ЛОПЕС МАТЕОС АДОЛЬФО
ЛОПЕС МАТЕОС (L ́opez Mateos) АДОЛЬФО - мексиканский государственный и политический деятель.
Из семьи врача. В 1929 году участвовал в президентской кампании Х. Васконселоса. С 1933 года член Институционно-революционной партии (до 1946 года Партия мексиканской революции). В 1934 году окончил Национальный автономный мексиканский университет в Мехико, по образованию юрист. До 1946 года преподавал в университете. В 1946-1952 годы сенатор от штата Мехико. В 1952-1957 годы министр труда. В 1958 году избран президентом страны от правящей Институционно-революционной партии. На посту президента стремился обеспечить интересы как представителей мелкой и средней национальной буржуазии Мексики, требовавших полного вытеснения иностранного капитала из основных отраслей промышленности, так и крупных национальных монополий, поддерживавших приток иностранных инвестиций. Проводил курс на укрепление государственного сектора в экономике (главным образом в добывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности, чёрной металлургии), в 1960 году осуществил национализацию электроэнергетики, в 1961 году ограничил участие иностранного капитала в горнорудной промышленности. Перенаправил иностранные инвестиции из добывающей промышленности, транспортной отрасли в обрабатывающую пром-ышленность. Увеличил государственное финансирование аграрного сектора. Установил минимум заработной платы рабочим и предоставил им право участвовать в прибылях предприятий (в 1958-1968 годы реальная заработная плата трудящихся повысилась на 54%). Сохранял лояльные отношения с США, в то же время отказался поддержать решение Организации американских государств об исключении из её состава Кубы, в 1964 году отверг требования США о разрыве дипломатических отношений с Кубой.