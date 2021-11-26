ОРТЕГА СААВЕДРА
ОРТЕГА СААВЕДРА (исп. Ortega Saavedra) Хосе Даниэль - государственный и политический деятель Никарагуа.
Выходец из средних слоёв. Учился на факультете права Центрально-американского университета города Манагуа. С 15 лет участвовал в революционной борьбе против режима клана Сомоса. В 1963 году вступил в Сандинистский фронт Национального освобождения (СФНО; смотри Сандинисты), с 1966 году в составе Национального руководства СФНО, в 1966-1967 годах командующий Центральным фронтом СФНО. В 1967-1974 годах отбывал заключение за нападение на Bank of America. Освобождён вместе с другими заключёнными в обмен на сторонников диктатора А. Сомосы, находившихся в плену у сандинистов. Уехал на Кубу, где прошёл обучение тактике ведения партизанской войны. В 1976 году возвратился в Никарагуа, вошёл в состав высшего руководства СФНО, непосредственно возглавил вооруженную борьбу сандинистов против правительственных войск. После победы Сандинистской революции в июле 1979 года в составе Правительственной хунты национальной реконструкции. В марте 1981 года избран координатором Руководящего совета СФНО, в ноябре 1984 года - президентом Никарагуа.
На посту главы государства столкнулся с серьёзными экономическими трудностями, вызванными в том числе сокращением советско-никарагуанских торгово-экономических отношений; был вынужден свернуть большинство социальных программ. В 1982-1988 годах в условиях активизации партизанских отрядов «контрас», поддерживаемых США, в стране действовало чрезвычайное положение. В 1990 году Отега Сааведра уступил на президентских выборах кандидату от оппозиции; потерпел поражение также на выборах 1996 и 2001 годов. В 2006 году вновь избран президентом Никарагуа (в 2011 году переизбран). Проводит левоцентристский экономический курс; стремится одновременно к осуществлению социально ориентированных программ и либерализации экономики. Конструктивно взаимодействует с международными финансовыми организациями, национальными и зарубежными бизнес-структурами. Развивает взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой, Кубой и Ираном. В сентября 2008 года Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии, в декабре того же года подписала ряд документов о сотрудничестве с РФ в области исследования космического пространства, энергетики, сельского хозяйства, образования и другого.