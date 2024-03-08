ТОРЕЗ, МОРИС

Торéз ( фр. Thorez) , Морис (28.04.1900, Нуайель-Годо, деп. Па-де-Кале — 11.07.1964, борт теплохода «Литва» по пути из Марселя в Одессу) — видный деятель французского и международного коммунистического движения, генеральный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) в 1930–1964. Из шахтерской семьи. В 1919 вступил в Социалистическую партию Франции (СФИО). После раскола СФИО в декабре 1920 стал членом ФКП, где быстро выдвинулся в ее руководящий состав. С 1924 член ЦК ФКП, с 1925 член Политбюро и секретарь ЦК. С 1928 — член Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), с 1935 — член Президиума ИККИ. Всегда поддерживал курс СССР. В середине 1930-х содействовал созданию во Франции Народного фронта . Под руководством Т. ФКП превратилась в массовую и влиятельную политическую партию. В начале Второй мировой вой­ны, после запрета ФКП перешел на нелегальное положение, затем эмигрировал в СССР. В 1944 вернулся во Францию, до 1947 занимал важные правительственные посты. С 1932 постоянно переизбирался в парламент. С приходом к власти в 1958 генерала Ш . де Голля ФКП во главе с Т. перешла в оппозицию, обвиняя де Голля в установлении режима личной власти. В 1956 Т. не одобрил развенчание культа личности Сталина, но позднее изменил свою позицию. Осенью 1956, вопреки мнению ряда членов руководства ФКП, Т. одобрил подавление советскими вой­сками восстания в Будапеште. В мае 1964 ушел с поста лидера ФКП, вскоре умер.

Соч. : Избранные статьи и речи. 1930–1964 гг. М., 1966.

Лит .: Коньо Ж., Жоанес В. Морис Торез — человек, борец. М., 1975; Durand P. Maurice Thorez, le fondateur. Paris, 2000; Wieviorka A. Maurice et Jeannette: biographie du couple Thorez. Paris, 2010. П. П. Черкасов .