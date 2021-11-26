ДЕ ВАЛЕРА ИМОН
ДЕ ВАЛЕРА ИМОН (Эдвард Джордж) - ирландский политический и государственный деятель.
Отец Де Валеры - испанец, мать - ирландка. Вырос и получил образование в Ирландии. По окончании колледжа в Дублине преподавал математику. В 1908 году вступил в Гэльскую лигу. Во время Ирландского восстания 1916 года командовал батальоном повстанцев. В 1917 года возглавил партию Шин фейн. В 1919 году избран президентом ирландского парламента (Дойла) и фактически исполнял функции премьер-министра страны. Отказался признать и ратифицировать Англо-ирландский договор 1921 года, по которому Ирландия получила статус доминиона и лишилась части территории, оставшейся под властью Великобритании.
В 1926 году Де Валера основал республиканскую партию Фианна фойл, выступавшую за создание политически независимой Ирландской Республики. В 1932 году Фианна фойл победила на парламентских выборах, Де Валера стал премьер-министром и занимал этот пост до 1948 года. Им проводилась политика по достижению и укреплению политической и экономической независимости Ирландии; принята новая конституция (1937), объявившая ирландский доминион «суверенным демократическим государством Эйре»; учреждён пост президента страны, избираемого прямым всеобщим голосованием на 7 лет. Провозглашённая Де Валерой в период 2-й мировой войны политика нейтралитета получила всеобщую поддержку в Ирландии, однако способствовала ослаблению международных позиций страны в послевоенные годы.
В 1951-1954, 1957-1959 годах премьер-министр, в 1959-1973 годах президент Ирландской Республики.