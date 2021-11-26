КАСТРО РУС ФИДЕЛЬ
КАСТРО РУС ФИДЕЛЬ - государственный и политический деятель Кубы.
Герой Советского Союза. Из семьи крупного землевладельца; брат Р. Кастро Рус. В 1942-1945 годах учился в Католическом колледже в Гаване, в 1950 году окончил юридический факультет Гаванского университета, доктор права. В годы учёбы один из ведущих деятелей студенческого движения, лидер молодёжного крыла Партии кубинского народа («Ортодоксы»). В 1952 году выдвинут от этой партии кандидатом в депутаты Национального конгресса Кубы, однако выборы не состоялись в связи с государственным переворотом, осуществлённым 10.03.1952 генералом Ф. Батистой. Отказ Верховного суда Кубы принять к рассмотрению заявление Кастро Рус, содержавшее требование осудить Ф. Батисту за нарушение конституции, побудил его встать на путь революционной борьбы. Кастро Рус возглавил небольшую группу бывших членов Партии кубинского народа, взявших на вооружение лозунги Кубинской революционной партии, созданной Х. Марти-и-Пересом в 1892 году (благосостояние всех жителей острова как основополагающая цель борьбы, «необходимая война» как средство достижения этой цели, «формирование нового народа посредством искренней демократии», защита государством интересов широких слоёв населения и другие). 26.07.1953 года руководил вооруженным нападением на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Был арестован. На суде выступил с многочасовой речью «История меня оправдает», в которой подверг критике диктаторский режим и изложил программу национально-освободительной борьбы и революционных преобразований на Кубе. Приговорён к 15 годам тюремного заключения. В мае 1955 года освобождён по амнистии. В том же году эмигрировал в Мексику. Создал политическую организацию «Движение 26 июля», провозгласившую своей целью свержение режима Ф. Батисты, ликвидацию латифундизма, восстановление всех социальных завоеваний, уничтоженных диктатурой, немедленную индустриализацию страны, реформы образования и налоговой системы, реорганизацию административного аппарата, уничтожение расовой дискриминации и др. В декабре 1956 года высадился в провинции Орьенте с яхты «Гранма» во главе группы патриотов, которая со временем превратилась в Повстанческую армию, развернувшую партизанскую борьбу против диктаторского режима (смотрите Кубинская революция). В ходе борьбы стал общепризнанным национальным лидером. После победы революции возглавил Революционное правительство Республики Куба (16.02.1959 года). В 1960 году добился объединения трёх влиятельных политических сил - «Движения 26 июля», Народно-социалистической партии и «Революционного директората 13 марта» в рамках Объединённых революционных организаций. 16.04.1961 года объявил о переходе к социалистическим преобразованиям. В апреле 1961 года руководил разгромом наёмников-контрреволюционеров, вторгшихся на Кубу в районе Плая-Хирон. В середине 1961 года инициировал преобразование Объединённых революционных организаций в Единую партию социалистической революции Кубы, которая в октябре 1965 года была переименована в Коммунистическую партию Кубы (КПК). С момента создания КПК занимал пост 1-го секретаря ЦК. С декабря 1976 года председатель Государственного совета и СМ Республики Куба.
Под руководством Кастро Рус Республика Куба добилась значительных успехов в социально-экономическом развитии. Во многом они были обусловлены проводившимся Кастро Рус курсом на развитие всесторонних отношений с СССР. В 1959-1989 годах среднегодовой рост ВВП составлял 4,6%, продолжительность жизни кубинцев увеличилась на 14 лет, детская смертность сократилась почти в 6 раз (с 60 до 11,1 на 1000 живорождённых), детям предоставлена возможность получить бесплатное 8-летнее образование, системой социального обеспечения было охвачено всё население республики, уровень безработицы сократился с 33% до 5,5% экономически активного населения, всем гражданам республики было предоставлено право получить земельный надел. В 1976 году Кастро Рус инициировано принятие новой Конституции, закрепившей произошедшие в стране социальные преобразования. В условиях спада в российско-кубинских отношениях в начале 1990-х годов под руководством Кастро Рус была выработана новая стратегия экономического развития Кубы, в рамках которой ставка была сделана на освоение новых технологий и новых рынков сбыта кубинской продукции, на развитие туризма и на привлечение иностранного капитала (при обеспечении его полной юридической защищённости).
В конце июля 2006 года в связи с болезнью временно передал свои полномочия Р. Кастро Рус. В феврале 2008 года оставил пост председателя Государственного совета. Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1961 год). Награждён орденом Ленина (1963, 1972, 1986 годы).
Сочинения:
Речи и выступления. М., 1960;
Речи и выступления. 1961-1963. М., 1963;
Наше дело побеждает. Речи и выступления. 1963-1964. М., 1965;
Пусть вечно живет бессмертный Ленин! М., 1970;
Сила революции - в единстве. М., 1972;
Октябрьская революция и Кубинская революция. М., 1978;
Cien horas con Fidel. 2 ed. La Habana, 2006.