на Пак Чон Хи, совершённым япон. гражданином кор. происхождения, который был объявлен сев.-кор. шпионом (хотя формальное извинение за инцидент принесла Япония).
В окт. 1972 Пак Чон Хи ввёл воен. положение, распустил парламент и политич. партии, приостановил действие Конституции, начал политич. реформы, получившие назв. «Юсин». 21.11.1972 на общенациональном референдуме были приняты поправки к Конституции, ознаменовавшие начало т. н. Четвёртой республики. Срок полномочий президента увеличивался до 6 лет, допускалось его многократное переизбрание. По инициативе Пак Чон Хи образовано Объединительное чучейское (самостоятельное) нар. собрание (ОЧНС), которое формировалось путём всеобщих прямых выборов. Кандидаты в члены ОЧНС не могли выдвигаться партиями. ОЧНС избирало президента, формировало по его рекомендации треть Нац. собрания, а также одобряло поправки к Конституции, вносимые Нац. собранием.
ОЧНС переизбрало Пак Чон Хи 23.12.1972 на очередной президентский срок. Руководство «Четвёртой республики» уделяло особое внимание развитию с. х-ва. В 1971 началась кампания по модернизации с.-х. произ-ва («движение за новую деревню»), в рамках которой велась также пропаганда в пользу существующего режима. С 1974 эта кампания была распространена на гор. население.
Усиление авторитарных методов правления Пак Чон Хи обусловило нарастание антиправительств. настроений. Арест лидеров оппозиции Ким Дэ Чжуна и Юн Бо Сона до предела обострил политич. ситуацию в стране. 26.10.1979 Пак Чон Хи был застрелен директором Центр. разведыват. управления РК. Главой гос-ва был избран премьер-мин. Цой Гю Ха.
Студенч. демонстрации в г. Кванджу (18.5.1980) перерастали в столкновения с войсками и полицией. В условиях нарастания кризиса военные во главе с ген. Чон Ду Хваном совершили гос. переворот, отстранили Цой Гю Ха от власти и распустили парламент. В окт. 1980 обнародованы поправки к Конституции, согласно которым президент избирался коллегией выборщиков сроком на 7 лет, получал право роспуска парламента, объявления чрезвычайного положения; восстанавливалась деятельность политич. партий. В февр. 1981 Чон Ду Хван стал президентом страны.
В период т. н. Пятой республики продолжался подъём экономики страны (рост произ-ва в среднем составил 8,5% в год), сопровождавшийся важными структурными изменениями в пром-сти и внешней торговле. В экспорте резко возросла доля продукции тяжёлой пром-сти, РК стала одним из ведущих мировых производителей большегрузных судов, электроники, автомобилей и др.
Республика Корея с 1987. В июне 1987 демократич. оппозиция во главе с Ким Дэ Чжуном и Ким Ён Самом провела ряд демонстраций с требованием принятия поправок к Конституции. Правительство было вынуждено согласиться на проведение референдума (состоялся 27.10.1987). Большинство населения РК одобрило предложенный оппозицией проект поправок, предусматривавших избрание президента всеобщим тайным прямым голосованием, ограничение срока его полномочий пятью годами без права повторного избрания. Парламент получил право вынесения импичмента президенту, восстановлен Конституц. суд.
Первым президентом т. н. Шестой республики стал лидер Демократич. партии справедливости ген. Ро Дэ У (вступил в должность 25.2.1988). Правительство РК провозгласило т. н. северную политику, предполагавшую налаживание связей с КНДР, КНР, СССР и др. социалистич. странами. В сент. 1990 РК установила дипломатич. отношения с СССР, в 1992 – с КНР. В сент. 1991 РК одновременно с КНДР была принята в ООН. В 1991 в результате переговоров премьер-министров двух кор. государств были подписаны Декларация о безъядерном статусе Корейского п-ова и Соглашение о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве.
В февр. 1993 президентом стал Ким Ён Сам. Он развернул активную борьбу против коррупции, предпринял шаги по нормализации отношений с КНДР. В 1994 им было подписано Соглашение о выводе вооруж. сил РК из подчинения амер. командования в мирное время. В 1996 РК вместе с США выступила с предложением о проведении четырёхсторонних переговоров (РК, КНДР, США, КНР) по урегулированию на Корейском п-ове.
В дек. 1997 на президентских выборах одержал победу лидер демократич. оппозиции Ким Дэ Чжун. Его пребывание у власти было отмечено падением темпов экономич. роста, вызванным в т. ч. валютно-финансовым кризисом 1997–98, особенно сильно затронувшим страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С помощью сбора средств населения, иностр. инвестиций и кредитов правительству на время удалось стабилизировать экономику. Ким Дэ Чжун предпринял усилия по нормализации отношений с КНДР (т. н. политика солнечного тепла). 13–15.6.2000 в Пхеньяне состоялась первая встреча лидеров двух кор. государств, была подписана Совместная декларация Севера и Юга.
Внешнеполитич. курс Ким Дэ Чжуна продолжил следующий президент – Но Му Хён (занял пост 25.2.2003). РК активно участвовала в работе шестисторонних переговоров (РК, КНДР, США, КНР, РФ, Япония) по ядерной проблеме Корейского п-ова. Администрация Но Му Хёна провела ряд реформ, призванных противодействовать вновь проявившимся кризисным явлениям в экономике. Однако меры правительства не принесли желаемого результата. 12.3.2004 парламент страны объявил президенту импичмент, но 14.5.2004 Конституц. суд отменил это решение. 2–4.10.2007 был проведён 2-й межкорейский саммит.
Президент Ли Мён Бак вступил в должность 25.2.2008. Новое правительство провозгласило своей задачей обеспечение высоких темпов роста нац. экономики (7% в год). Оно провело приватизацию ряда гос. корпораций, приняло меры по стимулированию инвестиц. деятельности. В 2008 администрация Ли Мён Бака заявила о намерении добиваться полного ядерного разоружения, реформ и открытости КНДР, что послужило причиной прекращения контактов между двумя странами на офиц. уровне.
РФ развивает с РК торгово-экономич. сотрудничество, действует Межправительств. комиссия по экономич. и науч.-технич. вопросам. Товарооборот составляет ок. 15 млрд. долл. (2007). 29.9.2008 в Москве состоялись переговоры президента РФ Д. А. Медведева и президента РК Ли Мён Бака. По их итогам было принято совместное заявление из 10 пунктов и достигнута договорённость о поставках природного газа из России в РК, об облегчении процедуры выдачи краткосрочных виз, о сотрудничестве в освоении Западно-Камчатского шельфа. Стороны обсудили планы соединения проектируемой Транскорейской ж. д. с Транссибирской магистралью.
Автор раздела: Ким Ен Ун.
Хозяйство
РК относится к числу высокоразвитых стран мира. Объём ВВП по паритету покупательной способности 1278 млрд. долл. (ок. 1,7% объёма валового мирового продукта; 10-е место в мире), в расчёте на душу населения – ок. 26 тыс. долл. (2008). Индекс человеческого развития 0,928 (2006; 25-е место среди 179 стран и регионов мира).
На долю РК приходится ок. 3,3% стоимости мировой продукции обрабатывающей пром-cти (2007), в т. ч. ок. 1/3 продукции судостроения, 14% произ-ва полупроводников, ок. 4% мировой выплавки стали. Реальный рост ВВП 2,5% в 2008 (4,3% в 2007; 5,7% в 2000; в ср. ок. 8–9% в год в 1960–90-х гг.). Быстрому экономич. развитию 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. способствовали динамичные темпы роста гос. и частных капиталовложений, обеспечивающих ок. 1/2 прироста ВВП. Объём накопленных иностр. инвестиций – св. 120 млрд. долл. (2007); на долю компаний с участием иностр. капитала приходится ок. 14% стоимости продаж пром. продукции страны. Приток прямых зарубежных капиталовложений в 2008 превысил 10 млрд. долл. (11,6 млрд. долл. в 2007), из них св. 1/2 приходится на долю США, Великобритании и Японии. Сумма накопленных прямых инвестиций компаний РК за рубежом составляет 27,6 млрд. долл. (2007), из них 29,2% вложено в экономику Китая (в т. ч. 5,7% – в предприятия Сянгана), 15,7% – США, 9,2% – Вьетнама.
С нач. 1980-х гг. роль государства в экономике последовательно сокращалась; в 21 в. она сводится гл. обр. к централизов. воздействию на принятие социально-экономич. решений. На долю гос. компаний приходится менее 8% ВВП (2007). Важное место в организац. структуре частного капитала занимают средние и мелкие компании, в которых занято св. 80% рабочей силы. Большинство из них на основе субподряда входят в производств. цепи крупных корпораций, поставляя им ок. 95% своей продукции (в стоимостном эквиваленте). Основой организац. структуры экономики РК являются крупные семейные многопрофильные группы компаний («чеболи»). Всего насчитывается ок. 30 подобных групп, среди них: «Hyundai Group», «LG Group», «Samsung Group», «Daewoo Group», «SK Group».
Эффективным средством привлечения иностр. инвестиций и повышения роли наукоёмких отраслей в экономике страны является создание территорий с особым режимом ведения экономич. деятельности (всего 37 в 2005). Действуют 8 зон свободной торговли, в т. ч. «Кунсан» (предприятия автомобилестроения, др. отраслей машиностроения, а также обработка грузов и др.) и «Дэбул» в пров. Сев. Чолла (автомобилестроение, ряд др. отраслей машиностроения и металлообработки), «Масан» в пров. Юж. Кёнсан (электротехнич., электронная пром-сть, произ-во средств связи и оптич. инструментов). Созданы (2003) свободные экономич. зоны, в т. ч. «Инчхон» (ИТ и биотехнологии, финансово-банковская деятельность, туристич. бизнес, транспортные услуги мор. порта и междунар. аэропорта), «Чеджудо» на одноим. острове (крупный центр туризма и развлечений, финансово-банковские услуги, судоходство), «Пусан» (центр междунар. торговли, транспортные услуги мор. порта, финансово-банковская деятельность, туристич. бизнес, предприятия судостроения и др.), «Кванъян», пров. Юж. Чолла (мор. порт, центр туризма). Действуют 14 зон иностр. инвестирования, в т. ч. «Асан» в окрестностях г. Чхенан, пров. Юж. Чхунчхон [произ-во жидкокристаллических (ЖК) компьютерных мониторов с участием япон. корпорации «Sony»]. Для привлечения инвестиций в сферу междунар. транспортных услуг созданы (2004) 4 зоны беспошлинной торговли (в мор. портах Пусан, Кванъян и Инчхон, а также в междунар. аэропорту Инчхона). Для ускорения развития и повышения конкурентоспособности стратегически значимых отраслей пром-сти с 2002 создаются т. н. индустриальные комплексы (ИК) 3 типов – национальные, местного (локального) подчинения, аграрно-индустриальные. Предприятия, действующие в нац. ИК, в осн. специализируются на произ-ве высокотехнологичных изделий электронной пром-сти (полупроводников, ЖК-дисплеев, мобильных телефонов CDMA, оптич. приборов и др.). Наибольшее развитие нац. ИК получили в городах Сеул, Пусан, Инчхон, Тэджон, Кванджу, Ульсан.
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 71,5% в 2007 (69,2% в 2000), пром-сти – 25,5% (26,5%), сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 3,0% (4,3%).
