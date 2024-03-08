САККО И ВАНЦЕТТИ ПРОЦЕСС

Сáкко и Ванцéтти процéсс ( англ . Sacco and Vanzetti Trial) — судебный процесс в США над итальянскими иммигрантами, рабочими-анархистами, сапожником Николой Сакко (1891–1927) и продавцом рыбы Бартоломео Ванцетти (1888–1927). Оба активно боролись за трудовые права, устраивали митинги и забастовки. Арестованы 5 мая 1920, обвинялись по двум делам. Первый процесс — по делу о вооруженном нападении в декабре 1919 на кассира и констебля в г. Бриджуотер — состоялся в г. Плимут 22 июня — 1 июля 1920 и завершился осуждением Сакко и Ванцетти 16 августа на срок от 12 до 15 лет тюремного заключения. Второй процесс при участии тех же судьи и прокурора состоялся в г. Дедем 31 мая — 14 июля 1921. Рассматривалось дело о вооруженном ограблении и убийстве кассира и охранника на обувной фабрике 15 апреля 1920 в г. Саут-Брейнтри. Процесс шел явно предвзято (судья не скрывал своих антилевых и антииммигрантских взглядов) и сопровождался волной протестов, в том числе террористических.

14 июля 1921 суд присяжных приговорил обвиняемых к смертной казни. В Бостоне был создан комитет в их защиту. Судья первой инстанции имел исключительные полномочия принять решение о новом судебном разбирательстве, но этого не сделал. Приговор вызвал протесты в США и в других странах; известные общественные деятели и политики, от А. Эйнштейна до папы Римского и Б. Муссолини, просили власти США помиловать осужденных или повторно расследовать дело. Смертный приговор, казнь на электрическом стуле, окончательно подтвержден 9 апреля 1927 и приведен в исполнение 23 августа 1927.

Начиная с 1920-х С. и В. п. стал темой многих художественных произведений. Память о Сакко и Ванцетти была увековечена, особенно в СССР, в названиях населенных пунктов, улиц, предприятий. В 1977, в день 50-летия казни, губернатор штата Массачусетс М. Дукакис официально провозгласил день памяти Сакко и Ванцетти, признав нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В последние десятилетия вскрылись обстоятельства, указывающие на вероятную виновность Сакко и Ванцетти, однако предвзятость следствия и суда под сомнение не ставится.

Ист .: Письма Сакко и Ванцетти / Пер. с англ. М.–Л., 1930.

Лит. : Лайонс Ю. Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти / Пер. с англ. Г. А. Зуккау. М.–Л., 1929; Джаугин Г. Л. , Морган Э. М. Наследие Сакко и Ванцетти / Пер. с англ. М., 1959 [1948]; Representing Sacco and Vanzetti / Ed. by J. H. Delamater, M. A. Trasciatti. New York, 2005; Temkin M. The Sacco-Vanzetti Affair: America on Trial. New Haven (Сt.), 2011. Л. М. Троицкая.