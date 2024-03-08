«СТАЛЬНОЙ ШЛЕМ»

«Стальнóй шлем» ( нем. «Stahlhelm») — германская военизированная, реваншистская организация бывших фронтовиков, созданная в декабре 1918 в Магдебурге офицером запаса Ф. Зельдте (1882–1947). Был близок к Немецкой национальной народной партии (НННП), выступал за восстановление национального и военного престижа Германии, отмену Версальского мирного договора 1919 и реванш по отношению к державам-победительницам. В 1930 насчитывал около 500 тыс. членов, позиционировал себя как резерв рейхсвера. В октябре 1931 вместе с Национал-социалистической немецкой рабочей партией, НННП и Пангерманским союзом вошел в правый националистический «Гарцбургский фронт». В правительстве А. Гитлера в январе 1933 Ф. Зельдте занял пост министра труда. В 1933–1934 «С. ш.» постепенно влился в штурмовые отряды СА, в 1935 формально прекратил свое существование. В начале 1950-х восстановлен в ФРГ как праворадикальная организация «С. ш. — Союз фронтовиков — Союз за Европу», строится по территориальному принципу и существует по настоящее время, однако политического веса не имеет.

Лит. : Der Stahlhelm. Erinnerungen und Bilder. Bd. 1–2. Berlin, 1932–1933; Акунов В. В . Франц Зельдте между Гитлером и Дюстербергом. 2011. А. Г. Матвеева.