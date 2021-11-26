ЛЮКСЕМБУРГ Роза (Розалия)

Деятель международного, германского и польского социалистического движения.

Обучаясь в гимназии, участвовала в нелегальной работе польской партии “Пролетариат”. В 1889 г. эмигрировала , изучала экономику, право и философию в Цюрихском университете. 1892 г. стала одним из лидеров социал-демократического кружка польских эмигрантов (Л. Йогихес и др.), который в июле 1893 г. принял участие в образовании Социал-демократию Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Люксембург вела борьбу с националистической Польской социалистической партией (ППС). Была противницей независимости Польши и дробления больших государств по национальному принципу. В 1897 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Промышленное развитие Польши».

В 1898 г. переехала в Германию и активно включилась в работу СДПГ, была редактором социал-демократической газеты в Дрездене. Критиковала ревизионизм в “Лейпцигской народной газете” (в 1899 г. эти статьи были опубликованы отдельной брошюрой “Социальная реформа или революция?”). Но считала необходимым сохранять единство партии в условиях дискуссии. В 1903 г. поддержала российских меньшевиков и критиковала большевиков. Во время Первой российской революции в 1905 г. переехала в Варшаву, чтобы участвовать в революционной борьбе. Была арестована и три месяца провела в тюрьме. В 1906 г. выехала в Финляндию и затем вернулась в Германию. Обобщила опыт русской революции в брошюре «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» (русский перевод: “Всеобщая забастовка и немецкая социал-демократия”) (1906). Считала, что, хотя революция осталась буржуазной, она породила методы борьбы, которые будут характерны для пролетарской революции. На Штутгартском конгрессе II Интернационала в 1907 г. Люксембург совместно с В. Лениным и Ю. Мартовым внесла поправку к резолюции А. Бебеля, в которой предлагалось использовать ситуацию начала войны, для крушения господства класса капиталистов. Накануне и в период Первой мировой войны Люксембург была лидером левого крыла СДПГ, организатором и участником антивоенного движения, неоднократно арестовывалась и в 1913-1914, 1915-1916, 1916-1918 гг. находилась в заключении.

В книгах “Накопление капитала” (1913 г.) и “Введение в политическую экономию” (1915 г.) анализировала новые экономические явления эпохи империализма и перспективы их развития. Критиковала положение в социалистическом движении в работе “Кризис социал-демократии” (1916 г.). Выступала также по вопросам литературы.

Вместе с К. Либкнехтом основала революционное издание “Die Internationale” («Интернационал»). В 1916 г. под руководством Люксембург и Либкнехта был создан «Союз Спартака» — предшественник Германской коммунистической партии, учредительный съезд которой прошел 30.12.1918 г. - 01.01.1919 г.

Люксембург критически поддержала Октябрьскую революцию в России, в том числе в написанной в тюрьме брошюре “Русская революция” (1918 г.), выступила против разгона Учредительного собрания, которое, на ее взгляд, было совместимо с Советами.

После подавления январского восстания в Берлине 1919 г. Люксембург и Либкнехт были убиты контрреволюционными военными.

Сочинения:

Накопление капитала. М. - Л., 1934;

О литературе. М., 1934;

О социализме и русской революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.