Промышленность. На долю отраслей обрабатывающей пром-сти приходится 92,4% стоимости пром. продукции (2006; 65,2% в 1966; 76,5% в 1976). Ведущие отрасли – машиностроение, металлургическая, химическая. РК занимает одно из ведущих мест в мире по выпуску мор. судов, автомобилей, бытовых электронных приборов, телекоммуникац., металлообрабатывающего оборудования и др. В нач. 21 в. среднегодовые темпы роста пром. произ-ва сохранялись на уровне 8–9% (7,6% в 2007; 4,5% в 2008).
Предприятия энергетического комплекса производят 2,1% ВВП (2007). В структуре энергопотребления (2006) на нефть приходится 47,0%, природный газ – 13,4%, уголь – 24,4%, др. источники энергии, включая атомную, – 15,2%.
Потребности в нефти полностью покрываются за счёт импорта. РК – один из крупнейших мировых импортёров сырой нефти (118 млн. т в 2008). Осн. часть нефти поступает из стран Ближнего Востока (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта), а также государств Юго-Вост. Азии и Африки. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) 25,57 млн. т в 2007 (из Катара, Малайзии, Омана, Индонезии, Брунея, ОАЭ, Австралии и др.). Одна из наиболее крупных компаний, осуществляющих импорт сырой нефти и природного газа, – «Korea National Oil Corp.» (KNOC) – также участвует в разработках месторождений углеводородного сырья на мор. шельфе Вьетнама, в Ливии, Перу, Йемене, Казахстане, России, Канаде, в Мексиканском зал. у побережья США и др. В небольших масштабах KNOC ведёт добычу природного газа в кор. секторе шельфа Японского моря.
Произ-во нефтепродуктов 129,4 млн. т (2008), в т. ч. 32,5 млн. т газойля, 27,7 млн. т мазута (включая топливо для мор. судов), 25,0 млн. т лигроина, 13,0 млн. т авиац. керосина, 10,9 млн. т бензина. Значит. часть нефтепродуктов (стоимостью ок. 36 млрд. долл. в 2008) экспортируется, гл. обр. в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Сингапур, Китай, Японию, Австралию, Чили, США). Одни из крупнейших в мире НПЗ действуют в городах Ульсан (мощность 41,8 млн. т в год, принадлежит компании «SK Energy»), Йосу в пров. Юж. Чолла (32,4 млн. т, «GS-Caltex Oil Corp.»), Онсан в ГЦП Ульсан (25,9 млн. т, «S-Oil Corp.»). Крупные НПЗ в Тэсане, пров. Юж. Чхунчхон (мощность 15,4 млн. т), Инчхоне (13,4 млн. т) и др. принадлежат компании «Hyundai Oilbank Co., Ltd.». В г. Сосан, пров. Юж. Чхунчхон, строится (2009) НПЗ мощностью 23,9 млн. т в год компании «S-Oil Corp.».
Добыча углей (антрацитов) 2,89 млн. т в 2007 (ок. 5,2 млн. т в 1988), из них 43,6% приходится на долю гос. корпорации «Korea Coal Corp.» (ей принадлежат шахты «Чхансон» и «Тоге» в пров. Канвондо, «Хвасун» в пров. Юж. Чолла). Наиболее крупная среди 4 частных шахт – «Кёндон» в пров. Канвондо (св. 37% всего объёма угледобычи). Импорт углей 79,35 млн. т в 2007 (из Австралии, Китая, Канады, Индонезии и др.), в т. ч. энергетических – 60,97 млн. т, коксующихся – 18,38 млн. т.
Установленная мощность электростанций 68,27 тыс. МВт (2007). Произ-во электроэнергии 425,2 млрд. кВт·ч, из них 60,0% приходится на ТЭС (в т. ч. 36,3% – на энергетич. агрегаты, работающие на угле; 18,6% – на СПГ; 5,1% – на мазуте и др. нефтепродуктах); 33,6% – на АЭС; 1,2% – на ГЭС; 5,2% – на генерирующие мощности, использующие разл. альтернативные источники энергии (солнечную, ветровую, геотермальную, а также биотопливо, пром. и бытовые отходы), и малые ГЭС. Крупнейшие ТЭС в качестве топлива в осн. используют уголь (установленная мощность, нач. 2009): «Порён» (5903 МВт, в т. ч. 12 газотурбинных энергоблоков общей мощностью 1800 МВт), «Тэан» (4100 МВт) и «Танджин» (4000 МВт) – все в пров. Юж. Чхунчхон; «Хатон» (4000 МВт) и «Самчхонпхо» (3240 МВт) в пров. Юж. Кёнсан. Крупнейшая ГЭС – гидроаккумулирующая электростанция «Янъян» в пров. Канвондо (1000 МВт). Атомная энергетика РК на 97% зависит от зарубежных поставок ядерного топлива (из Канады, Австралии, Великобритании, Франции, России, США и ЮАР). Действуют 20 атомных реакторов общей мощностью 17,7 тыс. МВт на 4 АЭС (нач. 2009): «Йонгван» в пров. Юж. Чолла (5900 МВт), «Ульджин» в пров. Сев. Кёнсан (5900 МВт), «Кори» близ г. Пусан (3137 МВт; 1-й атомный энергоблок в стране мощностью 587 МВт запущен в 1977, выведен на проектную мощность в 1978), «Вольсон» близ г. Кёнджу в пров. Сев. Кёнсан (2779 МВт). Сооружаются (2009) 8 атомных энергоблоков общей мощностью 9400 МВт. Большое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии. Близ г. Мокпхо в пров. Юж. Чолла, на юго-зап. оконечности Корейского п-ова, вступила в строй (2008) одна из крупнейших в мире энергоустановок на солнечных элементах (мощностью 20 МВт). Действуют 40 ветровых электростанций общей мощностью 6,6 МВт (2007). На 442 предприятиях по произ-ву энергии из пром. и бытовых отходов в 2006 выработана тепловая энергия, равная 2,45 млн. т в нефтяном эквиваленте (ок. 1,2% всего объёма произведённой энергии в стране). В кон. 2009 планируется завершить сооружение крупнейшей в мире приливной электростанции близ г. Ансан в пров. Кёнгидо (254 МВт). Ведущая энергетич. корпорация – «Korea Electric Power Corp.» (51% её активов принадлежит государству) контролирует св. 90% произ-ва и почти всё распределение электроэнергии в стране (нач. 2008).
Металлургия (ок. 7% стоимости продукции обрабатывающей пром-сти, 2007) базируется гл. обр. на импортном сырье. Объёмы собств. добычи руд железа невелики; произ-во железорудных концентратов 290,8 тыс. т в 2007 (199 тыс. т в пересчёте на металл). Импорт руд железа 43,9 млн. т (гл. обр. из Австралии, Бразилии, Индии и ЮАР). Произ-во чугуна – 31,2 млн. т, стали – 53,5 млн. т (2008). Освоен выпуск широкого ассортимента стального проката и изделий дальнейшего передела (листовой и профильный прокат, стальные заготовки, горячекатаная рулонная сталь, холоднокатаная тонколистовая сталь, электротехнич. сталь и др.). Крупнейшие предприятия чёрной металлургии расположены у мор. побережья – комбинаты полного цикла в городах Кванъян в пров. Юж. Чолла (мощность 15 млн. т стали в год, 2007) и Пхохан в пров. Сев. Кёнсан (13 млн. т), принадлежащие корпорации «Pohang Iron and Steel Co., Ltd.» (POSCO), которая занимает 4-е место в мире по выплавке стали (31,5 млн. т в 2008). Среди других – комбинаты и сталеплавильные заводы в Инчхоне (4,8 млн. т) и Пхохане (3,2 млн. т) компании «Hyundai INI Steel Co.», в Пхохане (3,6 млн. т) и Инчхоне (1,45 млн. т) компании «Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.». Экспорт стали и стального проката 18,1 млн. т в 2007 (стоимостью 12,4 млрд. долл.), импорт – 22,4 млн. т (из Китая, Японии и др. стран).
Потребности в цветных металлах в осн. удовлетворяются за счёт импорта, а также собств. произ-ва из импортных руд, концентратов и ломов. РК – один из ведущих потребителей и производителей меди в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На медеплавильных заводах в городах Оксан и Чанхан (пров. Юж. Чхунчхон) производится черновая (475 тыс. т в 2007) и рафинированная (566,4 тыс. т) медь. Экспорт рафинированной меди 144,2 тыс. т, импорт – 380,3 тыс. т (2006). Произ-во рафинированного цинка (691 тыс. т в 2007) на заводах в городах Онсан в ГЦП Ульсан (мощность предприятия 450 тыс. т цинка в год, 2008) и Сокпо в пров. Канвондо. Выплавка свинца (260 тыс. т, 2006) и произ-во рафинированного никеля (25,4 тыс. т) в Чханане, пров. Юж. Чхунчхон; произ-во кадмия (3,3 тыс. т) и висмута (236 т металла) в Онсане; индия (55 т) в Чханвоне, пров. Юж. Кёнсан. Осн. часть драгоценных металлов получают при переработке импортных медных и полиметаллич. руд и концентратов. Выплавка золота – 43,51 т в 2006 (в т. ч. 1,58 т из юж.-кор. сырья, включая лом), серебра – 1377,7 т. Добыча на юж.-кор. месторождениях: золота 277 кг, серебра 1521 кг. Ведущие компании цветной металлургии – «Korea Zinc Inc.» (один из крупнейших в мире производителей цинка), «Young Poong Corp.», «LG-Nikko Copper Inc.» и др.
Машиностроение – наиболее важный комплекс отраслей пром-сти. Ведущие отрасли – транспортное машиностроение и электронная пром-сть; развито произ-во двигателей и турбин, металлообрабатывающих станков и инструментов, горнодобывающего, с.-х., холодильного, химич., мед. оборудования и др.
Судостроение – одна из важнейших отраслей транспортного машиностроения, является важным базовым фактором развития пром. произ-ва, в первую очередь смежных отраслей – металлургии, электронной, химич. пром-сти и др. РК – крупнейший в мире производитель мор. судов. Юж.-кор. судостроительные компании в 2007 получили 38,9% общемирового объёма заказов на постройку судов (по тоннажу; предприятия Китая, гл. конкуренты РК, – 37,3%), стоимость экспорта продукции отрасли достигла 27,8 млрд. долл. (ок. 36 млрд. долл. в 2008; одна из важнейших экспортных статей). Несмотря на острую конкуренцию и общемировое падение объёмов заказов на постройку судов, в 2008 юж.-кор. фирмам удалось усилить свои позиции на мировом рынке. В сер. 2008 объём заказов составил св. 12,4 млн. т валовой вместимости (рег. бр.-т; 50,6% мирового). В 2009 ожидается сокращение портфеля заказов на постройку судов (примерно на 1/5).
Компании отрасли заняты конструированием, постройкой, ремонтом и переоборудованием судов; способны выпускать суда любых классов. Крупные верфи специализируются на постройке сложных и дорогих судов с высокотехнологичной оснасткой, что позволяет им прочно удерживать лидирующие позиции в мировом судостроении. Ок. 1/3 заказов (по водоизмещению) приходится на танкеры для перевозки сырой нефти. РК доминирует на мировом рынке по объёмам строительства ряда типов судов; среди них (2007) – танкеры для перевозки СПГ (газовозы; 79% мирового произ-ва, по водоизмещению), сверхбольшие (св. 100 тыс. т дедвейта) контейнеровозы (73%), суда для перевозки автомобилей. Со стапелей юж.-кор. верфей сходят супертанкеры, сухогрузы, танкеры для перевозки жидких химикатов (т. н. химовозы), мор. буровые платформы, паромы, пассажирские круизные лайнеры, яхты и др., а также воен. корабли.
