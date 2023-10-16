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17.06.2026
Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.
Что из перечисленного характеризует период 1920-х годов в странах Запада?
Период глубокого экономического кризиса и революционных выступлений, который продолжался до конца десятилетия.
Период стабилизации, экономического бума и восстановления довоенного уровня производства во многих странах.
Период тотального государственного регулирования экономики по образцу военного времени и запрета частной собственности.
Период массовой национализации промышленности и создания плановой экономики по примеру Советской России.
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