СТАУНИНГ, ТОРВАЛЬД АУГУСТ МАРИНУС

Стáунинг ( дат. Stauning) , Торвальд Аугуст Маринус (26.10.1873, Копенгаген — 03.05.1942, Копенгаген) — датский государственный и политический деятель. С 1890 — член Социал-демократической партии Дании (СДПД), с 1898 — секретарь и казначей партии. В 1906 стал депутатом парламента (фолькетинга), в 1910–1939 — председатель СДПД. В 1916–1920 — министр без портфеля, затем министр по социальным вопросам. В 1924 СДПД одержала победу на выборах и С. сформировал первое в истории Дании социал-демократическое правительство (с первой женщиной-министром). В июне 1924 были установлены дипломатические отношения с СССР. Возглавлял датские правительства также в 1929–1942, одновременно занимая посты министра судоходства (1929–1933) и обороны (1933–1935). Во внутренней политике правительство С. занималось социальными проблемами в условиях выхода из мирового экономического кризиса 1929–1933, заложив основы датского государства всеобщего благосостояния, что позволило СДПД выиграть выборы 1935 (46 % голосов), а С. получил титул «отца нации». Во внешней политике был сторонником концепции скандинавского единства. 31 мая 1939 добился заключения датско-германского договора о ненападении, который вскоре был нарушен нацистской Германией. После капитуляции Дании 9 апреля 1940 С. вновь возглавил национальное правительство, проводя политику умеренного сотрудничества с немцами с целью недопущения ужесточения оккупационной политики.

Лит. : Jepsen H. L. Stauning. En bibliografi. København, 1979; Grelle H. Thorvald Stauning. Demokrati eller kaos. En bibliografi. København, 2008; Jørgensen D. Stauning arv: vejen til et lykkelighrt Danmark. København, 2018. Л. А. Садова.