Осн. центры судостроения расположены на юж. побережье страны – ГЦП Ульсан (судоверфи большинства ведущих компаний отрасли) и ГЦП Пусан (ряд крупных верфей и более мелких судостроительных и судоремонтных заводов). Крупные предприятия находятся в провинциях Юж. Кёнсан (на о. Коджедо, в г. Масан и др.), Юж. Чолла (в т. ч. в г. Мокпхо). Осуществляется план дальнейшего развития судостроения на юге страны, к нач. 2009 в провинциях Юж. Кёнсан и Юж. Чолла введены в эксплуатацию 4 крупные судоверфи (строительство ещё двух должно быть завершено в 2010).
В отрасли действуют 9 крупных судостроит. компаний, из них 7 входят в первую десятку ведущих в мире (2007). Крупнейший мировой производитель мор. судов – «Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.» (HHI; головной офис и ведущая судоверфь расположены в г. Ульсан), специализируется на произ-ве нефтяных танкеров, балкеров, контейнеровозов, газовозов и химовозов (среди продукции компании – судно для перевозки железных руд «Berge Stahl» водоизмещением 364,8 тыс. т дедвейта). Предприятия HHI производят мор. буровые платформы, воен. корабли (подводные лодки, фрегаты и др.), судовые двигатели, а также широкую номенклатуру пром. (в т. ч. панели солнечных энергоустановок) и строит. оборудования. Второе место в мире по объёмам произ-ва продукции отрасли принадлежит компании «Samsung Heavy Industries Co., Ltd.» (SHI; головной офис в Сеуле), специализирующейся гл. обр. на выпуске крупнотоннажных судов спец. назначения – газовозов, мор. буровых платформ, особо крупных контейнеровозов, танкеров ледового класса для плаваний в арктич. водах и др. Крупнейшая судоверфь SHI – «Geoje Shipyard» в г. Кодже на о. Коджедо (пров. Юж. Кёнсан, близ акватории мор. порта Пусан). SHI владеет также крупными судоверфями в Китае (в г. Нинбо в пров. Чжэцзян и г. Чаоян в пров. Гуандун). Третья в мире судостроит. компания «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.» (DSME; головной офис и ведущая судоверфь в г. Окпо на о. Коджедо) производит супертанкеры, газовозы и др. крупнотоннажные суда. Крупнейший в мире сухой док компании DSME (на о. Коджедо) имеет длину 534 м и ширину 131 м, что позволяет строить суда полной грузоподъёмностью до 1,2 млн. т дедвейта. Важное место в отрасли занимает старейшая в стране судостроит. компания «Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd.» (основана в 1937; головной офис и ведущая судоверфь в ГЦП Пусан), имеет предприятия в Масане (пров. Юж. Кёнсан) и др. городах. Среди крупных компаний отрасли – «Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.», «Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd.».
Автомобильная пром-сть – одна из важнейших отраслей транспортного машиностроения. РК входит в пятёрку крупнейших в мире производителей автомобилей, занимает 6-е место в мире по объёмам экспорта продукции отрасли (37,3 млрд. долл. в 2007). Произ-во автомобилей – ок. 4,1 млн. шт. в 2007 (5,7% общемирового; 1,7 млн. в 1995, 378 тыс. в 1985), в т. ч. легковых – 3,7 млн. шт. Обладая совр. производств. и науч.-технич. базой, юж.-кор. предприятия выпускают практически весь спектр автомобильной техники – легковые автомобили всех классов, грузовые автомобили разл. назначения и грузоподъёмности (в т. ч. армейские), автобусы и др., а также комплектующие детали, узлы и агрегаты. Действуют 4 осн. автомобильные компании.
Крупнейший автопроизводитель – концерн «Hyundai Kia Automotive Group» (образован в 1998 путём поглощения компанией «Hyundai Motor Co.» фирмы «KIA Motors»), по объёмам произ-ва занимает 2-е место в Азии (после япон. корпорации «Toyota Motors») и входит в пятёрку ведущих автопроизводителей мира, на его долю приходится 69,1% всего выпуска автомобилей в стране (2007). Заводы концерна расположены в городах центр. подчинения Ульсан и Кванджу, городах Хвасон и Анян (пров. Кёнгидо), Сосан (пров. Юж. Чхунчхон) и др. Ведущее подразделение концерна – «Hyundai Motor Co.» владеет одним из самых крупных в мире заводов отрасли, расположенным в г. Ульсан (производств. мощность 1,6 млн. автомобилей в год), имеет сборочные заводы в США (в окрестностях г. Монтгомери, штат Алабама), Китае, Пакистане, Индии и Турции, центры НИОКР в Европе, Сев. Америке и Японии. Легковые и малотоннажные грузовые автомобили «Hyundai» производят в России на заводе «ТагАЗ» (г. Таганрог). Сборочные заводы подразделения «KIA Motors» действуют в США (Вест-Пойнт, штат Джорджия), Словакии (Злин) и др. В России легковые автомобили и вседорожники «KIA» по полному производств. циклу собирают на заводах «ИжАвто» (г. Ижевск) и «Автотор» (г. Калининград).
На долю второго по значению автопроизводителя – компании «GM Daewoo Auto & Technology Co.» (GMDAT; головной офис в ГЦП Инчхон, св. 1/2 активов компании принадлежит амер. корпорации «General Motors») приходится 23,1% выпуска автомобилей в РК (2007). Заводы расположены в городах Кунсан (пров. Сев. Чолла), Чханвон (пров. Юж. Кёнсан), Порён (пров. Юж. Чхунчхон), в ГЦП Инчхон и др. Автомобили GMDAT (обычно выпускаются под маркой «Chevrolet») продаются более чем в 140 странах мира, их собирают в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Индии, Колумбии и др., а также в Украине и Узбекистане. В России полномасштабная сборка легковых автомобилей «Chevrolet» из машинокомплектов GMDAT ведётся на заводе «Автотор».
На долю компании «Renault Samsung Motors» (осн. часть её активов принадлежит франц. автоконцерну «Renault») приходится 4,4% произ-ва автомобилей в стране (2007). Ведущее предприятие компании расположено в Пусане; выпускаются (как правило, под собств. брендом) легковые и грузовые автомобили модельного ряда япон. автоконцерна «Nissan Motors» (партнёра «Renault» по автомобильному альянсу «Renault-Nissan»). Компания «Ssang Yong Motor Co.» (3,0% объёма выпуска автомобилей в стране в 2007) специализируется на произ-ве т. н. паркетных вседорожников. Заводы расположены в городах центр. подчинения Сеул, Кванджу, а также в др. городах страны. В России вседорожники «Ssang Yong» по полному производств. циклу выпускаются на заводе ЗМА (г. Набережные Челны).
Электронная и электротехническая промышленность – важнейшая отрасль машиностроения. РК занимает одно из ведущих мест в мире по произ-ву: полупроводников (св. 40 млрд. долл. в стоимостном эквиваленте в 2008, из них ок. 90% приходится на долю чипов); модулей (микросхем) оперативной памяти компьютеров, в т. ч. для чипов видеокарт и процессоров; жёстких дисков (HDD); ЖК-дисплеев (мониторов); ЖК и плазменных телевизоров; мобильных телефонов стандартов GSM, CDMA, 3G, WiMAX; ноутбуков, принтеров и многофункциональных устройств (напр., сканер плюс принтер); оборудования для IP-телефонии и сетей беспроводной связи 3-го и 4-го поколений. На продукты ИТ приходится ок. 30% объёма экспорта страны (2007). Стоимость экспорта (млрд. долл.): полупроводников 39,0; устройств беспроводной связи 30,5; дисплеев с сенсорным экраном 16,9; компьютеров 13,8. Доля РК на мировом рынке мобильных телефонов составляет ок. 22% (2008; экспорт мобильных телефонов – ок. 250 млн. шт.). РК – один из мировых лидеров по произ-ву робототехники (6-е место в мире по стоимости изделий, 2007), бытовых электроприборов (холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров, пылесосов и др.).
Крупнейшие производители продукции электронной пром-сти – «Samsung Group» и «LG Group». Объём продаж мобильных телефонов (включая камерофоны и нетбуки), изготовленных на предприятиях компаний группы «Samsung», ок. 200 млн. шт. в 2008 (161 млн. шт., или ок. 16,4% стоимости продаж мобильных телефонов на мировом рынке в 2007), «LG Group» – ок. 100 млн. шт. (80,5 млн., или ок. 8,6% мирового рынка в 2007). Крупнейшие заводы по произ-ву мобильных телефонов расположены в г. Куми (пров. Сев. Кёнсан), а также в Китае (ГЦП Тяньцзинь, г. Шэньчжэнь в пров. Гуандун) и др. Часть мобильных телефонов производится на предприятиях, принадлежащих иностр. компаниям (напр., завод фин. компании «Nokia» в г. Масан, пров. Юж. Кёнсан).
Ведущая компания группы «Samsung» – корпорация «Samsung Electronics», один из гл. мировых разработчиков и производителей модулей памяти, электронных цифровых устройств (в т. ч. телевизоров, мониторов, DVD-плееров, ноутбуков, принтеров, портативных развлекательных устройств), ЖК-дисплеев, мобильных телефонов. Высокотехнологичное произ-во полупроводниковых устройств (микросхем памяти и др.) в осн. сосредоточено в РК, производств. мощности по выпуску электронных приборов и оборудования, действующих на основе цифровых технологий, расположены гл. обр. в Китае, а также Мексике, странах Европы и Юго-Вост. Азии. Предприятия компании по изготовлению ЖК-дисплеев и ЖК-мониторов расположены в г. Сувон (пров. Кёнгидо), а также в Венгрии, Малайзии, Великобритании, Мексике, Китае, Бразилии, Словакии, Индии, Вьетнаме, Таиланде, Испании. В России (в Боровском р-не Калужской обл.) с 2008 работает завод «Samsung Electronics» по сборке ЖК и плазменных телевизоров с экранами небольших размеров (до 42 дюймов по диагонали).
Компания «LG Electronics», входящая в состав «LG Group», – один из крупнейших в мире разработчиков и производителей телефонов стандартов CDMA/GSM, оптич. носителей информации, DVD-проигрывателей, ЖК и плазменных телевизоров и систем домашних кинотеатров, кондиционеров, стиральных машин, холодильников и др. На 114 предприятиях компании и её дочерних структур, находящихся в разл. странах мира (в США, Германии, Ирландии, Индии и др.), занято св. 82 тыс. чел. (2008).
Компания «LG Display» (в составе «LG Group») – один из ведущих мировых производителей ЖК-дисплеев, совм. с «LG Electronics» имеет крупные производств. комплексы по изготовлению комплектующих и сборке ЖК-телевизоров в Пхаджу (пров. Кёнгидо), а также в Китае (Нанкин) и Польше (Кобежице). Среди крупных производителей электронной продукции и бытовых электроприборов выделяются также «Daewoo Electronics Corp.» (в составе «Daewoo Group»; произ-во холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, а также компьютерных мониторов и др.), «Cowon Systems, Inc.» (цифровые плееры под маркой «iAudio», разработка программного обеспечения и др.), «ReignCom» (одно из подразделений компании специализируется на выпуске цифровых плееров, др. портативной аудио- и видеотехники под маркой «iriver»), «VK Mobile» (выпуск мобильных телефонов).
Развито произ-во мед. оборудования. В отрасли действуют 1662 компании, выпускающие св. 7 тыс. наименований изделий (сложные диагностич. приборы и оборудование, электрич. массажёры и многое др.) на сумму 1,7 млрд. долл. (2007).
