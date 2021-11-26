КОЛАРОВ ВАСИЛ ПЕТРОВ
КОЛАРОВ ВАСИЛ ПЕТРОВ - политический и государственный деятель Болгарии, академик Болгарской академии наук (1946 год).
Из семьи ремесленника, после окончания гимназии в городе Варна в 1895-1897 годах работал учителем. В 1897 году вступил в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию (БРСДП). В 1900 году закончил юридический факультет Женевского университета, с 1900 года занимался адвокатской практикой в Болгарии. В 1902-1904 годах секретарь социал-демократической организации в городе Шумен, в 1904-1919 годах руководил организацией БРСДП (тесняков) в городе Пловдив, с 1905 года член ЦК БРСДП (тесняков). В 1907 и 1910 годах Коларов участвовал в конгрессах Интернационала 2-го.
Во время Первой мировой войны за антивоенную агитацию в армии предан суду, был вынужден перейти на нелегальное положение, участник Циммервальдской конференции (1915 год), в 1913-1923 годах депутат Народного собрания. В 1919-1923 годах секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии (БКП), с 1921 года член Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (Коминтерна), в 1922-1924 годах генеральный секретарь Коминтерна, один из руководителей Сентябрьского восстания 1923 года. После подавления восстания эмигрировал вначале в Сербию, затем в Австрию, где организовал временное заграничное представительство БКП; в Болгарии был заочно приговорён к 15 годам тюрьмы.
С октября 1923 года до конец 1925 года жил в СССР, в 1926-1929 годах возглавлял Временный ЦК БКП в Вене, один из организаторов легальной Рабочей партии Болгарии (1927 год). В 1929-1931 годах руководил работой Крестьянского интернационала, в 1931-1940 годах директор Международного аграрного института в Москве и главный редактор журнала «Аграрные проблемы», работал в Институте истории АН СССР и Военно-политич. академии.
Во время Второй мировой войны один из авторов программы болгарского Отечественного фронта. В сентябре 1945 года вернулся в Болгарию, в декабре 1945 года избран председателем Народного собрания Болгарии. В 1946-1947 годах временный президент, в 1947-1949 годах заместтель председателя СМ и министр иностранных дел, с 1949 года предедседатель СМ Народной Республики Болгария.
Сочинения:
Избрани произведения. София, 1954–1955. Т. 1–3.