ЗЕВАЭС АЛЕКСАНДР
ЗЕВАЭС АЛЕКСАНДР [настоящая фамилия и имя Бурсон (Bourson) Гюстав Александр] - французский политичекий деятель, адвокат, историк.
Лицеистом примкнул к социалистическому движению, взяв себе псевдоним Зеваэс, образованный из фамилий писателя-анархиста М. Зевако (1860-1918 годы) и социалиста Ж. Валлеса (1832-1885 годы). Получив юридическое образование, работал адвокатом. В 1898-1902 и 1904-1910 годах член Палаты депутатов от Рабочей партии. В период судебного разбирательства по Дрейфуса делу вместе с Ж. Жоресом, Ж. Гедом и Р. Вивиани вёл борьбу против усиления националистических, антисемитских и клерикальных тенденций во внутренней политике Франции.
В 1911 году вместе с А. Брианом, А. Мильераном, Р. Вивиани основал Республиканскую социалистическую партию. В годы Первой мировой войны занимал оборонческую позицию. В 1917-1927 годах состоял в Националистической социалистической партии. В 1930-х годах взгляды Зеваэса эволюционировали влево. На судебном процессе депутатов-коммунистов (20.03-03.04.1940 года) был адвокатом обвиняемых.
В исторических исследованиях придерживался методологии позитивизма. Опубликовал свыше 20 книг по истории Третьей республики и социалистического движения во Франции, в которых ввёл в научный оборот богатый фактический материал, дал яркие портреты политических деятелей Франции второй половины XIX - начала XX веков. Признавал решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.