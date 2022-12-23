МАКД O НАЛЬД , ДЖЕЙМС РАМСЕЙ

Макдoнальд ( анг . Macdonald) , Джеймс Рамсей (12.10.1866, Лоссимут, Шотландия — 09.11.1937, корабль, направлявшийся в Южн. Америку) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1924, 1929—1935). Сын служаки, родившийся вне брака. С 1881 работал школьным учителем в Шотландии, в 1885 переехал в Бристоль, с 1886 — работал клерком в Лондоне, вступил в Фабианское общество . С 1888 сотрудничал с Либеральной партией Великобритании. В 1894 вступил в Независимую рабочую партию , занимался журналистикой. В 1900 стал первым секретарем Комитета рабочего представительства, переименованного в 1906 в Лейбористскую партию Великобритании. В 1906—1918 — депутат британского парламента, 1911—1914 — лидер Лейбористской партии. Выступал против начала Первой мировой войны. В августе 1914 в связи с провоенной позицией большинства членов Лейбористской партии покинул пост ее лидера. В 1916 критиковал введение всеобщей воинской повинности. В 1918 потерпел поражение на парламентских выборах.С 1922 — вновь депутат парламента и лидер Лейбористской партии. В 1910—1920-е активно занимался публицистической деятельностью. В работах и выступлениях отстаивал идею мирного, постепенного, «парламентского» пути к социализму. С января по ноябрь 1924 возглавлял первый в истории лейбористский кабинет, одновременно занимал пост министра иностранных дел. Его кабинет осуществил отдельные социальные реформы, признал де-юре СССР, способствовал принятию плана Дауэса

С 1922 — вновь депутат парламента и лидер Лейбористской партии. В 1910—1920-е активно занимался публицистической деятельностью. В работах и выступлениях отстаивал идею мирного, постепенного, «парламентского» пути к социализму. С января по ноябрь 1924 возглавлял первый в истории лейбористский кабинет, одновременно занимал пост министра иностранных дел. Его кабинет осуществил отдельные социальные реформы, признал де-юре СССР, способствовал принятию плана Дауэса . М. активно пропагандировал политику пацифизма. В конце 1920-х стремился расширить электоральную базу лейбористской партии за счет лиц нерабочего происхождения. В июне 1929 возглавил второй лейбористский кабинет. В 1929 восстановил разорванные консерваторами в 1927 дипломатические отношения с СССР, в 1930 заключил Лондонский договор об ограничении и сокращении морских вооружений.

В условиях мирового экономического кризиса правительство М. не смогло справиться с растущей безработицей. В августе 1931 кабинет раскололся по вопросу о сокращении пособий безработным с целью покрытия бюджетного дефицита. М. остался на посту премьер-министра и сформировал так называемое «национальное правительство», состоявшее главным образом из консерваторов, части либералов и нескольких лейбористов. Этот поступок, а также намерение М. выйти на досрочные выборы в октябре 1931 в союзе с консерваторами и либералами было расценено в Лейбористской партии как предательство. В сентябре 1931 М. был исключен из ее рядов. До 1935 продолжал возглавлять «национальные правительства». В 1932 осуществил переход Великобритании к протекционизму. В июне 1935 уступил место премьер-министра С. Болдуину. В ноябре 1935 проиграл на парламентских выборах, в январе 1936 вернулся в парламент по итогам дополнительных выборов. В 1935—1937 — лорд-председатель Совета.

Соч. : Socialism and Society. London, 1905; Socialism and Government. Vol. 1—2. London, 1909; The Awakening of India. London, 1910; The Socialist Movement. London, 1911; Syndica­lism: a Critical Examination. London, 1912; Parliament and Revolution. London, 1919; Parliament and Democracy. London, 1920; A Policy for the Labour Party. London, 1920; Socialism: Critical and Constructive. London, 1921.

Лит. : Hamilton M. A. The Man of Tomorrow. J. Ramsay Macdonald. London, 1924; Tiltman H. H. James Ramsay Macdonald: Labour’s Man of Destiny. London, 1929; Weir L. M. The Tragedy of Ramsay Macdonald. A Political Biography. Plymouth, 1938; Marquand D. Ramsay Macdonald. London, 1977; Morgan A. J. Ramsay Macdonald. Manchester, 1987; Ward S. R. James Ramsay Macdonald: Low Born Among the High Brows. New York, 1990; Morgan K. Ramsay Macdonald. London, 2006. Е. А. Суслопарова.