БЕНИН (Народная Республика Бенин)

Западноафриканское государство на побережье Гвинейского залива, до 1975 — Дагомея.

Колониальное владение Франции с 1893, в 1904 включена в состав Французской Западной Африки; с 1946 статус заморской территории, с 1958, после референдума, проведенного среди всех членов Французского Союза, получила статус Республики Дагомея в его составе. Независимость провозглашена 1 августа 1960.

Государственность (вождества) у отдельных народов на территории Бенина известна по описаниям португальцев, начавших проникновение в этот регион в XV в.

С XVII в. закрепившиеся на побережье европейские державы вовлекли африканские народы (наиболее крупные — фон, аджа, йоруба) в работорговлю (см. Рабство). Искаженное название главного города племенного объединения фон — Абомей дало название государству Дагомея, с которым европейские работорговцы вели наиболее регулярный и масштабный торг. Часть побережья Гвинейского залива, включая Дагомею, с XVII в. получила название «Невольничий берег».

В дальнейшем войны для захвата и перепродажи европейским работорговцам «живого товара» определяли взаимоотношения народов Дагомеи. Часто местные правители продавали в рабство и собственных подданных. Ежегодный объем работорговли в период ее расцвета на рубеже XVII—XVIII вв. составлял более 20 тыс. чел. Работорговля «через замок» (европейские укрепленные фактории на побережье, например Порто-Ново) помогла Дагомее, основная территория которой находилась в саванной зоне на удалении от побережья, встать наравне с сильными государ­ствами Ойо (в совр. Нигерии ) и Ашанти (в совр. Гане).

После формального запрещения работорговли европейскими дер­жавами в первой четверти ХIX в. нелегальный вывоз рабов, продолжавшийся до 1885, постепенно был заменен торговлей различными видами с.-х. продукции, преимущественно пальмовым маслом.

Усилиями французских компаний был создан район влияния между владениями Великобритании в дельте Нигера и Германии (Того), затем — протекторат в Порто Ново (1863).

Война с правителем Дагомеи Беханзином в 1892—1893 привела к установлению французского протектората над всей Д., в 1900 она была объявлена колонией Франции с постепенным подчинением других внутренних районов.

В добавление к Порто-Ново (административный центр, 260 тыс. чел. в 2012) были построены порт Котону (900 тыс. чел. в 2012) и железная дорога длиной почти в 500 км от этого крупнейшего торгового центра в глубь страны. Инфраструктура страны, рабочая сила и тропическое с.-х. сырье активно использовались Францией в период Первой и Второй мировых войн . В межвоенный период колониальное общество быстро развивалось, значительно увеличилось число дагомейцев, получивших начальное образование в миссионерских школах.

После Второй мировой войны представители интеллектуальных кругов получили возможность избрать Национальную ассамблею (совещательный орган при губернаторе), избирались в члены Национального собрания Франции. Еще до получения независимости в 1960 наиболее сложной проблемой для несовершенной политической системы страны стал регионализм. Многочисленные общественно-политические организации, созданные на региональной и даже племенной основе, не желали поступаться своими амбициями и по-настоящему так и не стали политическими партиями. Унаследованная из колониального прошлого социально-экономическая отсталость, соединенная с политической разобщенностью, создали ситуацию политической нестабильности в молодом государстве.

В стране произошло 6 переворотов (4 военных), сменили друг друга 20 гражданских и военных правительств. Это завершилось в 1970, когда был создан триумвират ранее свергнутых президентов Мага, Апити и Ахомадегбе. Но и они были свергнуты в 1973.

Сформированное майором Матье Кереку военное правительство провозгласило в 1975 курс на создание «марксистско-ленинского государ­ства», начало национализацию основных промышленных объектов, банков, активизировало связи со странами Восточного блока, прежде всего с СССР и КНР , сформировало однопартийную систему.

После 1989, с прекращением существования Восточного блока, Б. претерпел очередную трансформацию — была восстановлена многопартийность, диверсифицированы внешние связи, реорганизована экономическая система по образцам, предложенным Всемирным банком, МВФ и основными западными странами-донорами. Социальные издержки реформирования экономики усилили напряженность в обществе.

В 1996 при поддержке 53 % избирателей на очередных выборах к власти вернулся М. Кереку, предложивший «демократическое обновление и создание правового государства с процветающей экономикой». Свой успех он подтвердил и на выборах 2001 (84 % голосов), а его сторонники — Союз за будущее Бенина (Union pour le Bénin du futur) завоевали в 2003 большинство в Национальном собрании.

Сменивший «старого нового президента» в 2006 «независимый» Томас Яи сделал ставку на ускорение экономического роста и борьбу с коррупцией и удержал симпатии большинства избирателей в 2011, сохранив пост президента и главы правительства на очередные пять лет.

Б. остается одним из наименее развитых государств, по доходам на душу населения (1700 долл. США в год, 2012) он занимает 198-е место в мире. Более половины от общей численности населения (9,5 млн чел.) моложе 24 лет. Страна почти полностью обеспечивает себя продоволь­ствием, но около 40 % населения живет за чертой бедности. Ограниченные энергетические ресурсы, главный экспортный продукт — хлопок. Важнейшие экономические партнеры — Китай (32 % внешнеторгового оборота), Франция (ок. 12 %).

Автор статьи: Н. Г. Щербаков.

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