Химическая промышленность. Произ-во минер. удобрений базируется на переработке импортного сырья (фосфаты, калийные соли, природный газ и др.). В структуре произ-ва преобладают наиболее эффективные комплексные удобрения (азотно-фосфорные, фосфорно-калийные, азотно-фосфорно-калийные). Экспорт минер. удобрений 1257 тыс. т в 2007 (из них 63% – комплексные, 35% – азотные, 2% – пр.); импорт 1156 тыс. т (54% – азотные удобрения, 42% – калийные, 4% – пр.). Осн. центры произ-ва – ГЦП Сеул (сульфат аммония, мочевина, а также все виды комплексных удобрений), ГЦП Ульсан (мочевина и др.), г. Пучхон в пров. Кёнгидо (в осн. азотно-фосфорно-калийные удобрения). Ведущие компании – «Namhae Chemical Corp.», «Korea Fertilizer Co., Ltd.», «Kyunggi Chemicals, Co., Ltd.» и др.
Нефтехимическая пром-сть – важнейшая отрасль химич. индустрии. Крупные нефтехимич. комплексы действуют близ городов Ульсан, Йосу (пров. Юж. Чолла), Тэсан (пров. Юж. Чхунчхон) и др. Произ-во пластмасс и синтетич. смол 10,75 млн. т (2007). Осн. виды продукции – полиэтилен высокой и низкой плотности, поливинилхлорид, АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол), полипропилен, полистирол. Экспорт пластмасс и синтетических смол 6,04 млн. т (2007), импорт – 135 тыс. т. Ведущие центры произ-ва – Йосу (предприятие компании «LG Chemical, Ltd.»), Тэсан («Honam Petrochemical Corp.» и «Samsung Atofina Co., Ltd.»), Кунсан в пров. Сев. Чолла («SH Chemical Co., Ltd.»), Ульсан («Korea Petrochemical Inc. Co., Ltd.»). Произ-во сырья для получения синтетич. волокон (капролактам, акрилонитрил, терефталевая кислота, диметилтерефталат, этиленгликоль) – 7350 тыс. т (2007). Экспорт сырья 3519 тыс. т, импорт – 662 тыс. т. Произ-во некоторых видов синтетич. волокон (тыс. т, 2007): полиэфирных 1240, нейлоновых 144, акриловых 49. Осн. центры произ-ва – ГЦП Ульсан (предприятия «Carpo Corp.», «Taekwang Industrial Co., Ltd.» и «SK Petrochemical Co., Ltd.»), Йосу («Samnam Petrochemical Co., Ltd.»), Тэсан («Samsung Total Co., Ltd.»). Произ-во синтетич. каучука 683 тыс. т (2007); экспорт – 461 тыс. т, импорт – 45 тыс. т. Ведущие центры произ-ва – Тэсан (завод компании «LG Chemical, Ltd.»), Чонджу в пров. Сев. Чолла («Hansol Chemience»), Йосу («Kumho Petrochemical»), Ульсан («SK Energy»).
С развитием автомобилестроения увеличивается значение шинной пром-сти. Лидер отрасли, компания «Hankook Tire Co., Ltd.», по объёмам продаж (3,7 млрд. долл.) занимает 7-е место в мире (2008). Компании принадлежат заводы в городах Тэджон (мощностью 23 млн. шин в год) и Кымсан (10 млн. шин) в пров. Юж. Чхунчхон, а также два предприятия в Китае и одно в Венгрии. Компания поставляет автомобильные шины всем автопроизводителям РК, а также на экспорт, для сборочных заводов амер. корпорации «Ford Motor», герм. «Volkswagen», япон. «Daihatsu», «Mitsubishi» и др.
Второй крупный производитель шин – компания «Kumho Tire Co. Inc.», занимает 9-е место в мире по стоимости продаж (2,0 млрд. долл. в 2008), имеет 6 заводов (крупнейший в ГЦП Кванджу), в т. ч. 3 в Китае. В составе компании – дочерняя фирма по произ-ву аккумуляторов. Шинные заводы действуют в ГЦП Пусан (предприятие компании «Nexen Tires Inc.», которая также имеет шинный завод в Китае) и близ г. Наджу в пров. Юж. Чолла («Daehan Tire Industries Co., Ltd.»).
Химико-фармацевтич. и микробиологич. пром-сть в нач. 21 в. одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики страны. Значит. объёмы инвестиций (в т. ч. государственных) направляются на проведение НИОКР в области биотехнологий, создания и испытания новых лекарственных средств, витаминных препаратов, вакцин, ферментов и др. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает св. 26 тыс. наименований. По объёмам произ-ва вакцин (ок. 1,4% мирового произ-ва, стоимость 9,7 млрд. долл., 2008) страна занимает 11-е место в мире. В отрасли действуют 586 компаний, ведущие (объём продаж, 2007) – «Dong-A pharmacentical» (490 млн. долл.; предприятия в ГЦП Сеул, г. Анян в пров. Кёнгидо и на Кипре), «Hanmi Pharm. Co., Ltd.» (386 млн. долл.; заводы в г. Сихын в пров. Кёнгидо, а также в Китае и Японии), «Yuhan Corp.» (371 млн. долл.; ведущее предприятие в г. Сихын). Стоимость экспорта лекарственных средств, вакцин, витаминов и др., а также компонентов для их изготовления – ок. 1 млрд. долл., объём импорта фармацевтич. продукции – 3,7 млрд. долл. (2007).
Лёгкая промышленность развивается в условиях жёсткой конкуренции с товарами из Китая. В структуре произ-ва текстильных изделий преобладают ткани из синтетич. волокон, частично в смесях с натуральными (преим. из импортного сырья). Конкурентоспособность швейной пром-сти поддерживается в т. ч. за счёт произ-ва относительно дорогих изделий из высокотехнологичных материалов с заданными потребительскими свойствами, напр. т. н. цифровая одежда со встроенными гаджетами (цифровые электронные приборы, предоставляющие разл. информацию – прогноз погоды, курсы валют и т. д.). На внутр. рынке спросом пользуются кор. нац. женские костюмы «ханбок». РК – один из ведущих производителей одежды для спортивных единоборств, выделяется также произ-вом и экспортом париков. Стоимость экспорта текстильных и швейных изделий 13,45 млрд. долл., импорта – 8,91 млрд. долл. (2007). В экспорте преобладают трикотаж, синтетич. ткани, готовая одежда, значит. долю составляют синтетич. волокна, ткани и полуфабрикаты, направляемые на предприятия, созданные юж.-кор. фирмами за рубежом (гл. обр. в Китае). Гл. покупатели текстильной и швейной продукции – Китай, страны ЕС, США, Япония. Ввозятся гл. образом дешёвые товары, а также предметы одежды класса «люкс». Осн. поставщики текстильной и швейной продукции – Китай, Япония, США.
Текстильные, швейные фабрики и мастерские (гл. обр. мелкие и средние) составляют 14,2% общего числа пром. предприятий страны (2006). Один из гл. центров отрасли – ГЦП Тэгу (ок. 30 тыс. предприятий). Среди ведущих компаний: «E-Land World Co., Ltd.» (в составе «E-Land Group»; головной офис в г. Чхонан, пров. Юж. Чхунчхон) выпускает разл. предметы одежды (ок. 60 брендов); «FnC Kolon Corp.» (г. Квачхон, пров. Кёнгидо) – синтетич. волокна, спортивная и повседневная, детская одежда и др.; «Namyeung L&F Co., Ltd.» (Сеул) – женское бельё, чулочно-носочные изделия; «Culture Maker Co., Ltd.» («Mooto»; г. Пучхон; филиалы в России, Франции, Норвегии, Китае, Японии и др.) – одежда и инвентарь для спортивных единоборств; «Shinpung Textiles Co.» и «Youngpoong Filltex» (ГЦП Тэгу) и др. В числе крупных производителей обуви – компания «Kumkang Shoe Manufacturing Co.» (Инчхон).
Сельское хозяйство. На долю РК приходится 1,85% стоимости мирового произ-ва аграрной продукции (2007; 11-е место в мире). Рост аграрного произ-ва (в среднем ок. 2% в год в нач. 21 в.) сдерживается ограниченностью фондов с.-х. угодий. С нач. 1970-х гг., с расширением границ гор. поселений и индустриальных зон, площади возделываемых земель сокращаются. Площадь с.-х. угодий – 18,6% территории страны (1,82 млн. га в 2007; ок. 2,3 млн. га в нач. 1970-х гг.), в т. ч. пахотные земли – 16,6%, многолетние насаждения – ок. 2%. Площадь орошаемых земель 0,88 млн. га. Осн. массивы обрабатываемых и орошаемых земель сосредоточены на зап. и юж. прибрежных равнинах. В структуре землепользования преобладают мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства.
Гл. продовольственная культура – рис, возделыванием которого занимается св. 1/2 юж.-кор. ферм. С нач. 1990-х гг. хозяйства аграрного сектора полностью обеспечивают потребности страны в рисе. Площадь посевов риса 1,08 млн. га (2007), сбор неочищенного риса ок. 5,9 млн. т в 2007 (6,4 млн. т в 2005). Рис потребляется гл. обр. внутри страны, т. к. неспособен конкурировать на внешнем рынке из-за высокой себестоимости произ-ва (поставляется гл. обр. в КНДР). Вегетационный период риса в осн. совпадает с периодом муссонных дождей (конец июня – начало сентября), что позволяет в начале марта – середине июня выращивать на орошаемых землях (до залива их водой под рис) ячмень, пшеницу и некоторые овощи. На б. ч. богарных земель собирают 2 урожая в год. Сначала сеют ячмень, реже пшеницу, вслед за их уборкой высевают суходольный рис, просо, сорго, кукурузу, бобовые. Сбор всех зерновых и зернобобовых культур – 6,27 млн. т (2007). Ок. 40% потребляемого ячменя, осн. часть кукурузы, пшеницы и соевых бобов ввозятся из др. стран (гл. обр. из США, Китая и Австралии). Растут площади посевов масличных культур – кунжута, арахиса, рапса и др.; сбор семян масличных 36 тыс. т в 2007 (из них кунжут – 41%, арахис – 18%). Среди технич. культур на юге страны возделывают табак (сбор листьев 35,5 тыс. т в 2007), хлопчатник (осн. часть потребностей в хлопке покрывается за счёт импорта) и др. Овощи выращивают повсеместно. Сбор овощей 11,22 млн. т (2007), включая капусту (27%), репчатый лук (12%), картофель (6%). Сбор плодов и ягод составил 2578 тыс. т, в т. ч. арбузов – ок. 30%, мандаринов – 24%, груш и яблок – по 16%. Экспорт персиков 11,46 тыс. т в 2006 (в осн. в США, Канаду, на о. Тайвань, в Индонезию), мандаринов – 4,66 тыс. т, яблок – 3,73 тыс. т (на о. Тайвань, в Сингапур, Японию и др.).
Животноводство – наиболее быстро развивающаяся отрасль с.х-ва. Осн. часть продукции производят совр. животноводч. комплексы. На крестьянских подворьях традиционно выращивают свиней, коз, домашнюю птицу. Поголовье (тыс., 2007): свиней 9850, крупного рогатого скота 2580, коз 527, лошадей 22; кур и цыплят 121000, уток 8600, индеек 15, гусей и цесарок 9. Развито пчеловодство (2125 тыс. пчелиных ульев). В 2007 произведено: яиц куриных 9,9 млрд. шт., яиц др. домашней птицы 356 млн. шт.; мяса (тыс. т) – куриного 525, домашних уток 71, а также свинины 915, говядины 237, козлятины 2,9; молока (тыс. т) – цельного коровьего 2140, козьего 5. Произ-во пчелиного мёда – 25 тыс. т, коконов тутового шелкопряда – 3 т.
