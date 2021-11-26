КАТАРИЗМ

Катаризм — индейское движение в Боливии в конце ХХ в., от имени Тупак Катари , вождя крупнейшего индейского восстания XVIII в.

Возникло в 1960-е в среде интеллектуалов-индеанистов: «Движение 15 ноября», «Центр крестьянской пропаганды и координации — МИНКА» (минка — форма общинной взаимопомощи у аймара), в 1971 был образован Крестьянский центр Тупак Катари. Программный документ движения «Манифест Тиуанаку» (1973) ставил задачи национально-экономического освобождения индейцев в союзе с рабочим классом и беднейшими средними слоями. Лидеры движения Констинтино Лима, Лусиано Тапия, Хенаро Флорес и Виктор Уго Карденас. В 1980-е К. превратился в массовое индейское движение, в котором выделилось два течения: культурно-этнологическое, расистское Индейское движение Тупак Катари (МИТКА) и революционно-демократическое Революционное движение Тупак Катари (МРТК). К. стал идейной основой пришедших в 2006 к власти радикальных левых индеанистов во главе с Эво Моралесом.

Лит.: Щелчков А. А. Идейная борьба в современном крестьянском движении Боливии // Латинская Америка: вопросы идеологии и политической мысли. М., 1991. С. 49—58; История Боливии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2015.