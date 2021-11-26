ГЕОРГ V

ГЕОРГ V - ко­роль Со­еди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии ( Северной Ир­лан­дии ), им­пе­ра­тор Ин­дии (1910-1936).

Из ди­на­стии Сак­сен-Ко­бург-Го­та (с 1917 года Винд­зор­ская ди­на­стия). Отец Эду­ар­да VIII. Окон­чил Ко­ро­лев­ский во­енно-морской кол­ледж в Грин­ви­че. С 1892 года (по­сле смер­ти стар­шего бра­та прин­ца Аль­бер­та Вик­то­ра) на­след­ник пре­сто­ла. Ко­ро­но­ван по­сле смер­ти от­ца Эду­ар­да VII.

В на­ча­ле цар­ст­во­ва­ния под­дер­жал билль о пар­ламенте, под­го­тов­лен­ный Па­ла­той об­щин с це­лью ог­ра­ни­чить власть Па­ла­ты лордов . В 1914 году пы­тал­ся со­дей­ст­во­вать введе­нию са­мо­управ­ле­ния в Ир­лан­дии. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны от­ка­зал­ся от всех лич­ных и се­мей­ных германских ти­ту­лов и из­ме­нил название британского ко­ро­лев­ско­го до­ма. В 1924 году ини­ции­ро­вал от­став­ку с по­ста пре­мьер-министра кон­сер­ва­то­ра С. Бол­дуи­на и на­зна­че­ние лей­бо­ри­ста Дж.Р. Мак­дональ­да .

Во вре­мя Все­об­щей за­бас­тов­ки 1926 году в Ве­ли­ко­бри­та­нии вы­сту­пал за дос­ти­же­ние сто­ро­на­ми ком­про­мис­са. При Георге V был при­нят Вест­мин­стер­ский ста­тут (1931), ус­та­но­вив­ший пра­во­вое по­ло­же­ние до­ми­нио­нов и их взаи­мо­от­но­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. Ув­ле­кал­ся фи­ла­те­ли­ей.