Заготовка древесины с сер. 1990-х гг. решением правительства ограничена объёмом в 1,5 млн. м3 в год. Потребности в деловом лесе и пиломатериалах в осн. удовлетворяются за счёт импорта. Экспортное значение имеет сбор лесных грибов и плодов каштана.
Рыболовство и водные промыслы – традиционно важная отрасль юж.-кор. экономики. В рационе питания жителей страны ок. 1/2 животных белков приходится на долю продуктов из рыбы и моллюсков, широко используются в пищу богатые витаминами и микроэлементами мор. водоросли. Улов рыбы и добыча морепродуктов 1764 тыс. т (2006). Мор. промысловые рыбы прибрежных вод – ложный палтус, тёмный окунь, кефаль-лобан и др.; во внутр. водоёмах ловят 11 видов пресноводных рыб (угорь японский, косатка-скрипун, карп и др.). Добывают 11 видов моллюсков (гигантская устрица, жемчужница обыкновенная, мидия блестящая, гребешок приморский и др.), 6 разновидностей водорослей [зелёные рода каулерпа, красные нори (порфира), чёрные хидзики, ламинария и др.], ракообразных (преим. китайская белая и японская тигровая креветки, а также неск. видов крабов). РК имеет соглашения на право лова рыбы и добычи морепродуктов в прибрежных водах ряда стран (в т. ч. России). Ок. 1/3 улова рыбы и добычи морепродуктов приходится на океанич. лов (тунец, морской угорь, скумбрия, ставрида, камбала, кальмары и др.).
Произ-во продукции аквакультуры 1279 тыс. т (стоимостью 1688 млн. долл.), в т. ч. пресноводной – 26 тыс. т (2006). В структуре продукции мор. аквакультуры ок. 55% составляют водоросли (вакаме, нори, хидзаки, комбу), 35% – моллюски (устрицы, мидии и др.), 9,8% – рыба, 0,2% – креветки. Ок. 95% пресноводной продукции приходится на рыбу (угорь, форель, сом, голец, карп), 4,9% – моллюски, 0,1% – ракообразные. Ок. половины продукции отрасли (водоросли, рыба, моллюски и продукты их переработки) экспортируется. Осн. покупатели – Китай, Япония, США, страны ЕС. Импорт рыбы и морепродуктов (из Китая, России, США, Японии и Вьетнама) и их переработка, в т. ч. для последующего реэкспорта. Осн. рыболовные порты, фермы мор. аквакультуры и перерабатывающие предприятия отрасли сконцентрированы на побережьях о. Чеджудо, провинций Юж. Чолла, Юж. Кёнсан и Юж. Чхунчхон.
Сфера услуг. Cамый крупный сектор экономики; важнейшие отрасли: кредитно-финансовая деятельность и страховое дело, оптовая и розничная торговля, обществ. питание, гостиничное дело и бытовые услуги, операции с недвижимостью, а также транспорт и связь, адм. услуги (включая оборону), образование, здравоохранение и др. Опережающими темпами развивается информац. инфраструктура.
Система кредитных учреждений включает 14 коммерч. банков (из них 8 нац. масштаба), имеющих ок. 5 тыс. филиалов по всей стране. Головные офисы ведущих банков расположены в Сеуле: Kookmin Bank, Woori Bank, Hana Bank, Sinhan Bank и др. Здесь находятся Банк Кореи (Bank of Korea), выполняющий функции центр. банка страны (стоимость его золотовалютных резервов 202,1 млрд. долл., кон. 2008), осн. представительства и филиалы ведущих зарубежных финансовых учреждений. Под контролем государства действуют 5 т. н. специализир. банков: Банк развития Кореи (Korea Development Bank), Пром. банк Кореи (Industrial Bank of Korea), Экспортно-импортный банк Кореи (Export-Import Bank of Korea) и др. Торги ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами) осуществляет Кор. биржа (Korea Exchange, KRX; головной офис в г. Пусан, торговые площадки в Сеуле и Пусане), созданная в 2005 в результате слияния бирж Korea Stock Exchange, Korea Futures Exchange и KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations).
Интенсивно развиваются рекреационные услуги. В 2007 страну посетило ок. 6,5 млн. иностр. туристов (6,1 млн. чел. в 2006, 173 тыс. чел. в 1970). Большинство туристов приезжают из Японии (34,7%), Китая (21,8%, в т. ч. с о. Тайвань 5,2%), США (11,0%) и стран ЕС (8,7%). Доходы от иностр. туризма составили 5,23 млрд. долл., из которых на деловой туризм приходилось 2,31 млрд. долл. Иностр. туристы прибывают в страну гл. обр. через междунар. аэропорт Инчхона.
Транспорт. РК располагает хорошо развитой сетью совр. транспортных коммуникаций. Грузооборот ж.-д. транспорта 10,93 млрд. т·км (2007), за год по железным дорогам страны перевезено 45 млн. т массовых грузов. Пассажирооборот 31,6 млрд. пассажиро-километров, перевезено 980 млн. чел. Сеть железных дорог имеет стандартную ширину колеи (1435 мм), объединяет 79 маршрутов и имеет протяжённость 3381 км, из них 1843 км электрифицировано (2008). Гл. центр ж.-д. сообщений – Сеул. Действует скоростная железная дорога Сеул – Тэджон – Тэгу – Кёнджу – Пхохан – Пусан, с ответвлением Тэджон – Кванджу – Мокпхо; на перегонах скорость движения пассажирских ж.-д. экспрессов – ок. 300 км/час. Метрополитен в городах Сеул, Пусан, Тэгу, Инчхон, Тэджон и Кванджу.
Протяжённость автомобильных дорог 103,0 тыс. км (2008), в т. ч. с твёрдым покрытием 80,6 тыс. км (включая 3,4 тыс. км скоростных многополосных автомагистралей, соединяющих все крупные города страны). На 1000 жит. приходится 329 автомобилей.
Длина магистральных трубопроводов 2250 км (2008), в т. ч. протяжённость газопроводной системы 1423 км, нефтепродуктопроводной (включает транскорейский трубопровод Пхохан, пров. Сев. Кёнсан, – Ыйджонбу, пров. Кёнгидо) – 827 км.
Мор. транспорт обеспечивает осн. часть междунар. грузовых перевозок. Грузооборот крупнейших мор. портов (2007): Пусан (243 млн. т и 13 млн. контейнеров ДФЭ; в т. ч. обслуживает осн. часть грузоперевозок между РК и Японией); Кванъян, пров. Юж. Чолла (198 млн. т и 1,7 млн. контейнеров ДФЭ); Ульсан (169 млн. т); Инчхон (138 млн. т и ок. 1,7 млн. контейнеров ДФЭ; специализируется на грузоперевозках с портами Китая); Пхохан, пров. Сев. Кёнсан (62 млн. т). Паромное сообщение связывает Пусан с япон. портами Симоносеки, Фукуока, Осака, а также с портами островов Цусима; Инчхон – с кит. портами Далянь (Дальний), Тяньцзинь, Вэйхай, Циндао и др., порт Сокчхо – с пос. Зарубино и Владивостоком (Приморский край). Внутр. паромное сообщение: Пусан – Чеджудо, Пхохан – Уллындо, Инчхон – Мокпхо и др. Под флагом РК зарегистрированы 812 мор. торговых судов (из них 31 судно принадлежит иностр. судовладельцам; 2008), в т. ч. 226 сухогрузов, 212 балкеров, 133 танкера для перевозки химикатов, 80 контейнеровозов, 61 нефтеналивной танкер, 33 судна для перевозки СПГ; 363 юж.-кор. мор. торговых судна ходят под флагами др. стран (гл. обр. Панамы).
Авиац. транспорт осуществляет осн. часть междунар. пассажирских перевозок. В стране 105 аэропортов (2007), в т. ч. 68 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос. Междунар. аэропорты – Инчхон (31,2 млн. пассажиров и 2,6 млн. т грузов, 2007), Кимпхо (близ Сеула; 13,8 млн. чел. и 249 тыс. т), Чеджу (пров. Чеджудо; 12,3 млн. чел.), Кимхэ (близ Пусана; 7,4 млн. чел.), Муан (пров. Юж. Чолла), Янъян (пров. Канвондо). Развитая сеть внутр. авиалиний связывает 15 крупнейших городов страны. Крупные аэропорты в Тэгу и Чхонджу (пров. Сев. Чхунчхон). Ведущие авиакомпании – «Korean Air» и «Asian Airlines».
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового оборота 728,3 млрд. долл. (2007), в т. ч. экспорт составляет 371,5 млрд. долл., импорт – 356,8 млрд. долл. В структуре товарного экспорта важное место занимают: продукция электронной и электротехнич. пром-сти (полупроводники, телекоммуникац. оборудование, компьютеры, электробытовые приборы и др.); автомобили, их детали, узлы и агрегаты; мор. суда; нефтепродукты; пластмассы и синтетич. смолы; стальной прокат. Гл. импортёры товаров из РК (2007): Китай (включая Сянган; 27,1%), США (12,4%), Япония (7,1%). Важнейшие статьи импорта: разл. виды пром. и транспортного оборудования, электронные приборы и компоненты, нефть, сталь, продукты органич. химии, в т. ч. пластмассы. Гл. поставщики товаров в РК (2007): Китай (17,7%), Япония (15,8%), США (10,5%), Саудовская Аравия (5,9%).
Автор(ы) раздела: С. А. Горохов, Е. Н. Самбурова.
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) РК состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС (всего 687 тыс. чел.; 2008), а также военизир. формирований (4,5 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 26,9 млрд. долл. (2007).
Верховным главнокомандующим ВС является президент страны, при нём действует высший консультативный орган в сфере воен. управления – Совет нац. безопасности. Непосредств. руководство ВС осуществляют мин. обороны и подчинённые ему председатель К-та начальников штабов (КНШ), командующие видами ВС и зам. командующего Объединённым амер.-южнокор. командованием (ОАЮК) от РК (командующий ОАЮК – военнослужащий США). Мин. обороны ведает бюджетно-финансовыми вопросами, кадровой политикой, занимается проблемами мобилизац. готовности, развитием воен. науки и др. КНШ – в мирное время высший орган оперативного управления ВС, которое осуществляется через командующих видами ВС. С началом вооруж. конфликта ВС РК передаются под управление ОАЮК.
СВ (560 тыс. чел., включая 140 тыс. военнослужащих срочной службы) составляют основу ВС и организационно включают 3 штаба полевых армий, командования (спец. сил, обороны столицы, армейской авиации), в составе которых – 10 армейских корпусов; 5 мотопехотных, 17 пех. дивизий; 14 бригад (7 спец. назначения, 1 артиллерийская, 3 пограничные, 3 зенитные артиллерийские), 5 дивизионов ЗУР, 3 дивизиона тактич. ракет. Резерв: штаб армии и 23 пех. дивизии. На вооружении: 12 ПУ тактич. ракет, св. 2,3 тыс. танков, св. 2 тыс. БМП, ок. 2,5 тыс. БТР, св. 3,5 тыс. орудий полевой артиллерии, ок. 1,1 тыс. самоходных гаубиц, 185 РСЗО, 6 тыс. миномётов, 600 зенитных арт. установок, св. 310 ПУ ЗРК, ок. 1,4 тыс. ПЗРК, св. 1,2 тыс. ПУ ПТУР, 424 вертолёта (в т. ч. 87 боевых).
