ДУМЕР, ЖОЗЕФ АТАНАС ПОЛЬ

Думер (фр. Doumer), Жозеф Атанас Поль (22.03.1857, Орильяк — 07.05.1932, Париж) — французский политический и государственный деятель, президент Франции в 1931—1932.

Родился в небогатой семье. Рано потеряв отца, с 12 лет вынужден был работать, совмещая работу с учебой. Образование получил в Национальной школе искусств и ремесел и в Парижском университете. С 1880 принимал участие в политической жизни в рядах Радикальной партии . В молодости придерживался умеренно левых взглядов, впоследствии стал одним из лидеров правых радикалов. В 1888—1895 и в 1902—1910 избирался в Палату депутатов, в 1912—1931 — в Сенат. В 1895—1896, 1921—1922 и в 1925—1926 занимал пост министра финансов. В 1897—1902 — генерал-губернатор Французского Индокитая, активно занимался развитием местной инфраструктуры (строительство железных дорог, мостов, морских портов). Осуществил электрификацию Ханоя, превращенного им в столицу Вьетнама. В 1927—1931 — председатель Сената. В мае 1931 был избран президентом Республики. 6 мая 1932 смертельно ранен русским белоэмигрантом П. Горгуловым на книжной выставке в Париже.

Лит.: Chauvin J. Paul Doumer, le Président assassiné. Paris, 1994; Lorin A. Paul Doumer, Gouverneur général de l’Indochine (1897—1902). Paris, 2004.