АЗИКИВЕ, Бенджамин Ннамди (англ. Azikive Benjamin Nnamdi)

Общественный деятель, журналист, политик, первый президент Федеративной Республики Нигерия (01.11.1963–15.01.1966).

Из семьи колониальных служащих, по национальности игбо, образование — миссионерские школы и колледжи Нигерии, университеты США, докторская степень университета Линкольна (Пенсильвания, США). С середины 30-х активно занимается политической журналистикой в Великобритании и ее западноафриканских колониях, основал нескольких популярных изданий антиколониальной направленности; псевдоним Зик постепенно стал своеобразным политическим символом. В годы Второй мировой войны участвует в деятельности западноафриканских общественно-политических организаций, стремившихся реализовать принципы Атлантической хартии , один из основателей и председатель Национального совета Нигерии и Камеруна (НСНК), лидер неформального радикального движения «зикистов». За счет союзов с региональными партиями неоднократно добивался высших постов в системе колониальной службы. Генерал-губернатор колонии в переходный период накануне провозглашения независимости. Сохранял популярность несмотря на частые обвинения в коррупции формируемых им коалиционных правительств , отстранен от власти в результате первого в череде военных переворотов в Нигерии. Поддержал с оговорками сепаратизм соплеменников игбо в Республике Биафра, в годы гражданской войны (1966–1970) выполнял посреднические миссии по примирению правительства Оджукву и федеральных властей. Канцлер Лагосского университета (1972), вернулся в политику под лозунгами компромисса военных властей и гражданских политиков, безуспешно баллотировался на пост президента в 1979 и 1983. В последние годы отошел от политической жизни и работал над мемуарами.

Автор статьи: Н. Г. Щербаков.