ВВС (64 тыс. чел.) сведены в 4 командования (операций, юж. боевое, тыла, учебное), в составе которых – авиац. крылья (истребительное, истребительное ПВО, радиотехнич. ПВО, транспортное), а также отд. авиац. группы и эскадрильи. На вооружении состоят: 555 боевых, 67 разведыват., 34 транспортных и 167 учебных самолётов; 28 вертолётов; св. 100 беспилотных ЛА. Осн. воен.-возд. базы: Кванджу, Кунсан, Осан, Тэгу, Пхохан.
ВМС (63 тыс. чел., в т. ч. 19 тыс. военнослужащих срочной службы) сведены в командования (боевое, мор. пехоты, учебное, тыловое), 3 флота и эскадры (9 – надводных, 2 – минно-тральных кораблей, 2 – береговой обороны). На вооружении ВМС находятся 20 ПЛ (в т. ч. 11 сверхмалых), 9 эсминцев УРО, 28 корветов, 1 минный заградитель, ок. 28 десантных катеров (в т. ч. 8 транспортно-десантных). Авиация ВМС сведена в авиац. крыло, в его составе – 8 боевых самолётов, 8 – базовой патрульной авиации и 5 – транспортных; ок. 40 вертолётов. Мор. пехота (28 тыс. чел.) включает 2 дивизии и бригаду, на вооружении которых – 60 танков, 102 плавающих БТР, орудия полевой артиллерии и ПУ противокорабельных ракет. Кроме того, имеется мор. полиция (ок. 4,5 тыс. чел.), на её вооружении находятся 4 патрульных корабля, 77 патрульных катеров, 5 спасательных судов и 9 вертолётов. Осн. воен.-мор. базы и пункты базирования: Чинхэ (там же штаб и осн. учебные заведения ВМС), Тонхэ, Пхёнтхэк, Инчхон, Пусан, Мокпхо, Пхохан, Ульсан, Чеджу.
Комплектование регулярных ВС осуществляется по призыву. Продолжительность срочной службы в СВ 26 мес, в ВВС и ВМС 30 мес. Офицерские кадры готовятся в осн. в нац. учебных заведениях. В РК дислоцируется группировка амер. войск (св. 30 тыс. чел.; 2008), использующая ок. 230 воен. объектов.
Автор раздела: В. Д. Нестёркин.
Здравоохранение
В РК на 100 тыс. жит. приходится 160 врачей, 190 лиц ср. мед. персонала и акушерок, 30 стоматологов, 110 фармацевтов (2005). Насчитывается 2082 больницы (2006), 41387 больничных коек (гос. сектор – 39,3%, частный – 60,7%) (2007). Общие расходы на здравоохранение составляют 5,9% ВВП (бюджетное финансирование – 53%, частный сектор – 47%) (2005). Правовое регулирование здравоохранения осуществляется Конституцией (1948), законами о безопасности и здоровье на произ-ве (1995), о профилактике заразных заболеваний (1995), об укреплении здоровья нации (1995), о мед. помощи (1995), о мед. страховании (1995), о мед. технологиях (1995), о здравоохранении (1995), о центрах здоровья (1995), о биоэтике и безопасности (2005). Мед. помощь в осн. оказывают в частных мед. учреждениях. Здравоохранение направлено на внедрение системы т. н. непрерывной поддержки здоровья, развитие мед. пром-сти, пересмотр законодательства по здравоохранению и системы его управления. Гос. система страхования (охватывает 96,3% нас.) (2006) и нац. программа «Медикал Эйд» (обслуживание ветеранов и пенсионеров) подчиняются Мин-ву здравоохранения. Наиболее распространённые инфекции: грипп, паразитарные болезни; туберкулёз (73,2 случая на 100 тыс. жит.) (2006). Осн. причины смерти взрослого населения: злокачественные новообразования, цереброваскулярные, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, транспортный травматизм. Курорты – Кёнджу, Чунмун; зона отдыха, туризма, мор. купаний и водного спорта – о. Чеджудо.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
Олимпийский к-т основан в 1946, признан МОК в 1947. Всего на Олимпийских играх (1948–2008) спортсмены РК завоевали 215 медалей (68 золотых, 74 серебряные и 73 бронзовые). В 1948 (Лондон) спортсмены РК дебютировали на Олимпийских играх и завоевали 2 бронзовые медали: по одной в боксе (51 кг) и тяжёлой атлетике (до 75 кг). Первую золотую олимпийскую медаль выиграл в 1976 (Монреаль) борец вольного стиля Ян Джун Мо в весовой категории до 62 кг. Наибольшее число наград спортсмены РК выиграли на Олимпийских играх в 1988 (Сеул) – 33 медали (12 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых) и в 2008 (Пекин) – 31 медаль (13, 10, 8).
Наиболее успешные олимпийские виды спорта для РК: бадминтон, бейсбол, бокс, борьба греко-римская и вольная, дзюдо, гандбол, настольный теннис, стрельба из лука, тяжёлая атлетика, тхеквондо, хоккей на траве. На Олимпийских играх в 2008 (Пекин) кор. спортсмены выиграли в стрельбе из лука 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую), в дзюдо – 4 (1, 2, 1), в бадминтоне – 3 (1, 1, 1), в настольном теннисе – 2 бронзовые, в тхеквондо – 4 золотые; сборная команда по бейсболу выиграла в финале у команды Кубы и др. Наибольшего успеха добились: Пак Тхэ Хван, выигравший золотую (400 м) и серебряную (200 м) медали в плавании вольным стилем; Джин Джон О в стрельбе из пистолета также стал обладателем золотой (50 м) и серебряной (10 м) медалей; бадминтонистка Ли Хё Джун выиграла золотую (в миксте) и серебряную (в парном разряде) медали.
На Олимпийских зимних играх спортсмены РК (1948–2006) удостоены 31 медали (17 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых), в т. ч. 29 наград завоёвано в состязаниях по шорт-треку и 2 медали (серебряная и бронзовая) – в скоростном беге на коньках. На Олимпийских зимних играх в 2006 (Турин) Ан Хюн Су выиграл 3 золотые и 1 бронзовую медали по шорт-треку.
Один из самых популярных командных видов спорта в стране – футбол. Команда РК – многократный чемпион разл. состязаний в Азии, в т. ч. Кубка Азии (1956 и 1960); участник ряда чемпионатов мира и 8 Олимпиад. В 1994–95 сборную команду РК тренировал А. Ф. Бышовец.
Команда «Сувон Самсунг Блууингс» в 1998 выиграла азиат. Кубок обладателей кубков, в 2001 и 2002 – Кубок азиат. чемпионов.
В 2002 в РК и Японии проходил чемпионат мира по футболу, на котором сборная РК под рук. нидерл. тренера Г. Хиддинка заняла 4-е место. Лучшие футболисты РК: Хон Мён Бо (участник 4 чемпионатов мира, рекордсмен по числу матчей за сборную – 135), Ча Бум Кун (лучший бомбардир в истории сборной – 55 голов, с успехом выступал в чемпионате ФРГ, обладатель Кубка УЕФА в 1980 и в 1988).
В 1945 основана теннисная ассоциация РК; в стране зарегистрировано ок. 2 млн. игроков, построено ок. 10 тыс. кортов. Сборная РК регулярно участвует в соревнованиях на Кубок Дэвиса и Кубок Федерации. Популяризации тенниса в стране способствовало возвращение этого вида спорта в олимпийскую программу на Олимпиаде в Сеуле (1988).
В 2005 и 2007 в Чханвоне состоялись этапы Кубка мира по стрельбе; в февр. 2009 в Пхёнчхане – чемпионат мира по биатлону. Фигуристка Ким Ю На впервые в истории юж.-кор. спорта победила на чемпионате мира (Лос-Анджелес, 2009) в одиночном катании.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры.
Управление системой образования осуществляет Мин-во образования и развития людских ресурсов. Система образования включает (2008): дошкольное воспитание детей 4–6 лет (необязательное), обязательное 9-летнее (с 1969) образование для детей от 7 до 12 лет (6-летнее начальное и 3-летнее неполное среднее); 3-летнее полное ср. образование (разделяется на общее и проф.-техническое), высшее образование. Проф. подготовку осуществляют 2–3-годичные технические или проф.-технич. колледжи. В 2007 действовало св. 8 тыс. детских садов (96% детей дошкольного возраста), начальным обучением охвачено 98% детей, средним – 94%. Функционировало св. 1,4 тыс. общеобразоват. полных ср. школ (1,35 млн. уч-ся), св. 700 проф.-технич. средних учебных заведений (св. 494 тыс. уч-ся). Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 98% (2006). В системе высшего образования функционируют неск. типов вузов: университеты и колледжи (в т. ч. педагогические), в которых курс обучения составляет 4 года (6 лет в мед. и стоматологич. колледжах), а также различные двух- и четырёхгодичные учебные заведения со статусом колледжа, такие как школы медсестёр или духовные семинарии. В 2007 в 408 вузах обучалось св. 3,5 млн. студентов. Нац. ун-ты – в Сеуле (основан в 1946 на базе Кёнсонского имп. ун-та), Пусане (1946), Педагогич. ун-т в Инчхоне (1946), Ун-т Чунбук в Чонджу (основан в 1951 как с.-х. колледж, совр. статус с 1977), Ун-т Чоннам в Кванджу (1952), Ун-т Чуннам в Тэджоне (1952) и др. Действуют также вузы в Инчхоне, Кванджу, Кёнджу и др. Гл. науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Сеуле, в т. ч. Кор. отделение Королевского азиат. об-ва (1900), Нац. АН (1954), Нац. б-ка (1945), Нац. музей (1909).
Средства массовой информации
В РК издаётся ок. 100 ежедневных газет общим тиражом до 14 млн. экз. и св. 6 тыс. еженедельных и ежемесячных изданий (2006). Среди ведущих общенациональных газет (все – в Сеуле): «Чосон ильбо» («Корейская газета»; выходит с 1920, ежедневная; тираж ок. 2 млн. экз.), «Тона ильбо» («Восточноазиатская газета»; с 1920, ежедневная; св. 1 млн. экз.), «Хангук ильбо» («Южнокорейская газета»; с 1954, ежедневная; ок. 2 млн. экз.), «Сеул синмун» («Сеульская газета»; с 1945, ежедневная; 700 тыс. экз.). На англ. яз. издаются газеты (все – в Сеуле): «The Korea Times» (с 1950, ежедневная; 140 тыс. экз.), «The Korea Herald» (с 1953, ежедневная; 150 тыс. экз.) и др. Действуют 102 телевизионных канала (в т. ч. 59 кабельных), 150 радиостанций УКВ и 61 СВ. Крупнейшие радио- и телевещательные корпорации: правительственная служба радиовещания (с 1927) и телевидения (с 1961) «KBS Korean Broadcasting Service» (на 11 языках; в рамках KBS действует междунар. радиостанция «Radio Korea International»), «MBS Munhwa Broadcasting Corporation» (с 1961). Ведущая телекомпания Сеула – «Seoul Broadcasting System» (создана в 1991). Осн. компания кабельного телевидения – «Arirang TV» (c 1996; вещание преим. на англ. яз.). Информац. агентства (все – в Сеуле): Тхонхва тхонсинса (с 1956) и Йонхап (образовано в 1980 в результате слияния агентств Хаптон тхонсинса и Orient Press).
