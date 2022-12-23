МЮЛЛЕР, ГЕРМАН Мюллер (нем. Muller, Hermann; с 1920 Muller-Franken), Герман (18.05.1876, Маннхайм — 20.03.1931, Берлин) — немецкий политик.

Мюллер ( нем . Muller, Hermann; с 1920 Muller-Franken) , Герман (18.05.1876, Маннхайм — 20.03.1931, Берлин) — немецкий политик. Родился в семье фабриканта, но после ранней смерти отца вынужден был уйти из гимназии и сам зарабатывать себе на жизнь.

В 1893 вступил в СДПГ, в 1899—1906 — редактор социал-демократической газеты в Гёрлице. В 1906 был избран в Правление СДПГ и пере­ехал в Берлин. В 1916—1918 — депутат рейхстага. Участник Ноябрьской революции в Германии, член Исполкома Белинских рабочих и солдатских советов (1918). В 1919 избран депутатом Национального собрания. В качестве министра иностранных дел был одним из подписантов Версальского мирного договора.

27 марта — 21 июня 1920 — рейхсканц­лер переходного периода («Uber­gangskanzler»), видел свою главную задачу в подготовке первых выборов в рейхстаг Веймарской республики. Депутат рейхстага (1920—1931), председатель парламентской фракции СДПГ (до 1928).

В 1928—1930 — рейхсканцлер. Успешно действуя на международной арене (усилия кабинета М. привели к частичному решению репарационной проблемы и подписанию плана Юнга), правительственная коалиция раскололась по вопросу о поддержке безработных в период экономического кризиса. После отставки призвал социал-демократов поддержать правительство Брюнинга.

Соч. : Die Novemberrevolution — Erin­nerungen. Berlin, 1928.

Лит .: Евдокимова Т. В. Вышедшие из тени забвения: рейхсканцлеры Веймарской Германии. Волгоград, 2011. И. А. Кукушкина .