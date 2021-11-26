Гаванские декларации

Гава́нские деклара́ции — акты, определяющие внешнюю политику Кубы, принятые в 1960 и 1962. Г. д. 1960 была при-нята 1-й Генеральной нацио­нальной ассамблеей народа Кубы 2 сентября 1960. Она стала ответом на «Декларацию Сан-Хосе», принятую в августе 1960 на консультативном совещании министров иностранных дел стран — членов ОАГ в Коста-Рике. «Декларация Сан-Хосе» должна была стать главным юридическим документом для оправдания возможной в скором времени агрессии США против революционной Кубы. Г. д. 1960 осудила вмешательство США в дела всех народов Латинской Америки и призвала крепить их солидарность. Г. д. 1960 провозгласила политику дружбы со всеми народами мира и заявила о намерении Кубы установить дипломатические отношения с социалистическими странами. Она заявила также, что отвергает «доктрину Монро» и «панамериканизм» как средства господства американских монополий над лати-ноамериканскими народами, а также выступает против дискриминации негров и индейцев, эксплуатации человека челове-ком и эксплуатации слаборазвитых стран финансовым капиталом богатейших капиталистических государств. Г. д. 1960 впервые заявила, что Куба примет предложенную СССР помощь в случае нападения на нее вооруженных сил этих стран с целью уничтожения революционных завоеваний кубинского народа (см. Кубинская революция). Г. д. 1962 была принята 2-й Генеральной национальной ассамблеей народа Кубы 4 февраля 1962 в ответ на декларацию консультативного совещания министров иностранных дел стран — членов ОАГ (январь 1962, Пунта-дель-Эсте, Уругвай) об исключении Кубы из ОАГ. В декларации говорится, что причиной заговора против Кубинской революции является боязнь империалистических кругов США и олигархических правительств Латинской Америки, что Кубинская революция станет прологом латиноамерикан-ской революции.

Ист.: Кастро Ф. Речи и выступления / Пер. с исп. М., 1960; Его же. Речи и выступления. 1961—1963, М., 1963. Е. А. Ларин.