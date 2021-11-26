ПИНОЧЕТ УГРАТЕ АУГУСТО
ПИНОЧЕТ УГРАТЕ АУГУСТО - чилийский военный и государственный деятель, генерал (1959 год).
Из небогатой семьи служащего портовой таможни. В 1937 году окончил пехотное училище в Сан-Бернардо, в 1951 году - Высшую военную академию Чили.
В 1956-1959 годах находился в городе Кито (Эквадор), участвовал в создании Военной академии Эквадора.
В последующие годы на службе в армии, преподавал в армейских учебных заведениях. Известен своей жестокостью; в 1967 году подразделение под командованием Пиночета Уграте расстреляло мирный митинг горняков рудника Эль-Сальвадор.
В 1971 году в период пребывания у власти правительства Народного единства назначен командиром гарнизона города Сантьяго. С ноября 1972 года - заместитель министра внутренних дел и командующий сухопутными войсками. Возглавил группу военных, недовольных политикой правительства Народного единства.
11 сентября 1973 года при поддержке американских спецслужб осуществил государственный переворот и захватил власть. Установил военно-террористическую диктатуру, жестоко преследовал оппозицию (во время его правления из Чили эмигрировали около 2 миллионов человек). Отменил конституцию 1925 года, распустил Национальный конгресс, запретил деятельность всех политических партий. Проводил неолиберальный экономический курс, предполагавший разгосударствление и приватизацию предприятий государственного сектора, режим строжайшей экономии. Прагматичность и контроль над финансами, резкое (в 4 раза) сокращение корпуса государственных чиновников, диверсификация экспорта, установление гарантированного ценового минимума на пшеницу и ряд других сельскохозяйственных культур определили поступательное развитие чилийской экономики в правление Пиночета Уграте.
Существенное улучшение экономического положения во второй половине 1980-х годов не сняло социальной и политической напряжённости; в 1983-1986 годы чилийские профсоюзы организовали 3 всеобщие забастовки, на которых выступили с требованиями защиты социально-экономических прав трудящихся, перехода к демократическим формам правления и призывали к прямым, насильственным действиям против властей.
В 1980 году Пиночет Уграте провёл референдум, по результатам которого была принята Конституция страны, провозгласившая Пиночета Уграте президентом на последующие 8 лет.
По итогам референдума 1988 года Пиночет Уграте был лишён права баллотироваться на пост президента на очередной срок. В 1990 году сложил с себя полномочия главы государства, передав власть избранному в 1989 году кандидату от блока партий «За демократию» П. Эйлвину.
В начале 1998 года Пиночет Уграте ушёл в отставку с поста командующего сухопутными войсками, но сохранил за собой (в соответствии с конституцией) пост пожизненного сенатора.
В 1998-2000 годах находился на лечении в Лондоне. В этот период был обвинён Верховным судом Испании в убийстве испанских граждан в период своего президентства; британская сторона отказалась выдать Пиночета Уграте испанским властям, сославшись на его неприкосновенность как пожизненного сенатора.
По возвращении на родину неоднократно обвинялся в многочисленных преступлениях (убийствах, похищениях, пытках людей, наркоторговле, коррупции и так далее), но так и не был осуждён судом, в том числе по причине слабого здоровья.
Автор нескольких книг и мемуаров.
Сочинения:
Sиntesis geografica de Chile, Argentina, Bolivia y Peru. 2 ed. Santiago, 1963;
Geopolиtica de Chile. Mex., 1978;
Geopolиtica. ed. Santiago, 1984;
Geografиa militar: interpretacion militar de los factores geogr9aficos. Santiago, [S.a.];
Camino recorrido: memorias de un Soldado. Santiago, 1990-1994. Vol. 1-3.