АНТАНАНАРИВУ (малаг. Antananarivo-город тысячи "воинов"). 1896‒1977 ‒ Тананариве (Tananarive)

Столица Республики Мадагаскар и административный центр одноименной провинции.

Расположен на Высоком плато в центральной части острова, на высоте около 1400 м. над уровнем моря. Население - 1 906, 387 тысяч человек (2008 год). Известен с начала 17 века, назывался Аналаманга (Analamanga - «Красивый лес»). В 1794 годустал столицей царства Имерины , в 1810 году - Малагасийского королевства, с 1896 года - колониальной администрации, с 1960 года - независимой Республики Мадагаскар.

Главный политический и экономический центр страны. Место нахождения высших органов исполнительной и законодательной власти. Здесь расположены промышленные предприятия и банки; крупные научные и культурные учреждения, например, Малагасийская Национальная академия наук (основана в 1902 год), университет (1961 год), исследовательские институты, обсерватория, Национальная библиотека; памятники истории и архитектуры (Дворец королевы и Дворец премьер-министра, соборы). Парк Цимбазаза является своеобразным музеем уникальных флоры и фауны Мадагаскара.

Автор статьи: Карташова Л.А.

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