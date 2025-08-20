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Страны Латинской Америки в середине ХХ в. - их состояние, положение в мире, внутренняя и внешняя политика.
Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.
Революция на Кубе - что к ней привело, как развивалась и чем закончилась. Переход Кубы к социалистическому развитию как итог.
Эрнесто Че Гевара и его роль в истории Латинской Америки. Революции и гражданские войны в Центральной Америке, и реформы в странах Латинской Америки в 1950—1970-х гг.
Преобразования «Народного единства» в Чили, кризис реформ и военный переворот в государстве - что спровоцировало, кто герои и к чему все это привело?
История диктаторских режимов в странах Южной Америки. Последующий переход к демократии и усиление левых сил, перспективы и итоги.