Литература
В лит-ре Юга Кореи после освобождения в 1945 от япон. господства и до нач. 1950-х гг. преобладали темы борьбы за нац. независимость и красоты родной природы (Юн Тон Джу, Пак Ту Джин, Пак Мог Воль). Одни писатели видели в лит-ре средство отображения идеологич. и классовых противоречий (Ли Тхэ Джун), другие пытались постичь смысл существования человека в мире (Ким Тон Ни и др.). В 1950-х гг. в прозе главенствовали темы войны между Севером и Югом (1950–53), разрушит. последствий воен. действий (Хван Сун Вон и др.) и распада традиц. системы ценностей (Со Ки Вон). Поэтич. творчество было также посвящено воен. теме (Чо Чи Хун, Ку Сан). В прозаич. произведениях 1960–70-х гг. появились новые, пессимистич., мотивы: отчуждения личности в совр. обществе, одиночества и отчаяния (Чхве Ин Хун, Ким Сын Ок). Поэзия сочетала элементы зап. модернизма (в т. ч. эксперименты с поэтич. языком – Ким Чон Сам) и традиц. лиризма (Ли Хён Ги). Появилось социально ориентированное направление, проникнутое революц. пафосом, воспевавшее идеал свободы (Син Тон Нёп). Осн. темы лит-ры 1970–80-х гг. (годы индустриализации и политич. давления) – контраст богатства и бедности, деградация человеческой личности, проблема отцов и детей (Чо Се Хи, Чхве Ин Хо, Пак Ван Со). В поэзии преобладали антиправительств. настроения (Ким Чи Ха и др.); вместе с тем проявилась склонность к тонкому психологич. анализу внутр. мира человека (Чон Хён Джон).
В 1980–90-х гг. писатели-прозаики обратились к проблемам взаимоотношений человека и политич. системы, противостояния человека духовному, идеологич. и политич. насилию, а также к событиям прошлого и настоящего кор. народа (историч. романы Хван Со Гёна, Чо Чон Нэ, Пак Кён Ни). В поэзии продолжались эксперименты в области поэтич. языка (Хван Чиу); для лирики были характерны темы труда (Пак Но Хэ), урбанистич. мотивы (Чхве Сын Хо). Лит-ра 1990-х – нач. 2000-х гг. отражает отношение писателей РК к проблемам разделения нации и конфликта между системой традиц. ценностей и идеалами постиндустриального общества (Ли Мун Ёль и др.). Кор. писательницы исследуют роль женщины в совр. семье и обществе, прослеживают изменение этич. взглядов, продиктованное переменами в экономич. жизни страны (Син Кён Сук, Ын Хи Гён). Поэты пишут как об истории (Ко Ын и др.), так и о совр. жизни корейцев (Чон Хён Джон). Большое место в поэзии РК занимают мотивы духовного (буддийского) просветления человека (Со Чон Джу).
Издания:
Жили такие люди. Новеллы корейских писателей. М., 1971;
Золотая Птица Гаруда. Рассказы современных корейских писателей. СПб., 1994;
Modern Korean literature. An anthology, 1908–1965 / Ed. Chung Chong-wha. L., 1995;
Сезон дождей. Рассказы современных корейских писателей. СПб., 1995;
Избранные корейские рассказы новoго времени. М., 2003;
Современная корейская поэзия: вторая половина XX в. М., 2004.
Автор раздела: И. В. Цой.
Архитектурное и ихобразительное искусство
В 1950-х гг. вследствие тяжёлой экономич. ситуации новое строительство в РК велось лишь в рамках реализации типовых проектов и решения первоочередных практич. задач. Новый этап в развитии архитектуры РК, связанный с активным освоением зарубежного опыта и достижений архит. модернизма, начался в 1960-х гг. и связан с творчеством архитекторов, получивших образование за рубежом. Ким Чхунг Оп возвёл здание посольства Франции в Сеуле (1962), соединившее влияние поздних работ Ле Корбюзье с элементами традиц. кор. архитектуры (крыши с изогнутым профилем). По его проекту в Сеуле также построен небоскрёб «Самилло Билдинг» (1968–70) в формах интернационального стиля. Ким Су Гун проектировал постройки в русле архит. экспрессионизма и брутализма, с выявлением фактуры бетона и кирпича: ансамбль «Центра Свободы» (1962–65), пресвитерианская ц. Кёндон (1981), а также Олимпийский стадион (1977–84) в Сеуле; построенный им Нац. музей в Чхонджу (1979–87) несёт переработанные черты традиц. кор. архитектуры. В 1980-х гг. стилистика постмодернизма нашла выражение в здании б-ки женского ун-та Ихва (1986, Сеул) и комплексе «Зала Независимости» в пров. Юж. Чхунчхон (1987). В 1990–2000-х гг. в РК возводятся в осн. постройки в русле неомодернизма по проектам зарубежных и кор. архитекторов: Музей Родена (1997, архит. бюро KPF), Музей искусств Самсунг Лиум (2004, архитекторы М. Ботта, Ж. Нувель, Р. Колхас) и многофункциональный центр кампуса женского ун-та Ихва (2008, Д. Перро) в Сеуле, Университетский культурный центр Хехва в Тэджоне (2004, арх. Сын Хё Сан), Центр дизайна в Кванджу (2004, бюро «UnSangDong Architects»).
В изобразит. иск-ве РК в 1950-х гг. сосуществовало неск. течений. Традиц. живопись тушью представлена работами художников, развивавших жанры пейзажа и «цветы и птицы» с использованием приёмов реалистич. зап. иск-ва (Но Су Хён, Хо Паек Нён). В объединение «Ассоциация молодых художников» (основано в 1957) вошли живописцы, работавшие в духе абстрактного экспрессионизма. Позднее они присоединились к худож. движению «Неформальное искусство», крупнейшими представителями которого стали Пак Со Бо, Ким Чхан Йол и Юн Мён Но; оно определило развитие иск-ва РК 1-й пол. 1960-х гг., а также повлияло на художников традиц. направления: в частности, работы живописцев группы «Мунхимхве» («Лес китайской туши») отличают упрощённые формы и использование элементов абстрактной живописи. Продолжает развиваться скульптура (из дерева, бронзы, терракоты); ведущие мастера – Юн Хё Джун, Квон Джин Гю, Ким Ген Сын; в русле европ. модернизма во 2-й пол. 20 в. работали Ким Ён Хак, Чон Сан Бом, Мин Бок Джин, Ким Джон Ён, Ким Джун Сук; масштабные инсталляции создавал Пак Нам Джун. Вне осн. худож. течений находилось творчество Ким Хван Ги, работавшего во Франции и США в духе абстракционизма и «живописи цветовых полей», близкого сюрреализму Ким Ги Чхона и Пак Сэн Гвана, развивавшего темы буддизма и шаманизма в модернистском ключе, но также и под влиянием япон. и кор. традиц. живописи. В 1970-е гг. ведущую роль в худож. жизни РК играло объединение «Монохром»: абстрактные работы в нейтральных, серых или коричневых тонах были призваны вызвать у зрителя медитативное настроение. В 1980-е гг. движение «Сумукхва» («Тушь»), которое возглавляли Сон Су Нам и Хон Сок Чан, ставило перед собой схожие задачи, решаемые с помощью развитой техники живописи тушью.
Реакцией на иск-во модернизма стало в кон. 20 в. течение «Минджун мисул» («Народное иск-во»), связанное с демократич. обществ. движением 1980-х гг. Художники О Джун, Им Ок Сан и Син Хак Чхол в реалистич. манере создавали работы социально-критич. направленности, в которых нашли отражение изменения в юж.-кор. обществе, вызванные быстрой индустриализацией страны.
Автор раздела: Н. И. Фролова.
Музыка
Муз. культура страны в значит. степени ориентирована на зап. образцы. На театральных сценах ставятся европ. классич. оперы (в 1948 Оперная ассоциация впервые в стране поставила европ. оперу – «Травиату» Дж. Верди), мн. кор. музыканты получили образование за границей (в т. ч. в США, с кон. 1980-х гг. также в СССР, затем в России). В 1980–90-х гг. при поддержке государства традиц. классическая и нар. муз. культура стали возрождаться. Работа по сохранению и развитию нац. муз. наследия ведётся под рук. Гос. центра традиц. музыки и танца в Сеуле (основан в 1951 как Нац. ин-т классич. музыки); в муз. учебных заведениях изучается игра на классич. кор. инструментах. Среди традиц. исполнителей – певцы Ли Чу Ван, Ан Пи Чхви, Ким Ок Сим; инструменталисты Сон Кым Рён, Син Кве Дон (цитра каягым), Ли Сон Гё (поперечная флейта тэгым). Развиваются новые виды музыки, в которых соединяются зап. муз. формы и техники композиции (в т. ч. авангардные) и кор. традиционные муз. инструменты и стили (включая старинную церемониальную музыку). Среди музыкантов этого направления: певец и исполнитель на цитре комунго Ким Ки Су; исполнитель на каягыме и композитор Хван Пён Ги; композиторы Ли Сун Джэ, Ли Сан Ю – авторы опер на традиц. кор. сюжеты. Мировую известность получили композиторы Юн И Сан, Ан Ик Тхэ (автор Гос. гимна). Музыканты РК в значит. степени интегрированы в мировую исполнительскую культуру, междунар. признание получили пианист Пэк Кон У, скрипачи Ким Ён Ук, Кан Тон Сок, пианист и дирижёр Мюнг Ван Чунг (Чон Мён Хун), скрипачка Чун Кюн Вэй, певицы Суми Йо, Ли Хё Ри, Син Ён Ок, Хон Хе Гён, хормейстер На Ён Су. Среди известных музыковедов – Ли Хе Гу, Чан Са Хун.
В быту и в сфере прикладной музыки широко популярны лирич. песни, в которых европ. муз. стилистика (простая тональная гармония, симфонич. оркестр) комбинируется с текстами на кор. яз. Распространены джаз, с 1960-х – нач. 1970-х гг. – электрогитара и рок-музыка амер. образца, в дальнейшем стали широко применяться электронные инструменты и синтезаторы (в т. ч. кор. произ-ва), развиваются специфич. формы поп-музыки. В 1980-х гг. в муз. культуру РК проникло влияние совр. япон. музыки.
Центр муз. жизни – Сеул с его широко развитой сетью театральных, концертных, науч. и образоват. учреждений. В концертном зале Культурного центра им. Седжона (1978) установлен большой орган. Др. крупные муз.-культурные центры: Сеульский центр искусств (1988–93); Дом оперы (в него входят Оперный театр, большой и малый концертные залы). В Сеуле работают также: Нац. театр РК (один из крупнейших в Азии), при нём – Нац. оркестр традиц. инструментов (1995); Нац. оперная труппа (1962) и Нац. хор (1973; были объединены, с 2000 самостоят. коллективы); Оперная труппа Ким Чак Ёна (основана в 1968); Гор. хор Сеула (1978); Гос. труппа чхангык (кор. муз. драма); Симфонич. оркестр Кор. радиокорпорации (Кей-Би-Си, 1956); Сеульский филармонич. оркестр (1948); Кор. симфонич. оркестр (1985). Симфонич. оркестры есть в Пусане, Тэгу, Инчхоне и др. городах (всего ок. 30 оркестров). В 1993 открыта Нац. школа музыки – 1-я в РК консерватория зап. типа. Проводятся ежегодные фестивали: Нац. фольклорный, Сеульский музыкальный, Традиционной кор. музыки памяти Нанге (Пак Ён) в Йондоне и др.
Танец
В 1945 в Сеуле был создан Организационный к-т Фонда кор. танца, в 1946 – Исследоват. ин-т кор. танца и Ассоциация иск-ва кор. танца во главе с Цой Тэк Воном. Хан Тон Гин открыл здесь балетный класс и создал Театр балета (открылся спектаклем «Сильфиды» на муз. Ф. Шопена в хореографии М. М. Фокина 7.10.1947). Среди постановок Театра балета: фрагменты из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского (1947), «Фазан» (1949), «Любовь к розам» и «Русалочка» (1950) на муз. Ким Хи Джо.
