ЛОМЕЙСКИЕ КОНВЕНЦИИ
ЛОМЕЙСКИЕ КОНВЕНЦИИ - соглашения об ассоциации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (группа стран АКТ) со странами Европейского экономического сообщества (ЕЭС, в дальнейшем - Европейского союза, ЕС) в 1975-2000 годы.
Цель Ломейских конвенций - установление особых торгово-экономических отношений с развивающимися странами АКТ (в особенности с бывшими колониями Великобритании, Голландии, Бельгии и Франции) и помощь им. Наименование Ломейских конвенций закрепилось по названию столицы Того города Ломе, где в феврале 1975 года было подписано первое соглашение. Главная идея Ломейских конвенций - содействие экономическому, культурному и социальному развитию стран АКТ, консолидация и развитие их отношений с ЕС в духе солидарности и взаимной заинтересованности. Кроме того, Ломейские конвенции –- первый в истории многосторонний механизм международно-правового урегулирования инвестиционных споров; 3-я и 4-я Ломейские конвенции предусмотрели распространение арбитража даже на случаи отсутствия контрактных отношений между сторонами, поэтому соответствующая статья Ломейских конвенцмй считается значительным концептуальным достижением в области арбитражного разбирательства.
Отношения между странами - участницами конвенций регулируются тремя основными органами - Советом министров, Комитетом послов, Объединённой ассамблеей. Совет министров ЕС-АКТ образуют члены Совета министров ЕС, Европейской комиссии, представители правительств стран АКТ; Объединённая ассамблея состоит из парламентариев всех подписавших Ломейские конвенции стран или представителей стран, где нет парламента. Спорные вопросы, возникающие при работе Совета министров, передаются на рассмотрение 3 арбитрам (по одному от ЕС, АКТ и Совета министров), решение которых обязательно для любого участника Ломейских конвенций.
Первая Ломейская конвенция (Lomé I) подписана 9 странами ЕЭС и 46 странами группы АКТ на период действия с 1975 по 1980 год; в ходе её выполнения к ней присоединились ещё 14 государств. Конвенция во многом отвечала перестройке международных экономических отношений на демократической основе, к чему стремились вновь образовавшиеся развивающиеся страны. Ломейской конвенции предшествовало подписание соглашений о торгово-экономических отношениях с развивающимися странами Тропической Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов - бывшими колониями Италии, Великобритании и других стран. С 1975 года стал функционировать Центр промышленного сотрудничества, предоставляющий ценную информацию для потенциальных инвесторов из стран «Общего рынка» о возможностях вложения капитала в выгодные проекты в странах АКТ. Преференциальный доступ основывался на системе квот для таких товаров, как сахар и говядина, конкурирующих с сельским хозяйством ЕЭС. Для экономической помощи и инвестиций 1-я Ломейская конвенция предусматривала выделение 3 млрд. экю. Её целью было предоставление странам АКТ дополнительных торговых преимуществ, позволяющих ускорить темпы роста их торговли со странами ЕЭС для сбалансирования взаимного торгового обмена. Приоритетным направлением было создание инфраструктуры - строительство дорог, мостов, госпиталей и школ, а также поддержка сельского хозяйства.
По второй Ломейской конвенции (Lomé II), предусматривающей рост помощи и инвестиций, подписавшие её развивающиеся страны стали получать льготные кредиты Европейского фонда развития (ЕФР), специально созданного в соответствии с Римским договором (1957) для льготного кредитования ассоциированных с ЕЭС развивающихся стран. Его объём на период действия конвенции (1981-1985) был установлен в размере более 5,5 млрд. экю. В 1970-е годы в связи с товарно-сырьевым кризисом и необходимостью адаптировать страны АКТ к новым последствиям образованы различные фонды как новые инструменты ЕФР: для стабилизации выручки стран АКТ от экспорта сельско-хозяйственной продукции (Stabex) и от экспорта минерального сырья (Sysmin) с целью защиты экспортёров от колебаний мировых цен на эти виды сырья. Уже в этот период 99,5% товаров стран АКТ ввозились в ЕЭС беспошлинно. Страны АКТ также получали ординарные и льготные кредиты от Европейского инвестиционного банка, льготную ставку которого для них субсидировал ЕФР.
