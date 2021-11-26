ПИНОЧЕТ УГРАТЕ АУГУСТО

ПИНОЧЕТ УГРАТЕ АУГУСТО - чилийский во­енный и государственный дея­тель, ге­не­рал (1959 год).

Из не­бо­га­той се­мьи слу­жа­ще­го пор­то­вой та­мож­ни. В 1937 году окон­чил пехотное училище в Сан-Бер­нар­до, в 1951 году - Выс­шую во­енную ака­де­мию Чи­ли.

В 1956-1959 годах на­хо­дил­ся в городе Ки­то (Эк­ва­дор), уча­ст­во­вал в соз­да­нии Во­енной ака­де­мии Эк­ва­до­ра.

В по­сле­дую­щие го­ды на служ­бе в ар­мии, пре­по­да­вал в ар­мей­ских учеб­ных за­ве­де­ни­ях. Из­вес­тен сво­ей жес­то­ко­стью; в 1967 году под­раз­де­ле­ние под ко­мандованием Пиночета Уграте рас­стре­ля­ло мир­ный ми­тинг гор­ня­ков руд­ни­ка Эль-Саль­ва­дор.

В 1971 году в пе­ри­од пре­бы­ва­ния у вла­сти пра­ви­тель­ст­ва На­род­но­го един­ст­ва на­зна­чен ко­ман­ди­ром гар­ни­зо­на города Сан­ть­я­го. С но­ября 1972 года - заместитель министра внутренних дел и ко­мандующий су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми. Воз­гла­вил груп­пу во­ен­ных, не­до­воль­ных по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва Народного един­ст­ва.

11 сентября 1973 года при под­держ­ке американских спец­служб осу­ще­ст­вил государственный пе­ре­во­рот и за­хва­тил власть. Ус­та­но­вил во­ен­но-тер­ро­ри­стическую дик­та­ту­ру , жес­то­ко пре­сле­до­вал оп­по­зи­цию (во вре­мя его прав­ле­ния из Чи­ли эмиг­ри­ро­ва­ли около 2 миллионов человек). От­ме­нил кон­сти­ту­цию 1925 года, рас­пус­тил Национальный кон­гресс, за­пре­тил дея­тель­ность всех по­ли­тических пар­тий. Про­во­дил не­оли­бе­раль­ный эко­но­мический курс, пред­по­ла­гав­ший раз­го­су­дар­ст­вле­ние и при­ва­ти­за­цию пред­при­ятий государственного сек­то­ра, ре­жим стро­жай­шей эко­но­мии. Праг­ма­тич­ность и кон­троль над фи­нан­са­ми, рез­кое (в 4 раза) со­кра­ще­ние кор­пуса государственных чи­нов­ни­ков, ди­вер­си­фи­ка­ция экс­пор­та, ус­та­нов­ле­ние га­ран­ти­ро­ван­но­го це­но­во­го ми­ни­му­ма на пше­ни­цу и ряд других сельскохозяйственных куль­тур оп­ре­де­ли­ли по­сту­пательное раз­ви­тие чилийской эко­но­ми­ки в прав­ле­ние Пиночета Уграте.

Су­ще­ст­вен­ное улуч­ше­ние эко­но­мического по­ло­же­ния во второй половине 1980-х годов не сня­ло со­ци­аль­ной и по­ли­тической на­пря­жён­но­сти; в 1983-1986 годы чилийские проф­сою­зы ор­га­ни­зо­ва­ли 3 все­об­щие за­бас­тов­ки, на ко­то­рых вы­сту­пи­ли с тре­бо­ва­ния­ми за­щи­ты со­ци­аль­но-эко­но­мических прав тру­дя­щих­ся, пе­ре­хо­да к де­мо­кра­тическим фор­мам прав­ле­ния и при­зы­ва­ли к пря­мым, на­сильственным дей­ст­ви­ям про­тив вла­стей.

В 1980 году Пиночет Уграте про­вёл ре­фе­рен­дум, по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го бы­ла при­ня­та Кон­сти­ту­ция стра­ны, про­воз­гла­сив­шая Пиночета Уграте пре­зи­ден­том на по­сле­дую­щие 8 лет.

По ито­гам ре­фе­рен­ду­ма 1988 года Пиночет Уграте был ли­шён пра­ва бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост пре­зи­ден­та на оче­ред­ной срок. В 1990 году сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия гла­вы го­су­дар­ст­ва, пе­ре­дав власть из­бран­но­му в 1989 году кан­ди­да­ту от бло­ка пар­тий «За де­мо­кра­тию» П. Эйл­ви­ну.

В начале 1998 года Пиночет Уграте ушёл в от­став­ку с по­ста ко­мандующего су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми, но со­хра­нил за со­бой (в со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей) пост по­жиз­нен­но­го се­на­то­ра.

В 1998-2000 годах на­хо­дил­ся на ле­че­нии в Лон­до­не. В этот пе­ри­од был об­ви­нён Вер­хов­ным су­дом Ис­па­нии в убий­ст­ве испанских гра­ж­дан в пе­ри­од сво­его пре­зи­дент­ст­ва; британская сто­ро­на от­ка­за­лась вы­дать Пиночета Уграте испанским вла­стям, со­слав­шись на его не­при­кос­но­вен­ность как по­жиз­нен­но­го се­на­то­ра.

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну не­од­но­крат­но об­ви­нял­ся в мно­го­численных пре­сту­п­ле­ни­ях (убий­ст­вах, по­хи­ще­ни­ях, пыт­ках лю­дей, нар­ко­тор­гов­ле, кор­руп­ции и так далее), но так и не был осу­ж­дён су­дом, в том числе по при­чи­не сла­бо­го здо­ро­вья.

Ав­тор не­сколь­ких книг и ме­муа­ров.

Сочинения:

Sиntesis geografica de Chile, Argentina, Bolivia y Peru. 2 ed. Santiago, 1963;

Geopo­lиtica de Chile. Mex., 1978;

Geopolиtica. ed. Santiago, 1984;

Geografиa militar: interpreta­cion militar de los factores geogr9aficos. Santi­ago, [S.a.];

Camino recorrido: memorias de un Soldado. Santiago, 1990-1994. Vol. 1-3.

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