Соединение кор. и европ. танцевальных традиций нашло выражение в творчестве балетмейстера Лим Сон Нама. Выпускник Токийского ин-та балета Хаторисимада, он работал в РК с 1953. В 1962 под его руководством в Сеуле был основан Нац. театр танца (с 1969 Нац. балет Кореи). Среди постановок Лим Сон Нама: «Поклонение Будде» Кан Со Кхи (1970), «Сон Духа Земли» Ли Нам Су (1974), «Чхоён» Ким Хи Джо (1981), «Печальная песнь Корё» Чхве Дон Сона (1990). Последователем Лим Сон Нама стал Со Чондж, в 1985 возглавивший Балетную труппу Муриран (Сеул). Наряду с Нац. балетом Кореи одна из крупнейших танцевальных трупп – компания «Юниверсал» (1984, Сеул; филиал в Пундане), в 1998–2007 её арт-директором являлся О. М. Виноградов. На основе техник кор. танца и танца модерн в стране сформировалось новое направление – «creative dance». Среди танцевальных коллективов К.: «Чханмухве» («Творческий танец»), «Белый балет», Сеульский театр совр. балета, Балетная труппа Сеульского ун-та им. Седжона, танцевальная компания LDP, Лаборатория движения «Садари» (Сеул). В К. и за рубежом работают артисты: Кан Су Джин, Ким Ён Голь, Ким Чи Ён, Ким Се Ён, Ким Джу Вон, Чан Ын Гю, Ом Джэ Ён, Кан Е На, Хван Хэ Мин, Чо Хён Гён и др. Значит. вклад в балетоведение внесли Пак Ён Гу, Чо Дон Хва, Чхэ Хи Ван, Мун Эр Ён, Ким Тхэ Вон, Чан Гва Нёль и др. Первая кафедра танца открылась в 1963 в женском ун-те Ихва в Сеуле. В 1993 академия балета образована при Нац. балете. Ежегодно проводятся: Междунар. фестиваль пантомимы в Чхунчхоне (с 1989), Междунар. фестиваль танцующих масок в Андоне (с 1997), Междунар. конкурс танца в Сеуле (с 2004).
Автор(ы) раздела: В. И. Максимов, Ли Санъиль.
Театр
Драматический театр. В 1945 в Сеуле возникло театральное объединение; в него вошли коллективы, придерживавшиеся коммунистич. идеологии. В том же году Ли Кван Ре создал театр «Нац. сцена», чей репертуар составляли совр. пьесы на историч. сюжеты и по мотивам легенд, а также повествующие о борьбе с япон. оккупантами. После 1948 прокоммунистические труппы переехали в КНДР. В Сеуле в 1950 образован Нац. театр РК. Основу его репертуара составили совр. драматургия, историч. пьесы и мировая классика (У. Шекспир, Мольер, Ф. Шиллер и др.). В течение мн. лет Нац. театром руководил Ли Хэ Лян, обучавшийся театральному иск-ву в Японии, в 1950-х гг. работавший в США. Он поставил ок. 200 спектаклей, ориентируясь на европ. традиции и Станиславского систему. На рубеже 20–21 вв. в Нац. театре наряду с корейскими работают и приглашённые режиссёры («Ричард III» Шекспира, 1995, реж. Квон Сон Док; «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда, 1996, реж. Ким Ван Су; «Британик» Ж. Расина, 2000, реж. Д. Месгиш). В 1957 в Сеуле начал возрождаться театр «Вонгакса» (открылся в дек. 1958), в котором эксперим. труппы ставили совр. зап. драматургию (Т. Уильямс, Дж. Осборн), в 1962 открылся Драматич. центр, где шли пьесы Э. Ионеско, Ж. Ануя, М. Фриша, Ф. Дюрренматта, в 1973 – Дворец возрождения нац. культуры, самый крупный в то время театральный центр Азии. С нач. 1970-х гг. получил развитие театр мадангык (маданг – открытая площадка), объединяющий традиц. и европ. зрелищные формы. Представления проходят на открытом воздухе без декораций и бутафории. Зрители располагаются вокруг актёров. Спектакли, обычно затрагивающие острые актуальные проблемы, включают и танец без муз. сопровождения. Среди театральных деятелей нач. 21 в.: Пак Ге Бэ, Чон Вун Бонг, Джо Хен Гон, Ким У Джин, Пак Сын Хи, Ю Чхи Джин. Среди театров Сеула: «Чондон», «Мичху», «Нанта»; спектакли также проходят в Центре искусств Арко и в небольших театрах на ул. Тэханно. Театры работают в Пусане, Сувоне и др. Ежегодно проводятся Междунар. театральные фестивали в Сеуле (с 1977) и Кочхане (с 1989), театральный фестиваль в Сувоне (с 1996), «Сеул фриндж фестивал» (с 1998).
Кукольный театр. После освобождения страны от япон. оккупации первый спектакль проф. театра кукол был дан 15.8.1948 (День независимости) в здании посольства США в Сеуле. Во время Кор. войны 1950–53 действовали неск. фронтовых бригад с агитац. кукольными представлениями. В 1960 возникли Ассоциация сеульского кукольного театра, Ассоциация кор. кукольного театра, Ассоциация совр. кукольного театра. С 1961, с началом вещания кор. нац. телевидения, одной из новых форм развития кукольного театра стало участие в телепрограммах. В 1979 создан Кор. центр Междунар. союза деятелей театра кукол (UNIMA), что открыло пути к взаимообогащению нац. и зап. традиций. Среди созданных в этот период проф. театров кукол: «Коктунорымпе Оритгуванде» под рук. режиссёра и актёра Ли Гён Хи, «Янджу Белсанде» под рук. режиссёра и художника Ан Джон Ы. В 1980–2000-х гг. в Сеуле проф. кукольные труппы работают в Малом зале театра «Конган Саранъ», театрах «Сэмто Парансе» и «Кумнаму». Спектакли проходят также в залах крупных универмагов, школах, университетах и развлекательных парках. В Сеуле и Пусане проводятся междунар. фестивали кукольных театров.
Кино
Становление кор. кинематографа, начавшееся в сер. 1940-х гг. («Свобода торжествует» Чхве Ин Гю, 1946), тормозили политич. и экономич. неустойчивость, война между Севером и Югом. Возрождение киноиндустрии произошло в РК после 1953. Господствующим жанром, как и в колониальный период, оставалась мелодрама. Успехом пользовался ф. «Сказание о Чхунхян» (1955, реж. Ли Гю Хван) – экранизация анонимной повести 19 в. Расцвет нац. кино пришёлся на 1960-е гг. В центре внимания оказалась проблема слома традиц. ценностей и норм в период модернизации страны. Ведущим персонажем мн. фильмов стала сильная женщина, самостоятельно определяющая свою судьбу. Расширился жанровый диапазон, появились криминальные, костюмные и воен. драмы, приключенч. фильмы с элементами боевых искусств, бытовые комедии. Зарождалось авторское кино. В РК осваивали опыт Голливуда и итал. неореализма, обратились к собств. культурному наследию, адаптируя для экрана нац. зрелищные и повествоват. формы. Свободу самовыражения в этот период ограничивали жёсткая политич. цензура и офиц. курс на поощрение в кино антикоммунистич. пропаганды. Среди ведущих режиссёров 1960-х гг.: Ким Ки Ён («Служанка», 1960), Кан Дэ Джин («Извозчик», 1961, пр. Мкф в Зап. Берлине), Ю Хён Мок («Шальная пуля», 1961), Ким Су Ён («Деревня на берегу моря», 1965), Син Сан Ок («Жизнь женщины», 1968). В 1970-х гг. кинематограф РК вступил в полосу затяжного кризиса, преодолённого во 2-й пол. 1980-х гг. в ходе постепенной демократизации страны. Центр. темой мн. картин стала проблема духовного поиска, их авторы обращались к опыту традиц. религий: буддизма («Мандала», 1981, реж. Им Квон Тэк; «Почему Бодхидхарма пошёл на восток», 1989, реж. Пэ Ён Гюн), кор. шаманизма («Человек с тремя гробами», 1987, реж. Ли Чхан Хо). Появились фильмы сатирич. направленности («Чильсу и Мансу», 1989, реж. Пак Кван Су). В нач. 1990-х гг. произошла смена творч. поколений, в критике появилось понятие «кор. новой волны». На рубеже 1990–2000-х гг. в нац. прокате кино РК успешно конкурирует с голливудской продукцией. Особым успехом пользуются фильмы массовых жанров: шпионский триллер «Шири» (1999, реж. Кан Дже Гю), комедия «Моя жена – гангстер» (2001, реж. Чхве Джин Гю), лирич. комедия «Дрянная девчонка» (2001, реж. Квак Чэ Ён), психологич. триллер «Воспоминания об убийстве» (2003, реж. Пон Джун Хо), остросюжетный фильм о спецназе «Сильмидо» (2003, реж. Кан У Сок), костюмная мелодрама «Король и шут» (2005, реж. Ли Джун Ик). Мн. картины посвящены последствиям войны 1950–53, трагедии разделения Корейского п-ова («Объединённая зона безопасности», 2000, реж. Пак Чхан Ук; «Братство», в отеч. прокате «38 параллель», 2004, Кан Дже Гю). Среди ведущих мастеров кино рубежа 20–21 вв. – Пак Кван Су («Восход», 1999, пр. Мкф в Локарно), Чан Сон У («Ложь», 1999), Им Квон Тэк («Чуньхьян», 2000), Хон Сан Су («Девственница, раздетая её холостяками», 2000), Ли Чхан Дон («Оазис», 2002, пр. Мкф в Венеции), Ким Ки Дук («Самаритянка», 2004, пр. Мкф в Берлине), Пак Чхан Ук («Oldboy», 2004, пр. Мкф в Канне). Значит. число фильмов производится совм. с Китаем, Японией (запрет на демонстрацию в РК япон. фильмов снят только в кон. 1990-х гг.), европ. государствами. Проф. кадры для киноиндустрии готовит Кор. академия киноискусства в Сеуле (KAFA, основана в 1984), кинематографич. образование можно получить также в частных ун-тах. С 1996 в Пусане проводится Междунар. кинофестиваль (один из самых значительных в Азии). С 2000 в Чонджу ежегодно проходит Междунар. фестиваль цифрового и эксперим. кино.
Автор раздела: С. Н. Анашкин.
Иллюстрации:
Национальный парк Пукхансан. Архив БРЭ;
Инаугурация Ли Сын Мана в должности президента Республики Корея. 15. 8.1952. Архив БРЭ;
Разгон демонстрации студентов, протестующих против планов правительства нормализовать отношенияс Японией.Сеул. 13. 4.1965. Архив БРЭ;
Президент Российской ФедерацииД. А. Медведев и Президент Республики Корея Ли Мён Бак во время переговоров в Москве. 29. 9.2008. Архив БРЭ;
Морской порт Пусан. Архив БРЭ;
Плакат Олимпийских игрв Сеуле. 1988. Архив БРЭ;
Музей Родена в комплексе штаб-квартиры компании «Samsung». Сеул. 1997. Архитектурное бюро KPF. Архив БРЭ;
Сцена из представления уличного театра кукол в Сеуле. Архив БРЭ;
Кадр из фильма «Oldboy». Режиссёр Пак Чхан Ук. 2004. Архив БРЭ.