Третья Ломейская к.онвенция (Lomé III), подписанная в 1984 году и вступившая в силу в марте 1985 года(по торговым отношениям) и в мае 1986 года (по помощи), действовала по 1990 год и предусматривала рост обязательств со стороны ЕС до 8,5 млрд. экю. Основное внимание в ней переместилось со стимулирования промышленного развития на самодостаточное развитие на основе самообеспеченности и продовольственой безопасности.
Четвёртая Ломейская конвенция (Lomé IV), подписанная в 1989 году сроком на 10 лет 15 странами ЕС и 70 странами АКТ, предусматривала, помимо торгово-экономических отношений, сотрудничество в социальной области и культуре, улучшение положения женщин, защиту окружающей среды, диверсификацию экономик АКТ. На первые 5 лет её действия выделялось 12,9 млрд. экю (в т. ч. на сохранение тропических лесов). Отношения государств АКТ с развитыми странами строились на дифференцированном подходе: дополнительные льготы предусматривались для наименее развитых стран. В 1995 году 4-я Ломейская конвенция была дополнена, в т. ч. были оговорены в качестве условия финансовой помощи соблюдение прав человека и демократических норм страной-реципиентом, а при их нарушении - даже возможность замораживания торговых отношений и помощи со стороны ЕС.
Ломейские конвенции могут рассматриваться как уникальная и продуктивная модель торговых и экономических связей развитых и развивающихся стран. В то же время с начала подписания Ломейских конвенций ряд стран ЕС выступал за унификацию отношений Союза со всеми развивающимися странами, без региональных «предпочтений», на которых строилась концепция «регионализации».
В июне 2000 года, после четверти века существования Ломейских конвенций, подписано новое соглашение о торговле и помощи между ЕС и 71 страной АКТ, которое заменило 4-ю Ломейскую конвенцию, сохраняя главную идею конвенций, и получило назв.ание Соглашение Котону (Cotonou, Бенин); рассчитано на 20 лет. Ломейские конвенции трансформируются в систему соглашений о торговле и сотрудничестве с отдельными странами. Некоторые наиболее бедные страны АКТ будут продолжать обладать свободным доступом на европейские рынки - ЕС предоставил наименее развитым странам особые торговые концессии, а наиболее успешные из развивающихся стран будут иметь региональные соглашения о свободной торговле с ЕС. При этом 3 основных органа, образованных для функционирования Ломейских конвенций, сохранились.
В отличие от Ломейских конвенций, Соглашение Котону не особенно выгодно для стран АКТ, т. к. соглашения о свободной торговле требуют взаимной, а не односторонней отмены пошлин. Но для ослабления остроты проблемы задолженности развивающихся стран все специальные займы по предыдущим Л.омейским конвенциям преобразованы в субсидии. Соглашение Котону признаётся ЕС как наиболее многообещающее и масштабное соглашение о торговле и помощи, когда-либо заключавшееся между развитыми и развивающимися странами.
По мере либерализации международной торговли и расширения международных экономических отношений преференциальный режим отношений между странами ЕС и АКТ постепенно объективно ослабляется. Кроме того, он подвергается критике со стороны других развивающихся стран, не входящих в АКТ, и не согласуется с политикой ВТО по созданию равных условий для всех стран-экспортёров. В 1995 году правительство США подавало петицию в ВТО о том, что нормы 4-й Ломейской конвенции противоречат правилам этой международной организации. В 2005 году Комиссией ЕС предложена Европейскому союзу «Африканская стратегия», показывающая заинтересованность стран ЕС в воплощении в странах Африки «Целей развития», объявленных в Декларации тысячелетия ООН.