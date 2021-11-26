ЛОПЕС АНРИ
ЛОПЕС (Lopés) АНРИ - конголезский прозаик, государственный деятель.
Пишет на французском языке. В 1949-1965 годы жил во Франции. Окончил факультет литературы и гуманитарных наук Парижского университета (1963). В 1957-1965 годы член комитета Федерации африканских учащихся во Франции. Вернувшись на родину, Лопес занимался преподавательской деятельностью. Министр национального образования (1969-1971), министр иностранных дел (1972-1973), премьер-министр (1973-1975), министр финансов (1977-1980) Народной Республики Конго (НРК). С 1976 года живёт в Париже. Заместитель Генерального секретаря ЮНЕСКО (1981-1998).
Дебютировал сборником «Рассказы о трибализме» («Tribaliques», 1971), направленным против пережитков родо-племенных отношений (трибализма) и колониального комплекса в сознании соотечественников. Произведения 1970-х годов в реалистичной манере описывают социальные контрасты в жизни НРК - благополучие правящей элиты и бедственное положение простого народа. В романе «Новый романс» («La nouvelle romance», 1976; русский перевод 1985) Лопес изобразил африканских «парвеню» 1970-х годов, сменивших французов на административных постах и унаследовавших пороки своих предшественников. В романах «Без там-тама» («Sans tam-tam», 1977) и «Смех сквозь слёзы» («Le Pleurer-rire», 1982) выступил с критикой коррупции и невежества власти, против преследования инакомыслия. В произведениях парижского периода превалирует ретроспективность, появляется рефлексирующий герой, страдающий от раздвоения между миром «чёрных» и миром «белых»: романы «В поисках Африк» («Le chercheur d’Afriques», 1990), «На другом берегу» («Sur l’autre rive», 1992), «Лилия и фламбуаян» («Le lys et le flamboyant», 1997).