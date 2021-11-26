КОЛАРОВ ВАСИЛ ПЕТРОВ

КОЛАРОВ ВАСИЛ ПЕТРОВ - по­ли­тический и государственный дея­тель Бол­га­рии, ака­де­мик Болгарской академии наук (1946 год).

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка, по­сле окон­ча­ния гим­на­зии в городе Вар­на в 1895-1897 годах ра­бо­тал учи­те­лем. В 1897 году всту­пил в Болгарскую ра­бо­чую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию (БРСДП). В 1900 году за­кон­чил юри­дический факультет Же­нев­ско­го университета, с 1900 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Бол­га­рии. В 1902-1904 годах сек­ре­тарь со­ци­ал-де­мокра­тической ор­га­ни­за­ции в городе Шу­мен, в 1904-1919 годах ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей БРСДП (тес­ня­ков) в городе Плов­див, с 1905 года член ЦК БРСДП (тес­ня­ков). В 1907 и 1910 годах Коларов уча­ст­во­вал в кон­грес­сах Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го .

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны за ан­ти­во­ен­ную аги­та­цию в ар­мии пре­дан су­ду, был вы­ну­ж­ден пе­рей­ти на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, уча­ст­ник Цим­мер­вальд­ской кон­фе­рен­ции (1915 год), в 1913-1923 годах депутат Народного со­б­ра­ния. В 1919-1923 годах сек­ре­тарь ЦК Бол­гар­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (БКП), с 1921 года член Ис­пол­нительного комитета Комму­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ком­ин­тер­на), в 1922-1924 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ком­ин­тер­на , один из ру­ко­во­ди­те­лей Сен­тябрь­ско­го вос­ста­ния 1923 года. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния эмиг­ри­ро­вал вна­ча­ле в Сер­бию, за­тем в Ав­ст­рию, где ор­га­ни­зо­вал временное за­гра­нич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во БКП; в Бол­га­рии был за­оч­но при­го­во­рён к 15 го­дам тюрь­мы.

С октября 1923 года до конец 1925 года жил в СССР, в 1926-1929 годах воз­глав­лял Временный ЦК БКП в Ве­не, один из ор­га­ни­за­то­ров ле­галь­ной Ра­бо­чей пар­тии Бол­га­рии (1927 год). В 1929-1931 годах ру­ко­во­дил ра­бо­той Кре­сть­ян­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла, в 1931-1940 годах ди­рек­тор Ме­ж­ду­народного аг­рар­но­го института в Мо­ск­ве и главный редактор журнала «Аг­рар­ные про­бле­мы», ра­бо­тал в Институте ис­то­рии АН СССР и Во­енно-по­ли­тич. ака­де­мии.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны один из ав­то­ров про­грам­мы болгарского Отечественного фрон­та. В сентябре 1945 года вер­нул­ся в Бол­га­рию, в декабре 1945 года из­бран председателем Народного со­б­ра­ния Бол­га­рии. В 1946-1947 годах временный пре­зи­дент, в 1947-1949 годах заместтель председателя СМ и министр иностранных дел, с 1949 года предедседатель СМ Народной Рес­пуб­ли­ки Бол­га­рия.

Сочинения:

Из­бра­ни про­из­ве­де­ния. Со­фия, 1954–1955. Т. 1–3.