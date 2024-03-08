СТОЛЬБЕРГ, КАAРЛО ЮХО

Стóльберг ( швед. Ståhlberg) , Каaрло Юхо (28.01.1865, Суомуссалми, Великое княжество Финляндское — 22.09.1952, Хельсинки) — правовед, политический деятель, первый президент Финляндской Республики в 1919–1925. Швед по национальности, выходец из среды чиновничества и духовенства. Профессор Гельсинфорсского университета в 1908–1918. Депутат сейма в 1904–1905, министр торговли и промышленности Великого княжества в 1905–1907, спикер парламента 1914–1917, придерживался линии пассивного сопротивления политике русификации. Первый председатель Высшего административного суда в 1918. Сторонник демократии, умеренных социальных реформ и законности, один из архитекторов системы финляндского парламентаризма. При С. было амнистировано большинство «красных» участников Гражданской вой­ны 1918, профсоюзы и организации работодателей уравнены в правах. Член законодательного редакционного совета Министерства юстиции в 1926–1946, контролировавшего формирование демократической законодательной системы, депутат парламента от либеральной Национальной прогрессивной партии в 1930–1933. В 1930–1950-е не занимал официальных постов, но обладал огромным влиянием.

Лит. : Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. Общество финской литературы. Хельсинки, 2004. С. 630–642; Osmo J., Hentilä S., Nevakivi J. Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, 2009; The Presidents of Finland. URL: https://suomenpresidentit.fi/en/. Т. В. Андросова.