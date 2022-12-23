ЛЮКСЕМБУРГ, РОЗА Люксембург (нем. Luxemburg, польск. Luksemburg), Роза (05.03.1871, Замостье (ныне Замосць), Царство Польское, Российская империя — 15.01.1919, Берлин) — деятель польского, германского и международного рабочего движения.

Люксембург ( нем . Luxemburg, польск . Luksemburg) , Роза (05.03.1871, Замостье (ныне Замосць), Царство Польское, Российская империя — 15.01.1919, Берлин) — деятель польского, германского и международного рабочего движения. Из семьи лесопромышленника еврейского происхождения. В 1873 семья Л. переехала в Варшаву, уже во время учебы в гимназии Л. участвовала в деятельности нелегальных кружков. В 1889, спасаясь от грозящего ареста, бежала в Швейцарию. В 1890/91—1893 посещала занятия на философском факультете Цюрихского университета, изучала право, историю и экономику, а также ботанику и зоологию. В 1893 прерывает учебу, участвует в создании в Париже социал-демократического журнала «Дело рабочих» («Sprawa Robotnicza»), в том же году стала делегатом Цюрихского конгресса Интернационала 2-го , выступила с докладом о задачах рабочего класса и социал-демократии на польских землях Германии, России и Австро-Венгрии, заявив, что эти польские земли настолько прочно интегрированы в разделившие их империи, что вопрос воссоздания единого польского государства является анахронизмом. Впоследствии неоднократно выступала против права наций на самоопределение и возможности национально-освободительной войны в эпоху империализма. Не согласившееся с ее речью руководство Польской социалистической партии (ППС) лишило Л. мандата. В 1894 участвовала в первом, нелегальном съезде Социал-демократической партии Польши (с 1900 — Социал-демократическая партия Королевства Польского и Литвы), вошла в ее руководство (вместе с Л. Йогихесом (Я. Тышкой) и Ю. Ю. Мархлевским ). В 1897 окончила Цюрихский университет, защитив диссертацию «Промышленное развитие Польши». В 1898—1903 состояла в браке с немцем Любеком, что позволило ей получить германское гражданство. В 1898 переехала в Берлин, вступила в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), делегат Штутгартского съезда как эксперт по польскому вопросу. В 1900 вступила в дискуссию о ревизионизме, издав брошюру «Социальная реформа или революция», защищала революционный путь в противовес ревизионизму Э. Бернштейна , требовала исключить его и его сторонников из СДПГ. Автор ряда газетных публикаций, направленных против милитаризма и империализма как в Германии, так и в других европейских странах. В 1904 была арестована за участие в праздновании 1-го мая, 3 месяца содержалась в заключении, в 1906 вновь арестована на два месяца в Веймаре «за разжигание классовой ненависти». В 1907 начала преподавать в партийной школе СДПГ в Берлине, участвовала в 5-м Лондонском съезде Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), выступила с докладом против милитаризма. В 1910 кардинально разошлась во взглядах и разорвала отношения с К. Каутским . В трудах, написанных в 1910-х, выдвинула тезис о том, что увеличение накопления капитала возможно лишь за счет расширения сфер эксплуатации «некапиталистической среды» (крестьян и ремесленников), опираясь на этот тезис определила империализм как политику борьбы капиталистических государств за остающуюся вне сферы их контроля часть «мировой некапиталистической среды». В 1913 на митинге во Франкфурте-на-Майне призывала к отказу от военной службы, в феврале 1914 за антивоенные призывы была осуждена на 1 год заключения, в 1915 вновь осуждена, до 1918 была подвергнута «превентивному заключению». 9 ноября 1918 освобождена в ходе Ноябрьской революции 1918 , вернулась в Берлин, где стала редактором газеты Союза Спартака «Роте Фане». В декабре 1918 в статье «Национальное собрание или советское правительство» выступает в поддержку Советов и революции, оставаясь принципиально на пацифистских позициях. 30 декабря 1918 — 1 января 1919 — одна из инициаторов создания Коммунистической партии Германии (КПГ), сделала доклад о программе партии, выступала за участие КПГ в выборах в Национальное собрание, но подчинилась позиции большинства, отвергнувшего такое участие. По словам В. Брандта , позиция Л. во время революции была не «террористически-коммунистической», а «демократическо-социалистической», что расходится с современной трактовкой многих отечественных и зарубежных историков. Во время подавления Январского восстания неоднократно меняла место жительства, опасаясь ареста, но отказалась покинуть Берлин. 15 января вместе с К. Либкнехтом схвачена солдатами фрайкора в отеле Эден и при транспортировке в тюрьму Моабит на катере была убита, по некоторым свидетельствам, с санкции Г. Носке , и сброшена в Ландвер-канал рядом с парком Тиргартен. Тело Л. было обнаружено только 31 мая 1919. Захоронена на кладбище Фридрихсфельд (Берлин), надгробие, сооруженное в 1926 Л. Мисом ван дер Роэ, было разрушено в 1930-х. Именем Л. названы улицы и площади во многих городах Германии и бывшего СССР. В Германии действует фонд Розы Люксембург, связанный с левыми партиями.

Соч .: Промышленное развитие Польши. СПб., 1899; Коалиционная политика или классовая борьба? М., 1923; Письма к Карлу и Луизе Каутским (1896—1918 гг.). М., 1923; Избранные сочинения. Т. 1. Ч. 1—2. М.—Л., 1928—1930; Речи. М.—Л., 1929; О литературе. М., 1961; Gesammelte Werke. 5 Bde. Berlin, 1970—1975; Briefe aus dem Gefangnis. 9. Aufl. Berlin, 1977; R. Luxemburg im Gefangnis. Briefe und Dokumente aus den Jahren 1915—1918 / Hrsg. Ch. Beradt. Frankfurt am Main, 1980; Gesammelte Briefe. 6 Bde. Berlin, 1983—1993; R. Luxemburg — Denken und Leben einer internationalen Revolutionarin / Hrsg. F. Keller, S. Kraft. Wien, 2005.

Лит .: Евзеров Р. Я ., Яжборовская И. С . Р. Люксембург. М., 1974; Драбкин Я. С . Четверо стойких: К. Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, К. Цеткин. М., 1985; Mandel E., Radek K . R. Luxemburg. Leben — Kampf — Tod. Frankfurt am Main, 1986; Schmidt G. R. Luxemburg. Sozialistin zwischen Ost und West. Göttingen, 1988; Abraham R. R. Luxemburg: a Life for the International. Oxford. 1989; Nettl P. R. Luxemburg. London, 1989; Frölich P. R. Luxemburg: Gedanke und Tat. Hannover, 1991; R. Luxemburg und ihre Zeit. 2. Aufl. Berlin. 1995; Laschitza A . Im Lebensrausch, trotz alledem. R. Luxemburg: eine Biographie. Berlin, 1996; Gallo M . Une femme rebelle: vie et mort de R. Luxemburg. Paris, 2002; Rosa Luxemburg: Historische und aktuelle Dimensionen ihres theoretischen Werkes / Hrsg. von K. Kinner, H. Seidel. Berlin, 2002. А. Г. Матвеева.