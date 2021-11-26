ЛОПЕС АНРИ

ЛОПЕС (Lopés) АНРИ - кон­го­лез­ский про­за­ик , государственный дея­тель.

Пи­шет на французском языке. В 1949-1965 годы жил во Фран­ции. Окон­чил факультет литературы и гу­ма­ни­тар­ных на­ук Па­риж­ско­го университета (1963). В 1957-1965 годы член комитета Фе­де­ра­ции африканских уча­щих­ся во Фран­ции. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, Лопес за­ни­мал­ся пре­по­дава­тель­ской дея­тель­но­стью. Министр национального об­ра­зо­ва­ния (1969-1971), министр иностранных дел (1972-1973), пре­мьер-министр (1973-1975), министр фи­нан­сов (1977-1980) Народной Рес­пуб­ли­ки Кон­го (НРК). С 1976 года жи­вёт в Па­ри­же . Заместитель Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЮНЕСКО (1981-1998).

Де­бю­ти­ро­вал сборником «Рас­ска­зы о три­ба­лиз­ме» («Tribaliques», 1971), на­прав­лен­ным про­тив пе­ре­жит­ков ро­до-пле­мен­ных от­но­ше­ний (три­ба­лиз­ма) и ко­ло­ни­аль­но­го ком­плек­са в соз­на­нии со­оте­че­ст­вен­ни­ков. Про­из­ве­де­ния 1970-х годов в реа­ли­стичной ма­не­ре опи­сы­вают со­ци­аль­ные кон­тра­сты в жиз­ни НРК - бла­го­по­лу­чие пра­вя­щей эли­ты и бед­ст­вен­ное по­ло­же­ние про­сто­го на­ро­да. В ро­ма­не «Но­вый ро­манс» («La nouvelle romance», 1976; русский перевод 1985) Лопес изо­бра­зил аф­ри­кан­ских «пар­ве­ню» 1970-х годов, сме­нив­ших фран­цу­зов на административных по­стах и унас­ле­до­вав­ших по­ро­ки сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков. В ро­ма­нах «Без там-та­ма» («Sans tam-tam», 1977) и «Смех сквозь слё­зы» («Le Pleu­rer-rire», 1982) вы­сту­пил с кри­ти­кой кор­руп­ции и не­ве­же­ст­ва вла­сти, про­тив пре­сле­до­ва­ния ина­ко­мыс­лия. В про­из­ве­де­ни­ях па­риж­ско­го пе­рио­да пре­ва­ли­ру­ет рет­ро­спек­тив­ность, по­яв­ля­ет­ся реф­лек­си­рую­щий ге­рой, стра­даю­щий от раз­двое­ния ме­ж­ду ми­ром «чёр­ных» и ми­ром «бе­лых»: ро­ма­ны «В по­ис­ках Аф­рик» («Le chercheur d’Af­ri­ques», 1990), «На дру­гом бе­ре­гу» («Sur l’autre rive», 1992), «Ли­лия и флам­буа­ян» («Le lys et le flamboyant», 1997).