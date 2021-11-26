КАШЕН МАРСЕЛЬ

Кашен (фр. Cachin), Марсель (20.09.1869, Пемполь, деп. Кот-д’Армор — 12.02.1958, Шуази-ле-Руа, деп. Валь-де-Марн) — французский политический деятель, социалист, впоследствии коммунист, один из основателей и руководителей Французской коммунистической партии (ФКП).

Из семьи жандарма. Получил образование в университете г. Бордо, где после окончания учебы на протяжении 15 лет преподавал философию. В 1891 вступил во Французскую рабочую партию, руководимую Ж. Гедом . Активно участвовал в объединении гедистов и жоресистов в единую социалистическую партию — Французскую секцию рабочего Интернационала (СФИО). В 1914—1936 и 1945—1958 — депутат нижней палаты парламента. В 1936—1940 — сенатор. С началом Первой мировой войны занял оборонческую позицию. С 1918 — главный редактор социалистической, затем коммунистической газеты «Юманите», которую возглавлял до конца дней. Под влиянием поездки в Советскую Россию (лето 1920) перешел на коммунистические позиции. Был одним из инициаторов создания ФКП (декабрь 1920) и ее вступления в Коммунистический интернационал (Коминтерн). Член Политбюро ФКП (1923—1958). По обвинению в антигосударственной деятельности неоднократно (1923, 1924, 1926) подвергался арестам. В середине 1930-х — один из активных участников создания Народного фронта. Последовательно поддерживал сталинский внешнеполитический курс. За отказ осудить Советско-германский пакт о ненападении 1939 был лишен депутатского мандата. Вплоть до нападения Германии на СССР 22 июня 1941 осуждал попытки организации Сопротивления в оккупированной немцами Франции. В 1941—1944 находился в подполье. В 1945 возобновил работу в парламенте, став его старейшим депутатом.

Соч.: Против клеветы на Советский Союз. М., 1930; Les Carnets de Marcel Cachin, 1900—1947. Paris, 1997.

Лит.: Histoire du Parti communiste français. Paris, 1964.