МОНМУССО , ГАСТОН

Монмуссо ( фр . Monmousseau) , Гастон (17.01.1883, Люин, деп. Эндр-э-Луар — 11.07.1960, Париж) — деятель французского рабочего движения, писатель. Выходец из крестьянской семьи. Работал в столярной мастерской, затем — в железнодорожном депо в Париже. В 1910 вступил во Всеобщую организацию труда (ВКТ), где примкнул к ее революционному крылу. Неоднократно арестовывался и отбывал заключение в столичной тюрьме «Санте» (1920—1921, 1923, 1927, 1929, 1931) по обвинению в антигосударственной подрывной деятельности. С 1921 — профсоюзный функционер, секретарь Федерации железнодорожников, генеральный секретарь Унитарной всеобщей конфедерации труда — УВКТ (1922—1932), боровшейся за национализацию железных дорог. В 1922 представлял УВКТ на 2-м конгрессе Профинтерна в Москве, где встречался с В. И. Лениным . В 1920 активно выступал за присо­единение Французской социалистической партии (СФИО) к Коммунистическому интернационалу . В то же время отстаивал автономность УВКТ от Французской коммунистической партии. Позднее изменил свою позицию. С 1925 — член ФКП, в 1926—1940 — член политбюро ФКП. В 1936—1940 — член Палаты депутатов, вице-председатель парламентской Комиссии по трудовым вопросам. С запретом ФКП в 1939 перешел на нелегальное положение. В январе 1940 лишен депутатского мандата и в апреле того же года приговорен парижским военным трибуналом к пяти годам заключения (заочно), денежному штрафу 5 тыс. франков и пяти годам поражения в гражданских правах. Один из руководителей движения Сопротивления на юге Франции. В 1944 был избран депутатом Временной консультативной ассамблеи, активно участвовал в разработке пенсионного законодательства и планов послевоенной национализации. В 1945 переизбран в политбюро ФКП и в секретариат ВКТ, тогда же возглавил ее печатный орган «Рабочая жизнь» («La Vie Ouvriere»). М. известен также как автор рассказов.

Соч. : La Musette. Paris, 1963. П. П. Черкасов.