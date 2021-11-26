ГУЛАРТ ЖОАО БЕЛШИОР МАРКЕС
ГУЛАРТ (прозвище Жангу) ЖОАО (Жуан) БЕЛШИМОР МАРКЕС - бразильский государственный и политический деятель, президент Бразилии.
Получил высшее юридическое образование в университете в Порту-Алегри (1939). В 1940-е годы начал политическую карьеру как активный сторонник своего земляка - президента Бразилии Ж.Д. Варгаса. В 1950 году стал депутатом Национального конгресса от созданной Варгасом Бразильской трабальистской (рабочей) партии. В 1953-1954 годах министр труда. Избран вице-президентом Бразилии в 1955 году (уже будучи лидером трабальистов) и в 1960 году.
В августе 1961 года, когда в стране разразился политический кризис, связанный с отставкой президента Ж. Куадроса, Гуларт, согласно конституции, должен был занять его место, но встретил жёсткое сопротивление со стороны правых военных кругов. Конфликт закончился компромиссом: 7.9.1961 года Конгресс избрал Гуларта президентом, но одновременно заменил президентский режим парламентским. В 1962 году Гуларт предложил программу широких преобразований, включавшую аграрную реформу, новые меры по защите национальной промышленности, демократизацию образования и др. Эта программа получила поддержку широких слоёв населения, что позволило Гуларту добиться проведения в январе 1963 года успешного для него плебисцита по вопросу о возвращении к президентской форме правления. К этому времени Гуларт оказался под сильным влиянием левого крыла трабальистской партии во главе с его зятем Л. Бризолой, пользовавшимся поддержкой профсоюзов и радикально настроенной интеллигенции. Шаги правительства Гуларта навстречу требованиям городских и сельских рабочих, обещание национализировать земельный фонд и фактическое признание права солдат и сержантов на создание в армии собственных организаций вызвали острое недовольство консервативно настроенных генералов и представителей крупного бизнеса Сан-Паулу. Осложнились отношения Гуларта и с правительством США из-за политики национализации, затрагивавшей интересы амер. монополий, но гл. обр. из-за нежелания Г. следовать в фарватере антикубинского курса президентов Дж.Ф. Кеннеди и Л. Джонсона. Столкнулся Гуларт и с критикой со стороны левых сил, обвинявших его в нерешительности при проведении «базовых реформ». Ухудшение финансового положения Бразилии и накрывшая её волна митингов ускорили выступление политических противников президента, которые пользовались полной поддержкой посольства США в Рио-де-Жанейро. 31.3.1964 Гуларт был свергнут и бежал в Уругвай. В последующие годы активной политической деятельностью не занимался.