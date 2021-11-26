ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922-1923

ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922-1923 ГОДОВ - ме­ж­ду­народная кон­фе­рен­ция по уре­гу­ли­ро­ва­нию по­ло­же­ния на Ближ­нем Вос­то­ке по­сле про­ва­ла иностранной во­енной ин­тер­вен­ции в Тур­ции и по­бе­ды «Ке­ма­ли­ст­ской ре­во­лю­ции».

Со­зва­на по ини­циа­ти­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Ита­лии. В Лозаннской концеренции так­же уча­ство­ва­ли Гре­ция, Япо­ния, Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, Ру­мы­ния, США (в ка­че­ст­ве на­блю­да­те­ля), Тур­ция (её пред­став­ля­ла де­ле­га­ция рес­пуб­ли­кан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Ис­мет-па­шой).

Дер­жа­вы Ан­тан­ты ог­ра­ни­чи­ли уча­стие советской де­ле­га­ции, а так­же Бол­га­рии лишь об­су­ж­де­ни­ем во­про­са о ре­жи­ме Чер­но­мор­ских про­ли­вов. При рас­смот­ре­нии ря­да эко­но­мических во­про­сов на Лозанской конференции бы­ли до­пу­ще­ны пред­ста­ви­те­ли Ал­ба­нии, Бель­гии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Ни­дер­лан­дов, Нор­ве­гии и Шве­ции.

Основными за­да­ча­ми Лозаннской конференции бы­ли под­го­тов­ка мир­но­го до­го­во­ра с Тур­ци­ей и оп­ре­де­ле­ние ре­жи­ма Чер­но­мор­ских про­ли­вов. Про­ект советской де­ле­га­ции по во­про­су о про­ли­вах пре­ду­смат­ри­вал пе­ре­да­чу их под пол­ный су­ве­ре­ни­тет Тур­ции, за­кры­тие про­ли­вов для всех во­енных ко­раб­лей в мир­ное и во­енное вре­мя и пол­ную сво­бо­ду тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния. Ве­ли­ко­бри­та­ния при под­держ­ке других дер­жав Ан­тан­ты на­стаи­ва­ла на сво­бод­ном про­хо­де че­рез про­ли­вы во­енных су­дов всех стран в мир­ное, а так­же в во­енное вре­мя, ес­ли Тур­ция ос­та­нет­ся ней­траль­ной; в слу­чае уча­стия по­след­ней в вой­не пре­ду­смат­ри­вал­ся сво­бод­ный про­ход во­енных су­дов ней­траль­ных стран.

Британская де­ле­га­ция тре­бо­ва­ла так­же де­ми­ли­та­ри­за­ции Чер­но­мор­ских про­ли­вов и ус­та­нов­ле­ния над ни­ми ме­ж­ду­народного кон­тро­ля с уча­сти­ем не толь­ко чер­но­мор­ских стран, но и дер­жав Ан­тан­ты. Тур­ция со­гла­си­лась с британским про­ек­том, рас­счи­ты­вая на под­держ­ку Ве­ли­ко­бри­та­нии в эко­но­мических, тер­ри­то­ри­аль­ных и других во­про­сах при за­клю­че­нии мир­но­го до­го­во­ра. Од­на­ко британская де­ле­га­ция по­тре­бо­ва­ла от турецкой де­ле­га­ции под­пи­са­ния вы­ра­бо­тан­но­го дер­жа­ва­ми Ан­тан­ты про­ек­та мир­но­го до­го­во­ра на не­вы­год­ных для Тур­ции ус­ло­ви­ях (по во­про­су о государственной при­над­леж­но­сти бывшего Мо­суль­ско­го ви­лай­е­та, о ре­жи­ме ка­пи­ту­ля­ций, фи­нан­со­вых ус­ло­ви­ях и др.). Турецкая де­ле­га­ция от­верг­ла британские тре­бо­ва­ния, 4 февраля 1923 года пе­ре­го­во­ры бы­ли пре­рва­ны.

На втором эта­пе пе­ре­го­во­ров, во­зоб­но­вив­ших­ся 23 апреля 1923 года, дер­жа­вы Ан­тан­ты вста­ли на путь пря­мой дис­кри­ми­на­ции советской де­ле­га­ции. В ка­че­ст­ве ус­ло­вия её уча­стия в даль­ней­шей ра­бо­те Лозаннской конференции они по­тре­бо­ва­ли под­пи­са­ния ею вы­ра­бо­тан­ной ими кон­вен­ции о ре­жи­ме про­ли­вов. При­быв­ше­му в Ло­зан­ну ге­не­раль­но­му сек­ре­та­рю советской де­ле­га­ции В.В. Во­ров­ско­му от­ка­за­ли в ак­кре­ди­та­ции; 10 мая 1923 года он был убит русским бе­ло­эмиг­ран­том. В ре­зуль­та­те ря­да вза­им­ных ус­ту­пок со сто­ро­ны дер­жав Ан­тан­ты и Тур­ции Лозаннская конференция за­вер­ши­лась под­пи­са­ни­ем 17 до­ку­мен­тов, важ­ней­ши­ми сре­ди ко­то­рых бы­ли Ло­занн­ский мир­ный до­го­вор 1923 года и кон­вен­ция о ре­жи­ме Чер­но­мор­ских про­ли­вов. Кон­вен­ция под­пи­са­на 24 июля 1923 года Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, Ита­ли­ей, Япо­ни­ей, Гре­ци­ей, Ру­мы­ни­ей, Бол­га­ри­ей, Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, Тур­ци­ей (пред­ста­ви­тель СССР под­пи­сал её 1 августа 1923 года).

Кон­вен­ция, пре­ду­смат­ри­вая де­ми­ли­та­ри­за­цию зо­ны Чер­но­мор­ских про­ли­вов, в то же вре­мя до­пус­ка­ла сво­бод­ный про­ход че­рез про­ли­вы не толь­ко тор­го­вых, но и во­енных су­дов (с не­зна­чительными ог­ра­ни­че­ния­ми) лю­бой стра­ны ми­ра, что соз­да­ва­ло не­нор­маль­ные ус­ло­вия для чер­но­мор­ских стран. СССР не ра­ти­фи­ци­ро­вал эту кон­вен­цию (впо­след­ст­вии она за­ме­не­на кон­вен­ци­ей, вы­ра­бо­тан­ной на кон­фе­рен­ции Мон­трё 1936 года). Ос­таль­ные до­ку­мен­ты, под­пи­сан­ные на Лозаннской конференции, ка­са­лись ча­ст­ных во­про­сов: воз­вра­ще­ния плен­ных, вза­им­но­го об­ме­на греческого и турецкого на­се­ле­ния (см. Гре­ко-ту­рец­кая кон­вен­ция 1923 года) и др.